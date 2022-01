Anna-Mari teki huiman elämänmuutoksen, jonka aikana hän onnistui tiputtamaan yli 70 kiloa vakavasta ylipainostaan.

Tv-katsojat eivät olleet uskoa silmiään, kun hengenvaarallisesti lihava Anna-Mari, 38, asteli portaita alas Hurja painonpudotus -ohjelmassa 53 kiloa kevyempänä kuin ennen.

150 kiloa painaneen Anna-Marin onnistui karistaa vyötärönsä senttejä terveellisen ruokavalion, liikunnan sekä mahalaukun ohitusleikkauksen avulla.

Lue lisää: Hengenvaarallisesti ylipainoinen Anna-Mari, 37, laittoi elämänsä täysin uusiksi televisiossa – uskomaton lopputulos sai puolisonkin sanattomaksi

– Kävin juuri leikkauksen jälkeisessä vuosikontrollissa, jossa sain ihan älyttömän kivoja uutisia: labrojen osalta kaikki arvoni olivat ihan loistavia ja rasvaprosenttini oli tippunut 25:een, eli naisten viitearvojen alarajalle, Anna-Mari riemuitsee nyt.

Eikä siinä vielä kaikki. Ohjelman päättymisen jälkeen kuntokuuriaan jatkanut Anna-Mari on saanut tiputettua vielä 20 kiloa lisää, jonka ansiosta hän painaa nyt huimat 74 kiloa vähemmän kuin ennen ohjelmaan osallistumista.

– Olen nyt niin eri fiiliksissä, Anna-Mari riemuitsee.

– Ohjelman tarjoama elämäntapamuutos oli minulle oljenkorsi, josta otin kiinni. Siihen minä sitouduin ja se on pitänyt täsmälleen, Anna-Mari sanoo.

Arkiaskareissa hengästyminen on Anna-Marille enää pelkkä muisto ja vihdoin hän jaksaa juosta pulkkamäkeä ylös kolmen pienen lapsensa kanssa. Olo on tarmokas, eikä toimeen ryhtyminen ole enää vastahakoista, kuten ennen, Anna-Mari kertoo.

– Enää ei mene fiilikset siitä, että johonkin pitäisi ryhtyä, koska siinä tulee hiki ja epämukava olo.

Myös oman vaatekoon pieneneminen on ollut kiva ja jopa hieman hämmentävä huomata. Nykyään 77 kiloa painava Anna-Mari mahtuu pitkästä aikaa S- ja M-koon vaatteisiin.

– Vieläkin ihmettelen pyykkiä pestessäni, että ovatko nämä todella minun housuni, perheenäiti nauraa.

– Pää tulee siinä mielessä vähän jäljessä.

– Nykyään voin katsoa iltaisin jotain ohjelmaa ilman ruokaakin. Ennen se ei ollut vaihtoehto. Olin vähän hermostunutkin, jos en saanut sitä omaa syömisaikaani.

Anna-Mari kertoo, että hänen lihavuutensa syyt eivät ole olleet kovin syvällä, minkä vuoksi hänen ei ole tarvinnut tukeutua prosessissaan terapeutin apuun. Mentaalipuolen asioita hoidetaan toki personal trainerin ja oman lähipiirin kesken.

– Minun ongelmani ovat olleet enemmän sellaisia perheenäidin ongelmia, joihin olen vain ajautunut, eivätkä ne syömiskäyttäytymisen arvet ole olleet kovin syvällä, Anna-Mari kertoo.

Lue lisää: Kolmen lapsen äiti Anna-Mari,37, painaa 153 kiloa – pelkää, ettei ehdi nähdä lastensa kasvavan

Vain toinen vastaavanlaisen painonpudotuksen tehnyt voi tietää, millaisia vaiheita suureen elämäntaparemonttiin liittyy. Siksi Anna-Mari pitää muista ohjelman osallistujista koostuvaa vertaistukiryhmää kultaakin kalliimpana.

