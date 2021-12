Jättiyllätys! Huippusuosittua amerikkalaisohjelmaa kuvataan Lapissa – juontaja hehkuttaa Suomea

Good Morning America -ohjelmassa nähdään tunnelmia Suomen Lapista. Aamuohjelmaa katsovat miljoonat amerikkalaiset.

Suomi pääsee parhaillaan näyttävästi esille Yhdysvalloissa, sillä maan päivittäin nähtävä aamu-tv-ohjelma Good Morning America tekee erikoislähetyksen suoraan Lapista.

Visit Rovaniemen tiedotteen mukaan ohjelman toimittaja Maggie Rulli tutustuu Joulupukin Pajakylään Rovaniemellä. Amerikkalaiskatsojat pääsevät lähetyksessä näkemään vilauksen joulupukista ja Lapin talvimaisemista.

Rulli tapaa lähetyksessä joulupukin, tämän poroja ja huskyja. Samalla ohjelmassa nostetaan esiin suomalaisyrityksiä ja niiden palveluita.

Visit Rovaniemen mukaan ABC:kanavan Good Morning America -ohjelman joulun erikoislähetyksen tavoitteena on jakaa joulun ilosanomaa amerikkalaislapsille sekä kertoa, ettei koronapandemia estä joulupukin vuotuista matkaa.

Tiedotteen mukaan Rullin seikkailut Suomessa tavoittavat jopa yli 10 miljoonaa tv-katsojaa. Lisää yleisöä Suomi saa internetin välityksellä. Visit Rovaniemen mukaan kyseessä on ainutlaatuinen tilaisuus nostaa Lappia ja Suomea maailmankartalle ja yhä paremmin tavallisten amerikkalaisten tietoisuuteen.

– Tämä yhteistyö Good Morning American kanssa on itselleni ammatillisesti toteutunut unelma. Vuosien ajan tästä on haaveiltu, että saisimme tämän tuotannon tänne Rovaniemelle vieraaksemme ja vihdoin tämä toive on toteutunut, kertoo Visit Rovaniemen mediakoordinaattori Salla Tauriainen yrityksen tiedotteessa.

Lapissa parhaillaan vieraileva Maggie Rulli kertoo Instagramissa, että Suomi on vienyt hänen sydämensä. Suosikkiohjelman juontaja on julkaissut useita kuvia pohjoisen talvimaisemista seuraajiensa iloksi.

– Sisällä joulupukin postipajassa. He vastaanottavat vuosittain puoli miljoonaa kirjettä yli 200 maasta. Jotkut niistä on osoitettu joulupukille Pohjoisnavalle ilman postimerkkiä! Rulli ihmettelee Instagramissa.

Rulli julkaisi Instagramissa myös maistiaisia Suomi-lähetyksestä. Videolla hän juontaa ohjelmaa Rovaniemeltä käsin ja hehkuttaa, kuinka hienoa on olla aivan joulupukin pajan läheisyydessä.

Myös Good Morning America on mainostanut Suomi-lähetystään näyttävästi sosiaalisessa mediassa.

– Ho, ho, ho! Viemme sinut suorassa lähetyksessä joulupukin pajalle, ohjelman Twitterissä kerrotaan.