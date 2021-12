Maajussi-Stefano pettyi karvaasti suomalaisnaisiin ja latasi suorat sanat – tällaista luksuselämää hän elää nykyään

Beirutista kotoisin oleva Stefano Douaihy kertoo, mitä Maajussille maailmalla -sarjan jälkeen on tapahtunut ja miten hänen menee nyt.

Maajussille morsian -sarjassa nähty Stefano nauttii auringosta, juhlista ja kauniista naisista. Hän on hankkinut itselleen talon Punaisen meren rannalla sijaitsevasta luksuskohteesta.

Libanonilaisesta Stefano Douaihysta, 38, tuli viime keväänä tähti Suomessa, kun hänet nähtiin Maajussille morsian maailmalla -sarjassa kolmen muun ulkomaalaisen maajussin kanssa.

Beirutissa asuva Stefano herätti sarjassa huomiota suorilla kommenteillaan ja naisille esittämillään tarkoilla kriteereillä. Hän toivoi löytävänsä Suomesta elegantin kaunottaren, joka sopeutuisi hänen juhlien täyttämään elämäntyyliinsä.

Toisin kuitenkin kävi. Stefanon taival suositussa deittiohjelmassa sai tylyn lopun, kun kaikki morsianehdokkaat ilmoittivat, etteivät he halunneet matkustaa Stefanon kanssa hänen kotimaahansa.

Myös Stefano oli hetkeä aiemmin todennut, ettei hän ollut löytänyt sarjasta etsimäänsä naista eikä kukaan morsianehdokkaista täyttänyt hänen toiveitaan. Myöhemmin hän kuvaili suomalaisia naisia kylmiksi ja heidän asennettaan jäätäväksi.

Ohjelman lopputulos ei kuitenkaan lannistanut alkoholin viennin, kauneuskilpailujen ja oliiviteollisuuden parissa työskentelevää Stefanoa. Hän kertoo eläneensä sarjan kuvausten jälkeen vauhdikasta luksuselämää eri puolilla maailmaa.

– Korona tuli ja Eurooppa sulkeutui. Matkustin Soma Bayhin ja Tulumiin, Meksikoon ja vietin suurimman osan ajastani juoden tequilaa rannalla, hän kertoo.

Stefano vietti aikaa Meksikon rannikolla sijaitsevassa Tulumissa koronan suljettua maailman. Kaupunki tunnetaan luksusresorteista ja maya-raunioistaan.

Soma Bay on Egyptissä, Punaisenmeren rannalla sijaitseva yksityinen luksusalue, jota ympäröivät aidat ja jossa vieraat voivat nauttia muun muassa golfista, sukeltamisesta ja vesiurheilusta. Alueella on useita viiden tähden hotelleja ja se on varakkaiden turistien suosiossa.

Stefano kertoo hankkineensa alueelta talon, jossa hän voi viettää aikaa koronan sulkiessa maailmaa, sillä resortin alueella elämä on vapaata pandemiasta huolimatta.

– Ostin talon rannalta Soma Baysta ja varastoin sinne laatikoittain hyvää viiniä, joten jos maailma sulkeutuu jälleen, en joudu olemaan vain neljän seinän sisällä.

Stefanon vuoteen on mahtunut myös muun muassa edustamista elokuvafestivaalien punaisilla matoilla, Miss Elite -kauneuskilpailun pyörittämistä ja seurapiirielämästä nauttimista. Uudeksivuodeksi maajussi suuntaa bailaamaan Ibizalle.

Stefano kokee, että hänen elämänsä on jatkunut Maajussille morsiamen jälkeen samalla tavalla kuin aiemminkin. Hänen mukaansa ohjelma ei muuttanut hänen arkeaan juuri millään tavalla.

– Minulla oli villi ja hullu elämä jo ennen sitä ja on ollut myös sen jälkeen. Se ei ole tuonut elämääni mitään lisää, hän täräyttää.

– Ainoa asia, mihin se on vaikuttanut, on suhteeni Suomeen. Koen vielä erityisempää yhteyttä Suomeen ja suomalaisiin, sillä olen saanut valtavasti viestejä heiltä Instagramissa.

