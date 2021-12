Sinkkuelämää-tähti Chris Nothista kantautui hyytäviä väitteitä yli 20 vuotta sitten – mustasukkaisen miehen väitetyt teot puistattavat

Kolme naista syyttää Sinkkuelämää- ja Kova laki -sarjoista tunnettua Chris Nothia raiskauksista. Näyttelijä joutui kohun keskelle jo vuonna 1995, kun hänen väitettiin toistuvasti pahoinpidelleen ja uhkailleen silloista tyttöystäväänsä Beverly Johnsonia.

Näyttelijä Christopher ”Chris” Noth, 69, joutui viime viikolla kohun keskelle, kun kaksi naista esitti häntä kohtaan syytöksiä Hollywood Reporter -lehden haastattelussa. Naiset väittävät Nothin raiskanneen heidät. Toinen rikoksista olisi tapahtunut vuonna 2004 ja toinen 2015.

Sittemmin ilmaantui myös kolmas nainen syytöksineen. Daily Beastin haastattelema nainen kertoo Nothin kohdistaneen häneen seksuaalista väkivaltaa, kun hän työskenteli New Yorkissa sijaitsevassa ravintolassa vuonna 2010.

Noth on kiistänyt syytökset jyrkästi ja sanonut, että kanssakäyminen naisten kanssa oli yhteisymmärrykseen perustuvaa. Virallisia syytteitä tai poliisitutkintaa asiasta ei ainakaan toistaiseksi ole avattu.

Lue lisää: Lehti: Kaksi naista syyttää Sinkkuelämää-sarjan "Mr Bigiä" esittävää Chris Nothia raiskauksista – Noth kiistää

Lue lisää: Lehti: Kolmaskin nainen syyttää Sinkkuelämää -tähti Chris Nothia seksuaalirikoksesta

Sinkkuelämää- ja Kova laki -sarjoja tähdittänyt Noth ei ole ensimmäistä kertaa kohujen keskellä. Jo vuonna 1995 National Enquirer -lehdessä kerrottiin hurjista syytöksistä, joiden mukaan Noth olisi toistuvasti pahoinpidellyt silloista tyttöystäväänsä Beverly Johnsonia. Tiedot perustuivat Johnsonin ystävien lehdelle nimettömästi kertomiin tietoihin.

Ystävien mukaan Noth oli hyvin mustasukkainen Johnsonista ja saattoi raivostua, jos Johnson jutteli muille miehille. Yksi sisäpiiriläinen kertoi Daily Mailin mukaan National Enquirerille tapauksesta, joka sattui vuonna 1991 kun Noth ja Johnson olivat palaamassa juhlista yhdessä. Silminnäkijän kertoman mukaan Noth kihisi kiukusta ja alkoi heti kotiin päästyään hakata Johnsonia.

– Hän löi Beverlyä nyrkillä kasvoihin uudelleen ja uudelleen. Beverly kaatui lattialle ja yritti ryömiä karkuun. Sitten Christopher tuli järkiinsä, pyysi anteeksi ja vannoi, ettei enää koskaan satuttaisi häntä, silminnäkijä väitti lehdelle.

Chris Noth seurusteli afroamerikkalaisen mallin Beverly Johnsonin kanssa vuosina 1990–1995.

Johnsonin ystävien mukaan kerta ei kuitenkaan jäänyt viimeiseksi, vaan sama käytös jatkui. Ystävät väittävät Johnsonin jättäneen Nothin tämän käytöksen vuoksi jo vuonna 1993, vaikka julkisesti pari seurusteli vuoteen 1995 asti.

Lehden mukaan Johnson haki lopulta lähestymiskieltoa Nothia vastaan ja palkkasi itselleen henkivartijan perheensä kehotuksesta. Perhe pelkäsi suhteen johtavan ennen pitkää Johnsonin kuolemaan.

Lähestymiskiellosta kuultuaan Noth väitetysti soitti Johnsonille päivässä jopa 25 puhelua, joissa uhkasi hänen henkeään, turmella hänen ulkonäkönsä ja tappaa Johnsonin koiran.

– En ole koskaan eläessäni ollut niin peloissani. En voi uskoa, että joku, joka on ollut niin hellä ja ihana, voisi muuttua tällaiseksi raivoavaksi villimieheksi, Johnson oli sanonut ystävilleen National Enquirerin mukaan.

Nothin väitetään myös joulun alla 1994 tunkeutuneen Johnsonin kotiin ja pahoinpidelleen häntä. Johnsonin äiti oli kertoman mukaan tuolloin paikalla ja soitti poliisit, jotka veivät Nothin putkaan.

Noth on kiistänyt jyrkästi kaikki syytökset, eikä asiasta koskaan nostettu virallisia syytteitä Nothia vastaan.

