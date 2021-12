Samu Haber julkaisi itsestään hurmaavan otoksen – Aku Hirviniemi huomasi heti poikkeuksellisen yhdennäköisyyden

Aku Hirviniemi pisti merkille, että muusikko Samu Haberissa on paljon samaa näköä kuin eräässä suositussa näyttelijässä.

Sunrise Avenue -yhtyeen keulahahmona tunnettu muusikko Samu Haber on aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Vuosien varrella myös kansainvälistä mainetta niittäneellä Haberilla on muun muassa kuvapalvelu Instagramissa huimat 621 000 seuraajaa.

Hiljattain Haber julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan itsestään. Kuvassa Haber hymyilee kameralle hiukset hieman sekaisin. Kuvan yhteyteen Haber oli liittänyt hupaisan kuvatekstin.

– 1-2-3-4-pum. Mä O-len Sirkusapina, Haber runoili kuvatekstissään.

Haberin julkaisema kuva täyttyi nopeasti tykkäyksistä ja kommenteista. Useat kommenteista olivat saksankielisiä, sillä Haberin luotsaama Sunrise Avenue -yhtye nauttii maassa suurta suosiota ja Haberilla on lukuisia saksalaisfaneja.

Ensimmäisten joukossa kuvaa riensi kommentoimaan myös näyttelijä Aku Hirviniemi. Hirviniemi oli pistänyt merkille, että Haber näyttää tuoreessa kuvassa eräältä suositulta elokuvahahmolta.

– FRODO, kuului Hirviniemen tykkäyksiä kerännyt kommentti.

Lue lisää: Taru sormusten herrasta -tähtien elämät muuttuivat menestyselokuvien takia totaalisesti: yksi näyttelijöistä sai myöhemmin päätähuimaavan tarjouksen

Frodo Reppuli on tuttu hahmo ainakin Taru sormusten herrasta -trilogian faneille. Frodo-hobitti on kirjasarjan päähenkilö ja hiljattain 20 vuotta täyttäneessä elokuvatrilogiassa kyseisen hahmon roolissa nähtiin näyttelijä Elijah Wood.

Sunrise Avenuen solistina tunnettu Haber ilmoitti viime vuoden lopulla suuntaavansa soolouralle. Hän julkaisi viime marraskuussa ensimmäisen kappaleensa sooloartistina. Fanit odottivat kappaletta kuumeisesti siitä asti, kun Sunrise Avenue ilmoitti yllättäen joulukuussa 2019 lopettavansa yhteisen taipaleensa.

Sunrise Avenuen ohella Haber on toiminut muun muassa tuomarina The Voice of Germany -ohjelmassa. Lisäksi hänet on nähty kaksi kertaa suositussa Vain elämää -ohjelmassa. Haber on kihloissa tanssija Etel Röhrin kanssa.