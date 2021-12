Kommentti: Prinsessa Dianasta kertova uutuuselokuva ei perustu tositapahtumiin – silti järisyttävässä tarinassa piilee totuuden siemen

Prinsessa Dianaa Spencer-elokuvassa esittävää Kristen Stewartia pidetään vahvana ennakkosuosikkina parhaan naispääosan Oscar-voittajaksi. Mutta kertooko kehuttu elokuva oikeasta vai kuvitteellisesta Lady Dianasta, kysyy Tarmo Poussu.

Joulupäivänä Suomen ensi-iltansa saava Spencer on kerännyt maailmalla runsaasti kiitosta –eikä vähiten Kristen Stewartin kouraisevan roolityön ansiosta. Stewart ei ole ainoastaan muuntautunut häkellyttävästi Walesin prinsessan näköiseksi. Hän on myös omaksunut täydellisesti tämän puhetavan, elekielen ja monien mielestä myös persoonallisuuden.

Stewartin tarkasta ja eläytyvästä roolityöstä huolimatta chileläisen Pablo Larrainin ohjaama Spencer on kuvitteellinen elokuva suurelta osin kuvitteellisista tapahtumista. Ohjaajansa sanoin se on antielämäkerta ja alkutekstiensä mukaan tositragedian innoittama faabeli. Termi tarkoittaa sadunomaista ja vertauskuvallista kertomusta, joka sisältää moraalisen opetuksen.

Spencer-elokuva maalaa synkän kuvan Dianan (Kristen Stewart) elämästä.

Kirjaimellisesta historiasta elokuva irrottautuu jo jättämällä kertomatta joulunpyhiin sijoittuvan tarinansa tapahtumavuoden. Britannian hovin vaiheita tunteva osaa kuitenkin ajoittaa sen tapahtumat vuoteen 1991. Prinssi Charles ja Diana olivat silloin olleet naimisissa kymmenen vuotta. Huhut heidän avioliittonsa haaksirikosta kiersivät jo mediassa, mutta virallinen ilmoitus parin asumuserosta annettiin vasta vuotta myöhemmin.

Kristen Stewart nähdään prinsessa Dianana.

Elokuvan alussa Diana saapuu yksin avoautollaan Sandringhamin kartanoon, johon Britannian hovi kokoontuu perinteisesti viettämään joulua. Hän rikkoo heti kättelyssä hovin etikettiä saapumalla paikalle myöhässä.

Epäsuotuisasti alkava viikonloppu käy Dianalle koko ajan piinaavammaksi. Jääkylmältä vaikuttava Charles jakelee hänelle ohjeita ja nälvii hänen syömishäiriöstään. Kuninkaallinen perhe tarkkailee häntä herkeämättä ja kartanon henkilökunta raportoi heille hänen jokaisen sanansa.

Elokuvassa Diana vertaa itseään mikroskoopin alle asetettuun hyönteiseen, jonka jäsenet revitään irti yksitellen. Hänen bulimiansa aiheuttaa toistuvia oksennuskohtauksia ja hänen todellisuuden tajunsa rakoilee. Välillä hän kuvittelee näkevänsä kartanon käytävillä 1500-luvulla eläneen edeltäjänsä: kuningatar Anna Boleyn, jonka kuningas Henrik VIII mestautti seuraavan vaimonsa tieltä.

Prinsessa Diana, prinssi Harry ja prinssi William poistuvat kirkosta joulupäivänä. Taustalla prinssi Charles.

Larrainin elokuva on taidokas sekoitus todellista ja kuviteltua. Dianan syömishäiriö on yleisesti tunnettu tosiasia, mutta hänen elokuvassa kokemillaan harhanäyillä ei ole faktuaalista pohjaa. Elokuvassa Diana saa Charlesilta joululahjaksi samanlaisen helmikaulakorun, jonka tämä on antanut rakastajattarelleen Camilla Parker Bowlesille. Näin tapahtui myös todellisuudessa, mutta eri ajankohtana.

Monilla muillakin elokuvan tapahtumilla on vastineensa todellisuudessa. Vieraiden punnitseminen ennen ja jälkeen joulunvieton on oikeasti hovin perinne, jonka bulimiasta kärsivä Diana luultavasti koki nöyryyttävänä. Kohtaus, jossa Diana aikoo heittäytyä alas jyrkkiä portaita pohjautuu Andrew Mortonin Diana-elämäkerran väitteeseen prinsessan itsemurhayrityksestä jouluna 1982.

Spencer-elokuvassa nähdään hovin kuvitteellinen joulunvietto.

Erityisen uskollinen todellisuudelle Spencer-elokuva on Dianan käyttämien asujen suhteen. Chanelin muotitalo teetti sitä varten tarkat kopiot lukuisista prinsessan asuista. Pelkästään yhdessä kohtauksessa nähtävän illallismekon tekeminen vaati muotitalolta yli tuhat työtuntia.

Dianalle muiden valitsemat juhla-asut saattoivat hyvinkin näyttäytyä pakkopaitana, jota hänen oli hovin vaatimuksesta vielä vaihdettava useita kertoja päivässä tarkoin säädetyssä järjestyksessä. Elokuvassa asuja kantava vaaterekki on merkitty kirjaimin POW, mikä viittaa Dianan titteliin Princess of Wales. Sama kirjainyhdistelmä tarkoittaa myös sotavankia.

Kristen Stewartin roolisuoritukselle povataan jopa Oscar-ehdokkuutta.

Autenttiset yksityiskohdat eivät muuta sitä tosiasiaa, että suurelta osin Spencer-elokuvan tapahtumat ovat kuvitteellisia. Diana ei tunkeutunut jouluyönä salaa Sandringhamin kartanon lähistöllä sijaitsevaan lapsuudenkotiinsa. Hänen luotettu pukijansa ei tunnustanut hänelle rakkauttaan. Hän ei keskeyttänyt hovin perinteistä fasaaninmetsästystä kävelemällä suoraan tulilinjalle.

Walesin prinsessa Diana ja prinssi William 20. joulukuuta 1990.

Larrainin elokuva on tosiasioita hyödyntävä satu kaunottaresta ja hirviöistä; linnaan vangitusta neidosta, joka odottaa turhaan pelastavaa prinssiään. Vaikka sen kuvaama joulunvietto ei sellaisenaan koskaan tapahtunut, sen välittämä kuva Lady Diana Spenceristä saattaa olla hyvinkin todenmukainen.

