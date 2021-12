Janni Hussi järjesti kotiin palanneelle Joel Harkimolle yllätyksen – kuva sai seuraajat hieraisemaan silmiään

Janni Hussi oli rakentanut joulun parin kotiin sillä välin, kun Joel Harkimo oli televisiosarjan kuvauksissa.

Radiojuontajana ja televisiopersoonana tunnettu Janni Hussi sai avopuolisonsa Joel Harkimon viikonloppuna kotiin neljän erillään vietetyn viikon jälkeen. Harkimo oli kuvaamassa luotsaamansa Atlantin yli -ohjelmaa ja palasi kuvausreissulta sopivasti joulun alla.

Kotiin palattuaan Harkimo hehkutti Instagramissa kuinka hänen kihlattunsa oli pystyttänyt parin vuokra-asuntoon joulun sillä välin, kun hän itse oli ollut poissa. Yllätyksestä erityisen teki se, ettei Hussi järin perusta joulusta ja sen ympärillä vallitsevasta hässäkästä.

– Ette arvaakkaan kuinka siistiä oli tulla kotiin kun mut yllätettiin eilen joulukuusella, kalenterilla ja muutamalla pre joululahjalla. Janni ei edes ole jouluihminen ja ehkä viimeinen joka on hankkimassa kuusta himaan. Teki sen siis täysin mun takia ja nähnyt tosi paljon vaivaa, Harkimo hehkutti Instagramissa.

– Se on kyllä parasta että vaikka toi atlantin ylitys oli taas uskomattoman hieno projekti niin silti on parasta tulla takasin kotiin (vaikka ei olisi ollut kuusta ja kalenteria), hän jatkoi.

Myös Hussi itse jakoi kuvan parin joulukoristeista omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään. Kuvasarjan ensimmäisessä kuvassa Hussi ja Harkimo poseeraavat yhdessä perheen Harri-villakoiran kanssa.

– Vihdoin kööri kasassa! 🥰 tänään ollaan vaan herkuteltu ja löllitty, Hussi aloitti kirjoituksensa.

Kuvasarjan seuraavassa otoksessa komeili joulukuusen koriste, jonka Hussi kertoi hankkineensa parin kotiin varta vasten. Koristeen oli tarkoitus muistuttaa parille rakasta Harri-koiraa, mutta toisin kävi.

– Viritin meille tänne joulukuusen ja halusin siihen yhden spessun koristeen. Toi koira näytti ihan hauskalta paketissa (sen piti olla meidän kuusen Harppuuna), mutta en oo ihan vakuuttunu oliks tää koristeen asettelu ihan loppuun asti mietitty, Hussi naureskeli Instagramissa.

Näet kuvasarjan toisen kuvan klikkaamalla oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Hussin julkaisema kuva kyseisestä koristeesta poiki radiojuontajan seuraajilta vitsikkään reaktion. Moni totesi koristeen tosiaan näyttävän hieman karulta ja kiisti, että se muistuttaisi villakoira Harria lainkaan.

– Ihan kiva se on mut miks sä olet pistäny sen hirteen? Eräs Hussin seuraajista tiedusteli.

– Näyttää hiukan hirtetyltä, komppasi toinen.

– Ai kauhia ku hajosin, koiru parka, kommentoi kolmas.

– Mä luulin että se oli Joelin idea. Oli just sen näköinen, pamautti eräs.

– Harrin ilme kertoo kaiken tuosta spessukoristeesta, yksi seuraajista vitsaili kommentissaan.

Janni Hussi ja Joel Harkimo kihlautuivat syyskuussa.

Janni Hussi ja Joel Harkimo ovat olleet yhdessä jo muutamia vuosia. He kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja jo seuraavana keväänä pari osti yhteisen asunnon. Hiljattain pari kertoi, että he aikovat rakennuttaa itselleen talon. Projekti on jo täydessä vauhdissa ja talon odotetaan valmistuvan ensi kesänä.

Pari kihlautui syyskuussa 2021. Häitä tanssitaan ensi kesänä.