– Meillä on ihan mieletön ryhmä ja sieltä olen saanut tosi paljon tukea. Olemme jakaneet toisillemme sekä arkea että juhlaa, ja ymmärrämme toisiamme hyvin.

Anna-Mari kertoo saaneensa paljon positiivista palautetta jaksostaan, joka esitettiin televisiossa syyskuussa 2021. Viestitulva pääsi jopa yllättämään.

– Ihmiset liikuttuivat jaksostani yllättävän paljon ja vieläkin viikoittain otan vastaan viestejä ja kiitoksia ihmisiltä.

Jossain vaiheessa Anna-Mari sai kulkea kaupassa todella rauhassa, sillä edes vanhat tutut eivät olleet tunnistaa häntä.

– Jopa omat sukulaiset kulkivat ihan pokkana ohi, Anna-Mari nauraa.

Anna-Marin elämäntaparemontti sai aikaan myös sen, että perheen lapset ovat alkaneet puhumaan entistä enemmän terveellisistä elämäntavoista. Suurten muutosten keskellä lapset olivat luonnollisesti myös huolissaan.

– Lapseni pelkäsivät sitä, miltä äiti näyttää sitten kun äidistä tulee suora – niin he näkivät muutoksen. Se jopa pelotti heitä hieman. Heidän oli huojentava huomata, ettei äiti kuitenkaan muuttunut ihmisenä mitenkään.

Lapset myötäelivät äitinsä tilannetta niin tiiviisti, että yksi lapsista kehotteli myös muita ihmisiä ottamaan osaa suosittuun laihdutusohjelmaan. Onneksi ihmiset osasivat ottaa lapsen letkautukset huumorilla, Anna-Mari kertoo.

Anna-Mari painoi prosessin alussa 150 kiloa. Lääkäri totesi, että hän oli lihavuutensa vuoksi hengenvaarassa.

Anna-Mari on myös joutunut käymään lastensa kanssa vakaviakin keskusteluja ihmisen kehonkuvasta ja siitä, miksi joidenkin on tärkeää laihduttaa. Erityisesti perheen vanhin tyttö on selvästi pohtinut asiaa.

– Toivon kovasti, etten ole missään vaiheessa antanut väärää kuvaa siitä. Olen selittänyt lapsille, että laihduttaa pitää, jos ylipaino on vaaraksi.

Lue lisää: Kolmen lapsen äiti Anna-Mari,37, painaa 153 kiloa – pelkää, ettei ehdi nähdä lastensa kasvavan

AnnA-Mari sanoo, ettei ole katunut hetkeäkään Hurjaan painonpudotukseen lähtemistä. Hän on jopa yllättynyt siitä, kuinka helposti kaikki kävi.

– Muistan kyllä yhä sen fiiliksen, kuinka ruoka määritti omaa olotilaani ja aikaani, mutta kertaakaan minulla ei ole ollut tarvetta palata siihen. Totta kai elämässä tulee eteen vaikeuksia, mutta enää niiden vaikeuksien käsittelyyn ei liity suun kautta saatu hyvä olo, Anna-Mari pohtii.

Nyt kun oma tulevaisuus näyttää entistä valoisammalta, Anna-Mari toivoo, että saisi pidettyä saavutetut tulokset. Sen ei pitäisi olla hankalaa, sillä perheenäiti on hurahtanut kuntosaliharjoitteluun toden teolla. Nykyään hänen tavoitteensa ovat enemmän lihaskunnon kehittämisessä kuin painon pudottamisessa.

– Tavoitteeni on, että olisin nelikymppisenä mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Lisäksi Anna-Mari toivoo vielä karistavansa viimeisetkin muistot entisestä kehostaan.

– Kun laihtuu näin paljon, vatsanahka ei palaudu entiselleen. Sen haluaisin vielä korjauttaa. Haluaisin palauttaa kehoni sellaiseksi, että se tuntuisi omalta, eivätkä löysät vatsanahat muistuttaisi koko ajan menneisyydestä.