Tänä jouluna Diandra ei ole täysin sama ihminen kuin aikaisemmin. Laulaja kertoo, että kuluvan vuoden aikana jokin hänen päässään naksahti ja sen ansiosta hän osaa nyt nauttia elämästään enemmän kuin ennen.

– Mitä enemmän on lahjakkuutta, sitä enemmän saattaa olla myös kateutta ja jopa hyväksikäyttöä. Pidä kiinni tuosta lapsenomaisesta, innostuneesta elämänasenteesta, niin se vie sinut ihan mihin haluat, lausui laulutuomari Laura Voutilainen 17-vuotiaalle Diandra Floresille suorassa Idols-finaalilähetyksessä vuonna 2012.

Vain hetkeä myöhemmin nuori laulajalupaus julistettiin koko kilpailun voittajaksi ja Diandra lähti luomaan omaa musiikkiuraansa tuomareiden neuvot sydämessään.

Ei se ollut yksin Voutilaisen vika, että Diandra lähti liikkeelle varovaisin askelin. Hän itse asetti itselleen tiettyjä vaatimuksia, joiden kuvitteli kuuluvan roolimallin elämään. Kesti liki kymmenen vuotta, ennen kuin Diandra uskalsi viimein laskea ohjaksista irti ja antaa elämän viedä.

– Elin pitkään vähän supussa. Olin tosi varovainen, koska pelkäsin, että teen jotain väärin. Mikä oli ihan ymmärrettävääkin, koska tulinhan julkisuuteen suoraan pystymetsästä.

Kymmenen vuotta on pitkä aika, mutta se ei kauhistuta Diandraa. Päinvastoin. – Nyt kun olen 27-vuotias, mulla on paljon parempi itsetunto ja olen itsevarmempi. Ikä on tehnyt mulle hyvää. Mulla on nykyään paljon kivempaa.

Diandra Flores syntyi monikulttuuriseen perheeseen Hyvinkäälle elokuussa 1994. Chileläissuomalaiseen perheeseen syntyi kymmenen vuoden aikajanalla kolme tytärtä, joiden lempinimet ovat Dodi, Didi ja Dede. Diandra, eli Didi, on kolmikosta keskimmäinen.

Perhe on aina ollut Diandralle elämässä kaikkein tärkeintä. Laulajan lähipiiriin kuuluvat tiiviisti myös 91-vuotiaat isovanhemmat, jotka ovat myötäeläneet jokaisen hetken tyttärentyttärensä uralla.

– Ukki on meistä lapsenlapsista kovin ylpeä. Hän tulee Hyvinkäälle katsomaan joulukonserttiani ja on kertonut siitä koko kaupungille. Hän on varmaan hankkinut kaikki katsojatkin, Diandra vitsailee.

Perhe on aina seurannut Diandran uraa mielenkiinnolla ja kannustaen – ei varoitellen julkisuuden vaaroista. Ne ajatukset hän sai aikaan ihan itse.

– Idols-voiton jälkeen loin itse itselleni sellaisen ajatuksen, että nyt minun pitää olla tietynlainen ja käyttäytyä tietyllä tavalla. Totta kai pyrin olemaan hyvä roolimalli vieläkin, mutta nyt olen ymmärtänyt, ettei niin voi elää. Olen tajunnut sen kunnolla oikeastaan vasta tämän vuoden puolella. Nyt osaan ajatella niin, että antaa mennä vaan – korjataan jäljet sitten myöhemmin, Diandra pohtii ja nauraa päälle.

Diandra on puoliksi chileläinen ja hän on latinojuuristaan ylpeä, vaikkakaan ei ole vielä ryhtynyt tutustumaan niihin kovin syvästi. – Ehkä se kiinnostus lisääntyy iän myötä, hän puntaroi.

Oivalluksestaan hän saa kiittää Jare Tiihosta, johon hän tutustui 18-vuotiaana. Cheekin ja Diandran yhteisbiisi Fiiliksissä julkaistiin syksyllä 2013.

– Jaren rinnalla pääsin kokemaan sellaisia lava- ja studiokokemuksia, joihin en siinä vaiheessa uraa olisi muuten mitenkään päässyt käsiksi.

