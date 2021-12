Travis Barker julkaisi poikkeuksellisen kuvan Kourtney Kardashianin kanssa – kommenttikenttä täyttyi hämmentyneistä viesteistä

Barker julkaisi Instagramissa kuvan, joka sai fanit yökkäilemään.

Blink 182 -rumpali Travis Barker jakoi Instagramissa kuvan, jossa hän hyväilee suullaan morsiamensa Kourtney Kardashianin jalkapohjaa joulukuusen edessä.

– En halua mitään enempää tänä jouluna, Barker kirjoittaa julkaisun yhteydessä.

Barkerin seuraajat eivät olleet täysin vakuuttuneita miehen toimista.

– On asioita, joita meidän ei tarvitsisi nähdä, eräs kommentoi.

– Travis, mitä hittoa? toinen ihmetteli.

– Miksi? kolmas kyseli.

– Ole hyvä ja lopeta, neljäs aneli.

Kourtney Kardashian ja Travis Barker menivät kihloihin lokakuussa.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen TMZ:n mukaan kosinta tapahtui merenrantahotellissa Monteciton alueella Santa Barbarassa Kaliforniassa.

Barker oli järjestänyt rannalle upean punaisen ruusumeren ja kynttilöitä kosintaa varten. TMZ:n mukaan paikalla vaikutti olevan myös pariskunnan läheisiä todistamassa ikimuistoista hetkeä.

People-lehden mukaan kyseessä on Kardashianin ensimmäinen kihlaus. Hänellä on kolme lasta edellisestä suhteestaan Scott Disickin kanssa. Barker on ollut kaksi kertaa aiemmin naimisissa.

Barker ja Kardashian ovat seurustelleet tammikuusta lähtien. Tuolloin heidän romanssistaan uutisoitiin People-lehdessä. Pariskunta vahvisti romanssinsa helmikuussa ystävänpäivänä. He ovat olleet hyviä ystäviä keskenään jo vuosia.