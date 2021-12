Prinsessa Madeleine palasi Ruotsiin joulunviettoon – pikkukuninkaalliset hurmasivat Kuninkaanlinnassa järjestetyssä tilaisuudessa

Prinsessa palasi perheineen Ruotsiin maanantaina.

Prinsessa Madeleine, 39, asuu Yhdysvalloissa aviomiehensä Chris O’Neillin, 47, ja perheen kolmen lapsen, prinsessa Leonoren, 7, prinssi Nicolasin, 6, ja prinsessa Adriennen, 3, kanssa.

Nyt prinsessan perhe on matkustanut Ruotsiin joulunviettoon, ja he pääsivät heti vastaanottamaan Kuninkaanlinnan joulukuusta.

Kuninkaallisten joulu alkaa jokavuotisella joulukuusen vastaanotolla Tukholman kuninkaallisessa palatsissa. Kuusen lahjoittaa Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto. Perinne on jatkunut 1960-luvulta saakka.

Viimeksi koko Ruotsin kuninkaallinen perhe oli yhdessä Prinsessa Sofian ja prinssi Carl Philipin pojan, prinssi Julianin ristiäisissä elokuussa.

RUOTSIN kuninkaallisella perheellä on Royal Central -sivuston mukaan tarkat jouluperinteet, joita he noudattavat vuodesta toiseen. Joulukuuhun kasaantuu paljon tärkeitä edustustehtäviä, mutta loppukuusta kalentereihin on raivattu tilaa rennolle oleilulle.

Jouluaattona tai -päivänä koko perhe kokoontuu Drottningholmin linnaan kuningas Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian luo. Joulupäivänä kuningas pitää myös perinteisen joulupuheensa.