– Hän myös tutustutti minua uusiin ihmisiin ja sitä kautta minulla aukesi yksityiselämänkin puolella aivan uusi jakso. Jaren ansiosta tajusin, että täällä voi oikeasti pitää hauskaa, eikä elämän tarvitse olla pelkkää suorittamista. Olemme hyviä ystäviä ja hänen kohtaamisensa muovasi minua ihmisenä valtavasti.

Samassa rytäkässä Diandra tutustui ex-misseihin Sara Sieppiin ja Sabina Särkkään, jotka ovat tänä päivänä hänen lähimpiä ystäviään. Kun Diandra puhuu ystäväpiiristään, hänen silmänsä kirkastuvat.

– En voi riittävästi hehkuttaa ystäviäni ja sitä, miten ihanaa on, kun ympärilläni on heidän kaltaisiaan ihmisiä. Tiedän myös, miltä tuntuu, kun elämässä ei ole montaa ystävää, Diandra kertoo.

Diandra sanoo, että kuluvan vuoden aikana hänen päässään jokin ”naksahti hyvällä tavalla” ja hän rentoutui kummasti myös ihmissuhderintamalla.

– Elämässä on paljon kivempi meininki, kun ei mieti niin paljoa ja kulje varovaisesti laput silmillä. Uusien ihmisten tapaamisesta on tullut paljon rennompaa.

Diandra kertoo olevansa eläväinen, mutta myös melko yksityinen ihminen, joka haluaa pitää työnsä ja vapaa-aikansa erillään. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hän joskus heittäytyisi spontaanisti musisoimaan kesken ystävien illanvieton.

Ystävien illanvietoissa Diandra on lähes poikkeuksetta se, joka saapuu paikalle vasta puolenyön aikaan ja livahtaa jossain vaiheessa nukkumaan, koska seuraavana aamuna on jo oltava matkalla keikkapaikalle.

Diandralla on ollut joulukuun aikana yli 25 keikkaa ja sama marraskuussa. Joulunalusaika on jo pitkään ollut laulajalle vuoden kiireisintä aikaa.

– Olen sellainen ihminen, että saan enemmän energiaa ystävieni kanssa olemisesta kuin muutamaa tuntia pidemmistä yöunista. Kun vain tietää omat rajansa, eikä tee tyhmiä ratkaisuja, jaksan ihan hyvin, hän vakuuttaa.

Keikkailu on Diandralle koko työn suola. Hän kertoo elävänsä hetkistä, jolloin yleisö nauttii ja se näkyy lavalle saakka.

– Laulaminen on parasta, oli se sitten konserttisalissa tai televisiossa, omia biisejä tai toisten.

– Elämässä on paljon kivempi meininki, kun ei mieti niin paljoa ja kulje varovaisesti laput silmillä, sanoo Diandra.

Edes jatkuva tien päällä oleminen ei tunnu haittaavan eläväistä sielua. Itse asiassa Diandra rakastaa hotelleja ja niissä yöpymistä, eivätkä puhtaat lakanat ja buffetaamiainen ole vieläkään menettäneet hohtoaan hänen silmissään.

– Elämässä on muutamia asioita, joita ei koskaan päässyt tekemään lapsena, ja jotka ovat siitä syystä joka kerta juhlaa. Mäkkäri on vieläkin mulle juhlaa, vaikka siellä olisi neljältä yöllä. Kun menen hotelliin tai ravintolaan, se on aina juhlaa.

Se taitaa olla sitä lapsenomaista elämänasennetta, josta Laura Voutilainen käski pitämään kiinni.

Keikkailun lisäksi Diandra nauttii televisiotyöstä. Siitä syystä hän lähti aikoinaan empimättä mukaan Ylen Elämäni biisi -ohjelmaan, jonka suosio räjähti kuluneen syksyn aikana käsiin.

– Rakastuin liikkuvaan kuvaan jo kuusivuotiaana, kun pääsin tekemään Ti-Ti Nallea.

Diandra pitää Elämäni biisistä formaattina siksi, että siinä hän saa keskittyä täysillä itselleen tärkeimpään tekemiseen, eli esiintymiseen.

– Minulla on lavalla se oma hetkeni, jonka aikana saan tehdä sitä, missä itse olen paras, eli laulamisessa. Sen jälkeen keskitytään taas seuraavaan viikkoon.

Diandra ei haaveile kansainvälisestä urasta, ainakaan tällä hetkellä. – Nautin nyt siitä, että saan tehdä töitä ja mennä sen jälkeen ystävieni kanssa kaupungilla. Minusta täällä Suomessa on aika mukavaa.

