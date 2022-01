Tunnetut suomalaiset paljastavat, miten he rakastuivat puolisoonsa.

Tunnetut suomalaiset paljastavat, miten he rakastuivat puolisoonsa – ja milloin tiesivät, että tämä rakkaus kestää loppuelämän.

Roihu syttyi ensisilmäyksellä uudenvuoden aattona

Helena Ahti-Hallberg tapasi puolisonsa Eric Hallbergin 30 vuotta sitten uudenvuoden aattona ravintola Kaivohuoneella. Helena oli tuolloin Englannissa asuva kilpatanssija. Eric työskenteli rakennusalalla.

– Päädyimme samaan seuraan yhteisten tuttaviemme takia. Se oli aikamoista ihastumista ensisilmäyksellä, Ahti-Hallberg muistelee.

Kun vuosi vaihtui, pari tanssi uudenvuoden valssin. Siinä tanssissa Helenan ei tarvinnut miettiä nappiin osuvaa suoritusta, kumpikaan tuskin olisi huomannut virheaskeleita.

Sitä Ahti-Hallberg ei osaa sanoa, mihin hän miehessä ihastui heti hänet tavattuaan.

– Rakastumista ei pysty analysoimaan, se on tunnetila. En usko, että ulkonäkö on ollut ainoa tekijä.

” Tiesin jo kahden viikon kuluttua, että tämän miehen kanssa haluan viettää loppuelämäni.

Ahti-Hallberg joutui palaamaan pian kohtalokkaan tapaamisen jälkeen Englantiin, mutta hän tuli maaliskuussa käymään Suomessa. Rakastuminen roihusi silloin yhtä voimakkaana kuin ensitapaamisella.

Kesäkuussa pari meni kihloihin. Naimisiin he menivät seuraavana kesänä 1993. Sen jälkeen he asuivat yhdessä Englannissa. Marraskuussa 1993 he palasivat Suomeen.

Helena ja Eric menivät naimisiin kesällä 1993.

Helena ja Eric Hallberg rakastuivat nopeasti, ja nopeasti Helena myös tiesi, että tästä suhteesta tulee kestävä.

– Tiesin jo kahden viikon kuluttua, että tämän miehen kanssa haluan viettää loppuelämäni.

Helena ei alkanut eritellä, miksi hän tiesi tavanneensa elämänsä miehen. Toki hän huomasi miehen kohteliaisuuden, hyvät käytöstavat ja muiden huomioon ottamisen, mutta kyse oli enemmän jostakin, mitä ei pysty sanoittamaan.

– Eric myös suhtautui tyynesti kaikkeen. Koska itse olen taiteilijaluonne, hän tasoitti dramaattisuuttani.

Nyt Helena Ahti-Hallberg ja hänen miehensä ovat jo isovanhempia. Heillä on kaksi poikaa ja yksi lapsenlapsi. Kuva vuodelta 2012.

Ahti-Hallberg sanoo, että hänellä oli heti ensimmäisenä iltana turvallinen olo Ericin seurassa. Ja niin hän kokee edelleen.

– Huomasin pian senkin, että meillä oli samanlainen arvomaailma. Meille molemmille perhe ja vanhemmat olivat tärkeitä.

Nyt Helena ja Eric ovat jo isovanhempia. Heillä on kaksi poikaa ja yksi lapsenlapsi.

Oivallus tuli taksimatkalla

Kun näyttelijä Olga Temonen oli keväällä 2003 Outolintu-sketsisarjan kuvauksissa, hän kiinnitti huomiota kuvaajaan, joka keskittyi ihailtavan intensiivisesti työhönsä. Kuvaaja oli elokuvaohjaajana tunnettu Tuukka Temonen.

– Olin silloin toisessa suhteessa, mutta Tuukka teki heti vaikutuksen. Ajattelin, että vitsi, onpa makee tyyppi, Olga Temonen muistelee.

” Kun olin taksissa menossa Tuukan luokse, jotenkin tiesin, että nyt tämä tästä lähtee

Kuvausten aikana heidän välillään alkoi tapahtua, mutta Olga ei päässyt selvyyteen, tulisiko heidän suhteestaan jotakin vai ei.

Olgan edellinen suhde kuitenkin päättyi, joten hän oli vapaa aloittamaan uuden parisuhteen.

Olga ja Tuukka Temonen suhteen varhaisessa vaiheessa.

– Joulukuussa menin treffeille nuoren miehen kanssa, koska minusta tuntui, ettei Tuukka ollut riittävän kiinnostunut. Kesken treffien Tuukalta tuli tekstiviesti, jossa hän kutsui luokseen.

– Kun olin taksissa menossa Tuukan luokse, jotenkin tiesin, että nyt tämä tästä lähtee, Olga kertoo.

