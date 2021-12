Diandra paljastaa ovelan kikan, johon hän turvautuu joka treffeillä – puhuu salatusta sinkkuelämästään harvinaisessa haastattelussa

Laulaja Diandra Flores on kiitollinen ystävistään, jotka opettivat häntä rentoutumaan myös ihmissuhderintamalla.

Diandra Flores, 27, kertoo olevansa muuttunut nainen. Kuluneen vuoden aikana jokin hänen päässään naksahti, jonka ansiosta hän kokee nyt olonsa vapautuneemmaksi kuin koskaan aiemmin.

Uudesta elämänasenteestaan hän saa kiittää ystäväporukkaansa, johon kuuluvat muun muassa ex-missit Sara Sieppi ja Sabina Särkkä. Kun Diandra puhuu ystäväpiiristään, hänen silmänsä kirkastuvat.

– Elin ensin vähän varovaisesti, kunnes 19-vuotiaana tapasin nämä rakkaat ystäväni tältä alalta. Ennen sitä elämässäni oli hetki, kun en ollut ystävien kanssa paljoakaan ja sen takia minun oli todella tärkeää löytää heidät. He tuovat elämääni paljon iloa, Diandra kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Kaikki lähti liikkeelle siitä, kun Diandra tutustui 18-vuotta täytettyään Jare Tiihoseen. Suositulla rapartistilla oli erilaisia juhlia, joissa tuore Idols-voittaja pääsi tapaamaan uusia ihmisiä. Nykyiseen kaveriporukkaansa hän törmäsi yökerhossa.

– Meillä meni heti tosi kivasti kemiat yhteen ja siitä lähtien me olemme olleet tosi hyviä ystäviä. Olemme yhteydessä viikoittain.

Diandralle kaikkein läheisimpiä ovat Sara Sieppi ja Sabina Särkkä, mutta samaan porukkaan kuuluu monia muitakin julkisuudesta tuttuja kasvoja.

– En voi riittävästi hehkuttaa ystäviäni ja sitä, miten ihanaa on, kun ympärilläni on heidän kaltaisiaan ihmisiä. Tiedän myös, miltä tuntuu, kun elämässä ei ole montaa ystävää, hän sanoo.

Laulajan mukaan parasta hänen ystävyyssuhteissaan on se, että tyttökavereidensa kanssa hän saa olla täysin oma itsensä kaikkine hassuine puolineen. Nämä tytöt eivät koskaan tuomitse, hän sanoo.

Nuoresta iästään johtuen Diandra on ottanut porukassa pikkusiskon roolin. Hän kertoo rakastavansa sitä, että saa ystäviltään myös isosiskollisia vinkkejä.

– Voin kysyä heiltä ihan mitä tahansa ruuanlaitosta meikkaamiseen ja ihmissuhteisiin. On helpottavaa tietää, etteivät meidän välisemme jutut liiku minnekään.

On pitkälti tyttökavereiden ansiota, että Diandra on viime aikoina uskaltautunut heittäytyä mukaan myös deittailun maailmaan. Niin ei ole ollut aina.

– Kun tulin julkisuuteen, minun oli hirmu vaikea luottaa keneenkään. Sitä kesti pitkään, mutta nyt se on helpottanut.

Diandra kertoo, kuinka kuluvan vuoden aikana palaset loksahtivat kohdilleen ja hän rentoutui yhtäkkiä myös ihmissuhderintamalla

– On kultaakin kalliimpaa, että elämässäni on minua vanhempia ihmisiä, joilta olen voinut katsoa esimerkkiä ja saada neuvoja. Se on vaikuttanut minuun todella paljon ja sitä kautta minusta on tullut rohkeampi.

Kun Diandra lähtee treffeille, kaverit tsemppaavat häntä viestien välityksellä. Kannustuksesta huolimatta kiinnostavan ihmisen tapaaminen jännittää joka kerta.

– Olen avoin ja sosiaalinen, ja tykkään tavata uusia ihmisiä, mutta en voi sanoa erityisesti pitäväni deittailusta. Onhan se ihan hemmetin hermostuttavaa, Diandra nauraa.

– Elämässä on paljon kivempi meininki, kun ei mieti niin paljoa ja kulje varovaisesti laput silmillä. Uusien ihmisten tapaamisesta on tullut paljon rennompaa, Diandra iloitsee.

Onneksi Diandralla on yksi vakiokysymys, johon hän turvautuu treffeillä tiukan paikan tullen: Ronaldo vai Messi?

– Jos vastaus on Ronaldo, niin se oli sitten siinä. Ei vaan, se oli vitsi, Diandra nauraa taas.

– Mutta ihan tosi, se on yksi minun vakiokysymyksistäni. Aina pitää olla vähän pilkettä silmäkulmassa, vaikka kuinka jännittää.

Viime viikkoina Diandralla ei ole ollut paljoa aikaa treffailuun. Ystävien illanvietoissakin hän on ollut lähes poikkeuksetta se, joka saapuu paikalle vasta puolenyön aikaan ja livahtaa jossain vaiheessa nukkumaan, koska seuraavana aamuna on jo oltava matkalla keikkapaikalle.

Diandralla on ollut joulukuun aikana yli 25 keikkaa ja sama marraskuussa. Joulunalusaika on jo pitkään ollut laulajalle vuoden kiireisintä aikaa.

– Olen sellainen ihminen, että saan enemmän energiaa ystävieni kanssa olemisesta kuin muutamaa tuntia pidemmistä yöunista. Kun vain tietää omat rajansa, eikä tee mitään tyhmiä ratkaisuja, jaksaa ihan hyvin, hän vakuuttaa.