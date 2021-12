Bachelor-kaunotar julkaisi valloittavan kuvan hyisestä Helsingistä – suomalaiskihlattu näpäytti nokkelalla kommentilla

Haley Ferguson on tutustunut viime päivinä Helsinkiin yhdessä kihlattunsa Oula Palven kanssa.

Amerikkalaisesta The Bachelor -sarjasta tuttu Haley Ferguson lomailee tällä hetkellä Helsingissä yhdessä suomalaisen miesystävänsä jääkiekkoilija Oula Palven kanssa. Nainen on päivitellyt reissukuulumisiaan tiuhaan tahtiin omalle Instagram-tililleen.

Viime yönä julkaistussa otoksessa Ferguson kävelee kadulla lämpimiin talvivaatteisiin sonnustautuneena. Tästä huolimatta Suomen talvisää on tehnyt tehtävänsä, sillä nainen kertoo olleensa kuvanottohetkellä aivan umpijäässä.

– En tunne sormiani, enkä mitään muistakaan raajojani, mutta se on ollut sen arvoista. Helsinki, olet kaunis! Ferguson kirjoittaa julkaisunsa kuvatekstissä sydänsilmäisen emojin kera.

Fergusonin julkaisu on kerännyt runsaasti ihastelevia kommentteja, ja myös naisen suomalainen kihlattu on jättänyt terveisensä päivityksen kommenttikenttään.

– Hän on kyllä todellinen selviytyjä, Oula Palve kirjoittaa nauruemojin kera.

Yhdysvaltalaiskaunotar jakoi myöhään eilen illalla Instagramissa myös lyhyen videopätkän, jossa hän kulkee Helsingin kaduilla yhdessä Palven kanssa. Kaksikko vierailee videolla muun muassa jouluisella Kauppatorilla.

– Ensimmäistä kertaa Helsingissä. Kävimme tänään joulutorilla ja ostoksilla, Ferguson kirjoittaa julkaisun kuvatekstissä.

Ferguson ja Palve ovat pitäneet yhtä jo useamman vuoden ajan. Suomalaiskiekkoilija kosi tyttöystäväänsä toukokuussa, ja parin häitä on tarkoitus juhlia kesällä 2022.

Pariskunta kertoi kihlautumisestaan Instagramissa, johon molemmat lisäsivät kauniita otoksia iloisesta hetkestä.

– Hänestä tulee Palve! Olet erityinen tyttö ja olen todella innoissani, että saan viettää loppuelämäni kanssasi, Palve kirjoitti toukokuisen julkaisunsa yhteydessä.

– Olen kihloissa unelmieni miehen kanssa! Kiitos Oula, että valitsit minut. Lopetanko koskaan itkemästä ja hymyilemästä? En luultavasti, Ferguson hehkutti oman päivityksensä kuvatekstissä.

Reilu vuosi sitten Ferguson paljasti Instagramissa, että hänen ja Palven romanssi sai alun perin alkunsa yhdestä Instagram-viestistä. Ferguson lähestyi mukavan oloista Palmea sosiaalisessa mediassa sisarensa kannustamana.

Amerikkalaiskaunottaren kaksoissisar Emily Ferguson oli seurustellut jo pidempään ruotsalaiskiekkoilija Lars William Karlssonin kanssa. Hän toivoi sisarensakin löytävän rinnalleen kiekkotähden ja näin myös lopulta kävi.

29-vuotias Oula Palve on pelannut jääkiekkoa eri puolilla maailmaa.

Oula Palve on pelannut urallaan niin SM-liigassa, AHL:ssä kuin Ruotsin pääsarjassakin.

Haley Ferguson taas muistetaan The Bachelor -ohjelmasta, jossa hän tavoitteli rakkautta yhdessä kaksoissisarensa kanssa vuonna 2016. Tuolloin hän putosi ohjelmasta neljäntenä.

Kaksoset nähtiin sekä The Bachelor -ohjelmassa että kahdesti Bachelor In Paradise -sarjassa. Fergusoneilla on myös oma ohjelma The Twins: Happily Ever After?, mutta heistä molemmat työskentelevät nykyisin pääosin sosiaalisen median parissa sekä pilatesohjaajina.