Naimisiin mentiin vuonna 2008. Nyt Temosilla on kolme lasta ja iso määrä eläimiä. Kuva joulukuulta 2020.

Aika pian sen jälkeen Olga Temonen oli varma, että suhteesta myös tulee kestävä. Hän kuitenkin ehti kysyä Tuukalta, miksi suhde etenee niin hankalasti. Tuukka vastasi: Älä hermostu, valtamerilaiva kääntyy hitaasti.

Olga havaitsi jo suhteen alussa Tuukassa samaa nopeutta ja impulssiivisuutta kuin hänessä itsessään on, vaikka mies ei suhteen aloittamisessa ollut mitenkään vauhdikas.

– Mutta ennen kaikkea kyse oli kokonaisvaltaisesta fiiliksestä. Ajattelin, että en voi tehdä muuta kuin olla tämän ihmisen kanssa. Samalla tavalla ajattelen edelleen, kukaan muu ei ole pystynyt samalla tavalla vetoamaan.

Olga ja Tuukka Temonen avioituivat 2008. Heillä on kolme lasta ja iso määrä eläimiä. Iitin kotinsa yhteydessä heillä on yleisölle kesäisin avoin kotieläinpiha. Nyt Olgalla on myös napolilaishenkinen Rehtori-pitseria.

He ovat tehneet yhdessä myös elokuva-alan töitä. Helmikuussa tulee ensi-iltaan Tuukka Temosen ohjaama Pohjolan satoa, jossa Olgalla on pieni rooli.

Naispäärooli Olgalla on tulevassa Harjunpää-sarjassa, joka sekin alkaa helmikuussa.

"Ihan ekana rakastuin ääneen”

Siitä on jo 17 vuotta, kun Niina Backman (os.Herala) juonsi Huuma-ohjelmaa näyttelijä Lorenz Backmanin kanssa. Me katsojat emme sitä tienneet, mutta pian ohjelman alettua he eivät enää olleet vain työkavereita.

– Ihan ekana rakastuin Loren ääneen, se oli jotenkin erilainen, Niina kertoo.

Niina ja Lorenz vuonna 2008, jolloin he olivat olleet yhdessä neljä vuotta.

Mutta ei tietenkään yksin näyttelijän ääni saanut Niinaa rakastumaan. Häneen vaikutti ennen kaikkea miehen tapa olla läsnä.

– Se oli sellaista kokonaisvaltaista läsnäoloa. Tuli tunne, että tulen nähdyksi ja kuulluksi.

Niina Backman muistaa kokeneensa heti myös turvallisuuden tunnetta Loren seurassa.

– Päätin, että tämän miehen kanssa menen naimisiin.

Niina ja Lore mökillä vuonna 2011.

Niinalle kirkastui heti rakastumisen alkuvaiheessa, että hän oli kohdannut ”sen oikean”. Näin tapahtui todennäköisesti toisellekin osapuolelle, koska romanssi eteni vauhdikkaasti samassa osoitteessa asumiseen.

Backmanit ovat olleet nyt naimisissa 10 vuotta, joten ihan heti he eivät hääjuhlaa järjestäneet.

– Lapset ja asuntolaina hankittiin ensin, Niina toteaa.

” Päätin, että tämän miehen kanssa menen naimisiin.

Niinalla Backmanilla on nyt oma päiväohjelma radio Novalla. Lorenz Backman pitää luentoja ja opiskelee työnohjaajaksi. Perheeseen kuuluu kolme lasta, joista esikoinen on Niinan edellisestä liitosta.

Rakastumista on Niinan mielestä vaikea sanoittaa, mutta jotakin suurta silloin tapahtuu tunnetasolla.

– Jokuhan siinä vain klikkaa yhteen kahden ihmisen välillä, kun tietää, että tämän kanssa on hyvä olla, hän miettii.

”Nostin jalat Jyrkin syliin, ja siitä se alkoi”

Kirjailija Raija Oranen kohtasi puolisonsa Jyrkin ensimmäisen kerran 1972 alkuvuodesta tiedotusopin opiskelijoiden keskustelutilaisuudessa, jossa Jyrki Oranen oli puheenjohtajana.

– Hän vaikutti miellyttävältä henkilöltä, kuunteli minuakin kiinnostuneena, Raija Oranen naurahtaa.

Tilaisuuden jälkeen he kohtasivat Ylioppilastalolla, mutta kun Raija sanoi jatkavansa iltaa ravintola Marinadiin, Jyrki ei tehnyt elettäkään lähteäkseen mukaan.

Ei silti mennyt kauaa, kun he jo istuivat samassa pöydässä Helsingin Liisankadulla olleessa laittomassa kellariravintolassa.

– Nostin jalat Jyrkin syliin, ja siitä se alkoi, Raija Oranen kertoo.

Raija ja Jyrki Oranen avioituivat 1973. Kuva vuodelta 2007.