Diandra on ollut ohjelmassa mukana jo kolmen tuotantokauden ajan ja hänellä on vuosien varrella vain hyviä muistoja ohjelmasta. Parhaiten hänen mieleensä on painunut reilun vuoden takainen jakso, jossa hän pääsi esittämään kirjailija Eve Hietamiehen valitseman Evakon laulun. Palautetulva sai laulajan hämilleen.

– Luulen, että Elämäni biisi on muuttanut ihmisten käsitystä minusta. En enää olekaan se 17-vuotias Idols-voittaja, vaan nyt tv:ssä nähdään vähän aikuisempi versio minusta. Olen kehittynyt työssäni ja tulkintakykyni on parantunut, Diandra pohtii.

Verrattain pitkän uransa aikana nuori poptähti on viettänyt melko vähän aikaa studiossa, ja kun häneltä kysyy miksi, hän menee mietteliääksi.

– Hyvä kysymys. Se on vain mennyt niin.

Artisti pohtii, että cover-biisien konkariksi leimautuminen saattaa hänen kohdallaan johtua taustastaan klassisen musiikin puolella. Upean laulutaitonsa lisäksi Diandra on myös taitava viulisti.

– Klasaripuolella esitetään niin paljon toisten musiikkia, ettei se ole koskaan ollut minulle ongelma. Artistit ovat erilaisia ja mä olen nauttinut tästä matkasta tosi paljon, Diandra vakuuttaa.

Diandra on julkaissut kymmenen vuoden aikana vain kolme studioalbumia, joista viimeisin oli vuonna 2015 julkaistu joululevy Kerran joulukuun aikaan – sekin covereita. Artisti myöntää, että täydellisyydentavoittelijana oman musiikin julkaiseminen on hänelle kovin stressaavaa.

Nyt sitä on kuitenkin luvassa. Uutta omaa musiikkia siis. Diandra hyppäsi vastikään levy-yhtiö Kaikun kelkkaan ja odottaa jo innolla, mitä yhtiöllä on hänelle tarjota. Saman levy-yhtiön tallissa ovat muun muassa Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Diandran vanha tuttu, Laura Voutilainen.

– Olen kasvanut viimeisen vuoden aikana ihmisenä aika paljon ja odotan taas pitkästä aikaa omien biisien tekemistä. Uskon myös, että osaan nyt suhtautua musiikinteon tuomaan stressiin eri tavalla kuin neljä vuotta sitten, Diandra sanoo.

Sitä ennen on kuitenkin vielä joulu ja vuoden viimeiset konsertit. Diandran mukaan hänen rakkautensa joulukonsertteja kohtaan syntyi jo varhain kouluaikoina.

– Minusta tuntuu, että minä ja joulu sovimme hyvin yhteen.

Tänä vuonna Diandra teki keikkamyyjälleen selväksi, että 22. joulukuuta saisi olla viimeinen keikkapäivä, sillä aatonaattona hänen olisi hoidettava kaikki jouluvalmistelut. Siis ihan kaikki. Niin se on mennyt jo useamman vuoden ajan.

– Silloin minä lähden aikaisin aamulla liikkeelle, suuntaan Stockalle ja ostan sieltä kaikki joululahjat kerralla. Lopuksi haen leipomosta jälkiruuat joulupöytään.

Moni ihminen vihaa viime hetken askareita ja väenpaljouksia, mutta ei Diandra.

– Laitan maskin naamalle ja menen ihmisvilinässä kuin kala vedessä! Rakastan sellaista jouluhössötystä, johon en pääse ennen aatonaattoa kiinni, kun olen jatkuvasti vain autossa ja keikkapaikoilla.

Kun leivokset ja joululahjat on pakattu autoon siskokset suuntaavat sukuloimaan kotiseudulleen Hyvinkäälle. Diandran kertoman mukaan joulu ei ole hänelle rauhoittumisen aikaa, vaan suurta sukujoulua hallitsee hyväntuulinen kaaos.

Yhdessäolon lisäksi lahjat ovat yhä parasta, aivan kuten lapsena. Senkin riemun hän on onnistunut säilyttämään.

– Saimme lapsena aina paljon lahjoja. Vaikka emme matkustelleet paljon tai syöneet hienoissa ravintoloissa, meillä aina panostettiin jouluun.