Pitkä odotus päättyi! Huippusuosittu olympiatähti ja suomalainen rakas muuttivat vihdoin yhteen – suloiset kuvat julki

Jussi-Pekka Kajaala pääsi vihdoin muuttamaan kihlattunsa Adam Ripponin luo Yhdysvaltoihin.

Pariskunta on elänyt etäsuhteessa käytännössä koko yhdessäolonsa ajan.

Yhdysvaltalainen taitoluistelun olympiamitalisti Adam Rippon, 32, on elänyt kihlattunsa Jussi-Pekka Kajaalan kanssa etäsuhteessa yli kolmen vuoden ajan, mutta nyt edes takaisin matkustaminen on vihdoin ohi.

Rippon kertoo nimittäin tuoreessa Instagram-päivityksessään, että hänen kumppaninsa muutti nyt luokseen Los Angelesiin.

– Vuoden odotuksen jälkeen ihana kihlattuni muutti viimein Los Angelesiin, Rippon juhlistaa somessa suloisen suukkokuvan kera.

Ripponin ystävät ja someseuraajat ovat riemuissaan taitoluistelijan puolesta.

– Ihanaa, paljon onnea, joku iloitsee.

– Tämähän on joulun ihme, parasta laatuaan, toteaa toinen.

– Tervetuloa Losiin Jussi-Pekka, kolmas toivottaa.

Pennsylvaniasta kotoisin oleva Rippon ja suomalainen Kajaala tapasivat toisensa aikanaan deittisovellus Tinderissä ja ovat pitäneet yhtä siitä lähtien. He kertoivat suhteestaan julkisesti ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2018.

Yli kolmen vuoden ajan seurustellut pariskunta on elänyt etäsuhteessa koko kolmevuotisen suhteensa ajan Ripponin asuessa Yhdysvalloissa ja Kajaalan Suomessa.

Kajaalan oli tarkoitus muuttaa poikaystävänsä luo Yhdysvaltoihin jo aiemmin, mutta parille selvisi pian, että se oli helpommin sanottu kuin tehty.

– Se on hankalampaa kuin luulettekaan. Hän on matkustanut edestakaisin paljon, Rippon on kertonut haastattelussa.

Koronaviruspandemian takia pari oli fyysisesti erossa toisistaan suurimman osan viime vuodesta. Kun Rippon lopulta pääsi matkustamaan Suomeen, hän vietti Kajaalan luona reilut kaksi kuukautta. Sinä aikana kaksikko meni myös kihloihin.

Kajaala on kertonut koronan vaikutuksista parin suhteeseen YouTubessa. Hän paljasti videolla, ettei pariskunta halunnut ottaa lainkaan riskejä, eivätkä he siksi tavanneet toisiaan pandemian aikana.

– Tämä on ollut pisin aika, jonka olemme koskaan viettäneet erossa. Tapasimme toisemme nopeammin jopa silloin, kun olimme vasta löytäneet toisemme Tinderissä, Kajaala kertoi vuosi sitten.

– Vaikka olemme tottuneet etäsuhteeseen, tämä on ollut rankkaa, sillä pandemian takia emme ole tienneet, koska näemme taas. Mutta samaan aikaan suhteemme on vahvempi kuin koskaan, hän hehkutti.

Adam Rippon on ensimmäinen avoimesti homoseksuaali yhdysvaltalaisurheilija, joka on voittanut mitalin talviolympialaisissa. Rippon voitti Pyeongchangissa joukkuepronssia vuonna 2018. Yksilökilpailussa hän sijoittui kymmenenneksi.

Seuraavana vuonna hän voitti USA:n Tanssii tähtien kanssa -kilpailun ja sittemmin hän on toiminut ohjelmassa myös tuomarin roolissa.

Jussi-Pekka Kajaala ei ole julkisuudesta tuttu, vaan hän on luonut uraa kiinteistövälittäjänä.