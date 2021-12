Juhani Palmu Ylellä avoimena nuoruudestaan: istui 3 vuotta vankilassa – veli koki karmean kohtalon, vanhemmilla ankarat kasvatusmetodit

Juhani Palmun vanhemmat eivät hellyydenosoituksia harrastaneet, hän kertoo Ylellä.

Taidemaalari Juhani Palmu, 77, puhuu Ylen tuoreessa haastattelussa avoimesti lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Hän kertoo muun muassa vanhempiensa ankarista kasvatusmetodeista ja veljensä karmeasta kuolemasta.

– Äitini ei koskaan pussannut eikä pitänyt minua sylissään. Hän oli Helsingin ruotsinkielisiä – se kertonee hänestä olennaisen. Isäni oli puolestaan kamalan ankara. Hän pani minut ja veljeni piirtämään joka päivä, kun olimme pieniä. Hän ei koskaan kehunut meitä. Illalla töistä palattuaan hän katsoi piirustuksemme ja etsi niistä vain virheet. Pyyhekumia ei saanut käyttää, kaikki piti piirtää uudestaan, Palmu kertoo Ylelle.

– Veljestäni tuli oikein hyvä taidemaalari, mutta hän kuoli paleltumalla juovuksissa lumihankeen. Kaipaan häntä edelleen.

Palmu myös paljastaa istuneensa parikymppisenä kolme vuotta vankilassa. Hän kuului Jehovan todistajiin ja kieltäytyi asepalveluksesta vakaumuksellisista syistä.

– Sain vankeustuomion kieltäytyessäni asepalveluksesta 1960-luvulla. Tuomioni kesti kolme vuotta – siinä oli hyvin aikaa lukea Raamattua ja pohtia Jumalaa, Palmu kertoo.

Leila Palmu hoitaa kovia kokenutta miestään pariskunnan kotona.

Maaliskuussa 2021 Juhani Palmu joutui onnettomuuteen kotonaan. Kun vaimo Leila Palmu, 56, lähti keskellä muuttorumbaa ystävänsä kanssa käymään kaupassa, hän jätti miehensä kotiin makaamaan vuoteeseensa.

Pian hän sai puhelun, jota ei koskaan unohda. Juhani Palmu oli kiidätetty ambulanssilla sairaalaan, hänen sähköpatjansa oli syttynyt palamaan.

– Se oli kuin terveiset helvetistä, liekit olivat nousseet oikein ilmaan, Leila Palmu kuvaili Ilta-Sanomille.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Juhani Palmu syttyi palamaan. Kesäkuussa 2017 hänen alavartalonsa sai kolmannen asteen palovammat, kun tulipalo tarttui kynttilästä sanomalehteen ja Palmun vaatteisiin. Pyörätuolissa istunut taiteilija ei päässyt pakenemaan liekkejä. Häntä hoidettiin silloinkin Jorvin sairaalassa, ja hänen yhdeksän varvastaan jouduttiin amputoimaan.

– Kun kerran jo oli tapahtunut sama, ymmärsin heti, mistä on kyse. Olin aivan shokissa. Minua yritettiin rauhoitella, että kaikki on hyvin ja tuli on sammutettu. Tiesin entuudestaan, millaisia ovat palovammat: ei tarvita kuin pieni palava kosketus, tuska ja kipu on hirvittävä, Leila Palmu sanoi.

Uudelleen tulipalossa pahoin palanut Palmu vietti sairaalassa lähes neljä kuukautta. Hän pääsi kotiin kesäkuussa, ennen juhannusta. Leila Palmun mukaan kotiinpaluun ehtona oli se, että potilasta pystytään hoitamaan kotona.