Nothin uran ensimmäinen merkittävä rooli oli Kova laki -sarjan etsivä Mike Loghanina.

Näyttelijänuransa Noth aloitti vuonna 1981 tekemällä yksittäisiä sivurooleja pienen budjetin elokuvissa. Vuonna 1990 hän aloitti Kova laki -sarjan etsivä Mike Loghanina, mikä teki hänestä tunnetun. Loghanin rooli jatkui aina vuoteen 1995 asti, ja hänet nähtiin myös sarjan pohjalta tehdyssä elokuvassa Kova laki vuonna 1998 sekä vuosina 2005–2008 spin-off sarjassa Kova laki: Rikollinen mieli.

Nothin toinen merkittävä roolisuoritus alkoi vuonna 1998 Sinkkuelämää-sarjassa, jossa hän näytteli Carrie Bradshawin (Sarah Jessica Parker) varakasta miesystävää Mr. Bigiä eli ”Kihoa”. Noth esitti roolihahmoaan myös sarjan pohjalta tehdyissä kahdessa elokuvassa (2008 ja ja 2010) sekä vuonna 2021 sarjan jatko-osaksi tehdyssä sarjassa And Just Like That.

Viime vuosina Noth on näytellyt muun muassa Peter Florrickia Good Wife -sarjassa (2009–2016) ja helmikuusta 2021 alkaen hän on tähdittänyt The Equalizer -rikosdraamasarjaa, josta hän sai potkut tuoreimman kohun seurauksena.

Noth on ollut kahdesti ehdolla parhaan sivuosanäyttelijän Golden globe -palkinnon saajaksi: Mr. Bigin roolista vuonna 2000 ja Peter Florrickin roolista vuonna 2011.

Sinkkuelämää-sarjassa Chris Noth näytteli Carrie Bradshawin (Sarah Jessica Parker) miesystävää Mr. Bigiä. Vuonna 2000 hän oli ehdolla parhaan sivuosan Golden globe -palkinnon saajaksi. Kuva ensimmäisestä Sinkkuelämää-elokuvasta vuodelta 2008.

Tie menestykseen oli pienestä kiinni, ja oma roolinsa oli myös puihin menneellä opiskeluaikaisella romanssilla.

Nuori Noth halusi palavasti näytellä. Hän opiskeli hetken aikaa näyttelijäntyötä newyorkilaisessa teatteriopistossa, mutta sai potkut esiinnyttyään kilpailevan teatteriryhmän näytelmässä.

Seuraavien viiden vuoden ajan hän kokeili sinnikkäästi kykyjään pienissä alle sadan katsojan teattereissa ja työskenteli samaan aikaan pätkätöissä tarjoilijana useissa eri ravintoloissa.

– Paloin loppuun ravintoloissa ja olin katastrofaalisessa parisuhteessa, joten päätin hakea Yalen yliopiston draamakoulutukseen. Pääsin sisään, enkä koskaan palannut takaisin, Noth muisteli Chicago Tribunelle vuonna 1993.

Chris Noth tapasi nykyisen vaimonsa Tara Wilsonin vuonna 2001. He menivät naimisiin vuonna 2012. Parilla on kaksi lasta: Orion, 13, ja Keats, 1.

Kun Nothin ura lopulta sai nostetta, alkoi hänen yksityiselämänsä kiinnostaa suurta yleisöä. Hänen kuitenkin onnistui pitää rakkauselämänsä suurelta osin pimennossa, eikä hän ole juuri kommentoinut suhdeasioitaan julkisuudessa.

Johnsonin jälkeen hänet yhdistettiin hetkellisesti vuonna 2000 näyttelijä Winona Ryderiin, mutta he eivät koskaan vahvistaneet suhdehuhuja. Pian tämän jälkeen kuvioihin tuli jo hänen nykyinen vaimonsa, kanadalainen Tara Wilson, 39.

Noth tapasi parturina työskennelleen Wilsonin vuonna 2001, jolloin Noth oli 47-vuotias ja Wilson 19-vuotias. He menivät naimisiin vuonna 2012. Heillä on kaksi lasta: vuonna 2008 syntynyt Orion ja vuonna 2020 syntynyt Keats.

Perhe asuu Los Angelesissa ylellisessä kartanossa. Tämän lisäksi Noth omistaa ainakin kaksi miljoonaluokan arvoasuntoa New Yorkin Manhattanilla ja Upper East Sidella sekä kesäasunnon Berkshiressä Massachusettsissa. Noth on jakanut Instagram-tilillään avoimesti sisältöä perheidyllistään.

Lähteet: Daily Mail, US Weekly, OK!, Chicago Tribune, Observer