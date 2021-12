Krista Kiuru, 47, kertoo Me Naisissa ”ihmeraskautensa” etenemisestä – kärsi rankasta pahoinvoinnista, jonka vuoksi turvauduttiin erikoisjärjestelyihin

Ministeri Krista Kiuru paljastaa Me Naisten tuoreessa kansihaastattelussa odottavansa ensimmäistä biologista lastaan. Raskaus on ollut paikoin haastava, mutta ministeri kertoo lehden haastattelussa katsovansa tulevaisuuteen positiivisin mielin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, 47, odottaa ensimmäistä biologista lastaan, kertoo Me Naiset. Kiurun perheeseen kuuluvat sijoituspalveluyhtiön myyntijohtaja, varainhoitaja Simo Rahikainen sekä tämän 12-vuotias poika.

Kiuru kertoo Me Naisissa, että raskaus oli ihme, ja toi mukanaan monenlaisia uusia tilanteita. Kiuru on kärsinyt erityisesti iltaisin vaikeasta raskauspahoinvoinnista. Sen vuoksi on turvauduttu erityisiin järjestelyihin, sillä aikatauluja ja julkisia esiintymisiä on pitänyt suunnitella tarkkaan.

Iltaisin ministeriä alkanut väsyttää varhain, ja silti välitöntä päätöksentekoa vaatineet työt ovat saattaneet venyä reippaasti yli puolenyön.

– Lääkärini ja kätilöni ovat onneksi osaavia ammattilaisia, jotka neuvoillaan ja huolellisella hoidollaan ovat auttaneet minua eteenpäin. Ilman tarkkaa huolenpitoa tänne asti tuskin olisi päästy, Kiuru kiittelee Me Naisissa.

– Stressin lievittämiseksi pyrin säilyttämään valoisan ja tyynen elämänasenteen. Rentoudun lukemalla, maalaamalla vesiväreillä, saunomalla sekä tekemällä käsitöitä, hän sanoo haastattelussa.

Työt ovat pitäneet Krista Kiurun kiireisenä koko raskauden ajan.

Raskauspahoinvointi on onneksi jo laantumaan päin.

– Odottelen koska se kuuluisa odottavan äidin hehku alkaisi, Kiuru hymähtää Me Naisissa.

Synnytystä Kiuru ei pelkää.

– Raskauteni on ollut tasapainoilua haaveiden, ilon ja pelkojen välissä. Synnytys sen sijaan ei pelota – olen varma, että osaavat ammattilaiset pitävät minusta siinä tilanteessa huolta, Kiuru toteaa lehdessä.

Omasta iästäänkään ministeri ei ota painetta enää nyt, kun raskauden pahimmat riskit alkavat olla takana.

– On samantekevää, jos äidillä on harmaata tukassa. Kunhan sydämessä riittää lämpöä, Kiuru muistuttaa.