Sitä hän ei osaa eritellä, miksi ihastui heti juuri tähän mieheen.

– Ehkä se oli Jyrkin tapa olla ja kommunikoida. Ja onhan hän älykäs ja komea mies, Raija sanoo myös tämän päivän mielipiteenään.

” Minä kosin. Jyrki sanoi: joo, mennään vaan.

Meni vain pari viikkoa, kun he olivat jo kihloissa. Myös yhdessä asuminen aloitettiin heti. Raijan tiedotusopin opinnot Tampereella olivat päättymässä, joten hän oli valmis muuttamaan Helsinkiin. Jyrki oli Suomen ylioppilaskuntien liiton pääsihteeri.

– Minä kosin. Jyrki sanoi: joo, mennään vaan. Kun istuimme bussissa matkalla ostamaan sormukset, Jyrki totesi, että nyt hän tietää, miltä Ranskan vallankumouksessa olleista tuntui matkalla giljotiiniin, Raija muistaa.

Raija Oranen on ollut puolisonsa Jyrkin kanssa yhdessä pian 50 vuotta. Kuva lokakuulta 2000.

Tulevan puolisonsa kohdatessaan Raija Oranen oli 23-vuotias, mutta hän oli jo eronnut ja yhden lapsen äiti. Jyrki Orasella oli seurustelusuhde, joka päättyi heidän romanssinsa alkaessa.

– Minulla oli haku päällä, en halunnut elää ilman parisuhdetta, Raija Oranen kertoo.

Salamarakkautta on myös Raija Orasen romaanissa Kaikki tämä valo, joka kertoo oopperalaulaja Anita Välkistä. Laulajan ja viulisti Usko Aron rakkaustarina alkoi, kun Aro näki orkesterimontusta harvinaisen kauniit kädet.

Raija ja Jyrki Oranen avioituivat 1973. Heidän perheeseensä kuuluu kaksi poikaa perheineen.

– Helmikuussa ollaan oltu 50 vuotta yhdessä.

Seijan ainutlaatuisuus kirkastui pikkuhiljaa

Mikko Alatalo muistaa, että kun hänen tuleva puolisonsa Seija tuli hänen elämäänsä 1993, hän oli masentunut ja surullinen mies. Alatalon vaimo oli kuollut, eikä hän nähnyt elämässään valonpilkahduksiakaan. Mistään rakastumisesta hän ei siinä elämäntilanteessa haaveillut.

– Olimme ensin vain ystäviä. Seija auttoi tomerana pohjalaisnaisena niin, että pääsin ylös syvimmästä masennuksesta.

– Rakastuminen alkoi sitten pikkuhiljaa. Aloin tajuta, miten ainutlaatuinen hän on, Alatalo muistelee.

Seijan ainutlaatuisuus ei kirkastunut Alatalolle minään tiettynä hetkenä. Kyse ei ollut yksittäisestä teosta tai tapahtumasta.

– Hänessä oli tietynlaista empatiaa, kykyä eläytyä toisen ihmisen elämään, Alatalo kuvailee.

1994 Seija muutti Tampereelle, ja pariskunta aloitti yhdessä elämisen. 1995 he menivät naimisiin.

Seija ja Mikko Alatalo vihittiin Lapuan Tuomiokirkossa elokuussa 1995.

– Kun olimme tunteneet vuoden tai kaksi, tajusin, että tämä taitaa olla ihminen, jonka kanssa haluan elää.

” Ei rakkaus pysy koko ajan samana, se muuttuu syväksi yhteisyydeksi.

Jo varhain Alatalo huomasi myös Seijan päättäväisyyden. Häntä miellytti se, että Seija ei suinkaan myötäillyt häntä kaikessa.

– Seija ei ole johdateltavissa, hän ei ole mikään lammas. Sekin on hyvä, että hän haluaa pitää minusta huolta. Hän esimerkiksi vahtii syömisiäni kakkostyypin diabetekseni takia, Alatalo naurahtaa.

Alatalo muistaa, miten hän aikoinaan pyysi Seijaa jossakin tuomaan itselleen aamiaisen. Kun Seija ihmetteli pyyntöä, Alatalo vitsaili olevansa ”stara”. Seija totesi nauraen, ettei mies mikään ”stara” ole hänelle.

Seija ja Mikko Alatalo itsenäisyyspäivänä 2018.

Mikko Alatalon mielestä rakkaudessa ei ole tärkeintä alkuvaihe, vaan se, miten rakkaus kehittyy. Hänen Rakastaja yhä -laulunsa kertoo siitä, miten rakkaus muuttuu, mutta kestää mitä vain – hyvällä onnella.

– Ei rakkaus pysy koko ajan samana, se muuttuu syväksi yhteisyydeksi, Alatalo miettii.