” Ohjelma olisi pitänyt tehdä Helsingissä, jotta kauniit tytöt olisivat voineet osallistua siihen, mutta koska se tehtiin Levillä, oli suomalaisten mahdotonta matkustaa niin kauas tapaamaan tuntematonta ihmistä.

Maajussille morsiamen myötä Stefanon somekanaviin putkahti valtava määrä uusia suomalaisia seuraajia. Hänen mukaansa noin 20–25 prosenttia hänen seuraajistaan on kotoisin Suomesta.

– Olen saanut uskomattoman paljon viestejä sekä vanhoilta että nuorilta, kauniilta suomalaisnaisilta.

– Kun oli Suomen itsenäisyyspäivä, tein julkaisun sen kunniaksi ja sain satoja sydänviestejä. Rakastan suomalaisia! He ovat todella sivistyneitä ja kivoja.

Miltä suomalaisnaisten huomio on sitten tuntunut libanonilaisesta maajussista? Samalta kuin naisten huomio aina aiemminkin, hän sanoo.

– Naisten huomio ei ole minulle uutta. Olen kansainvälisen Miss Elite -kauneuskisan omistaja ja olen aina liikkunut seurapiireissä, joten olen tottunut huomioon. Mutta huomion saaminen yhdestä maasta on suloista.

Lue lisää: Maajussi-Stefano ryöpsäyttää julki tylyn mielipiteensä suomalais­naisista – ”Välillä mietin, paskovatko he jääpaloja”

Maajussille morsiamen päätyttyä Stefano latasi kovaa kritiikkiä siitä, että sarjaa kuvattiin Lapissa, omien sanojensa mukaan ”pohjoisnavalla”, Helsingin sijaan. Hän kertoi, että se karsi osan potentiaalisista morsianehdokkaista pois ohjelmasta, sillä he eivät voineet matkustaa niin kauas. Kuvauspaikka harmittaa häntä edelleen.

– Ohjelma olisi pitänyt tehdä Helsingissä, jotta kauniit tytöt olisivat voineet osallistua siihen, mutta koska se tehtiin Levillä, oli suomalaisten mahdotonta matkustaa niin kauas tapaamaan tuntematonta ihmistä. Toivottavasti seuraavalla kaudella otetaan huomioon logistiset nämä ongelmat, Stefano sanoo.

Myös deittailu sarjassa ontui Stefanon mukaan pahasti. Hän kertoi aiemmin pettyneensä siihen, että morsianehdokkaat olivat häntä vanhempia ja kaukana hänen kriteereistään.

– Deittailuosuus oli katastrofaalinen, mutta en ottanut sitä itseeni. Muistellessani sitä minua lähinnä naurattaa, hän toteaa nyt.

– Toivoin tapaavani minun tyyliseni naisen, mutta lopulta ohjelmalla ei ollut vaikutusta deittailuuni tai rakkauselämääni.

Ongelmista huolimatta Maajussille morsian oli Stefanon mukaan hauska kokemus, jota hän muistelee lämmöllä.

– En kadu mitään elämässä. Kaikelle on tarkoituksensa. Ohjelmaan osallistuminen ei vahingoittanut minua mitenkään, enkä kadu sitä. Toisaalta ihmiset olivat myös ihania.

– Tekisin jotain vastaavaa myös uudelleen. Laittakaa viestiä, jos sellaista on tarjolla! Mutta mielellään sellaisten naisten kanssa, jotka voisivat sopia minulle, hän vitsailee.

Tällä hetkellä Stefano keskittyy uraansa. Hän panostaa Miss Elite -kauneuskisan parissa työskentelyyn ja hänen suunnitelmissaan on avata oma baari ensi vuoden aikana.

Entä Stefanon rakkauselämä? Hän myöntää, ettei ”sitä oikeaa” ole vielä löytynyt.

– Olen edelleen sinkku ja odotan kauniin suomalaistytön ilmestyvän jostain elämääni, Stefano murjaisee.

– Toivottavasti tapaan jonkun erityisen ja voimme tehdä kauniita vauvoja, hän sanoo lopuksi.