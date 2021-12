Arnold Schwarzeneggerin poika puhuu isäsuhteestaan – paljastaa, miksei käytä isänsä sukunimeä

– Isäni on ori, hän on miesten mies. Ihailen häntä suuresti, Joseph Baena sanoo.

Kehonrakentajana, näyttelijänä ja poliitikkona tunnetun Arnold Schwarzeneggerin, 74, poika Joseph Baena, 24, kertoi E! Newsin haastattelussa, miksei hän käytä isänsä sukunimeä.

Baenan mukaan syitä on monia, mutta yksi niistä on, että hän haluaa rakentaa itse oman urapolkunsa siitäkin huolimatta, että hän seuraa isänsä jalanjälkiä niin kehonrakentamisen kuin näyttelemisenkin osalta.

Baena on Schwarzeneggerin avioton lapsi. Asian tultua ilmi vuonna 2011 Schwarzenegger joutui suuren kohun keskelle, joka johti lopulta hänen avioeroonsa. Joseph Baenan äiti on Schwarzeneggerin perheen entinen kotiapulainen Milred Baena.

Joseph Baena myöntää, että hänen isänsä on hänelle suuri esikuva ja innoittaja.

– Isäni on ori, hän on miesten mies. Ihailen häntä suuresti. Hän on toiminut innoittajana moniin asioihin urallani, Baena sanoo haastattelussa.

Baenaa on verrattu isäänsä useissa yhteyksissä ja heidän yhdennäköisyytensä noteerataan tämän tästä. Baena onkin ulkoiselta olemukseltaan aivan kuin nuori isänsä.

Baena paljastaa, etteivät hänen lihaksensa ole kasvaneet ilmaiseksi, vaan hän käyttää päivittäin tunteja kuntosalilla rehkiessään. Hän kertoo ruokavalionsa koostuvan pääosin riisistä, kanasta ja kasvipohjaisista lihan korvikkeista.

Ohjelman juontajat Morgan Stewart ja Loni Love utelivat haastattelussa Baenalta myös, mitkä ovat hänen lempielokuviaan Schwarzeneggerin tuotannosta. Baena sanoi kysymyksen olevan vaikea ja päätti vastata kahdella elokuvalla. Hän poimi yhden isänsä toimintaelokuvista ja toisen hänen komediaelokuvistaan.

– Terminator 2 (1991) on ikuinen suosikkini. Muistan, kun katsoin sitä lapsena ja ajattelin, että se on hulluin elokuva minkä olen nähnyt. Se oli uskomaton!

– Komedioista rakastan Identtisiä kaksosia (1988). Se on ikoninen. Danny DeVito on hulvaton, isäni on hulvaton. Heidän roolihahmonsa ovat täydellisiä vastakohtia, Baena sanoo.

Baena tähdittää Lava-toimintatrilleriä jonka kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä. Baena kertoo, että hänen unelmansa olisi näytellä cowboyta lännenelokuvassa.

– Osaan ratsastaa ja haluaisin pukeutua hattuun ja saappaisiin, Baena perustelee.