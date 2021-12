Kimi ja Minttu Räikkönen viettävät lastensa kanssa laatuaikaa palmujen alla.

Minttu Räikkönen on julkaissut somessa kuvia paratiisikohteesta.

Formulatähti Kimi Räikkösen upea F1-ura päättyi Abu Dhabissa toissa viikonloppuna. Tunteikkaan päätösviikonlopun jälkeen perhe on tehnyt maisemanvaihdoksen ja suunnannut varsinaiseen paratiisiin.

Kimi Räikkösen puoliso Minttu Räikkönen on julkaissut kuvan upeista maisemista. Otoksessa Minttu poseeraa mustissa bikineissä palmujen alla turkoosi meri taustalla.

– Ei uutisia, ei kenkiä ja hidasta elämää, Minttu muotoili kuvatekstiin englanniksi.

Minttu ei ole paljastanut, missä kuva on otettu. Hänen Instagram-tilinsä Stories-osiosta selviää, että pariskunta lomailee paratiisikohteessa yhdessä lastensa Robinin ja Riannan kanssa.

Perhe on muun muassa viettänyt aikaa rannalla ja uima-altaalla, pelannut tennistä ja nauttinut illallisista.

Mintun tuore kuvapäivitys on poikinut lukuisia ihastelevia kommentteja.

– Ottiko Kimi kuvan? Hän osaa olla mainio valokuvaaja, eräs utelee.

– Hyvälle näyttää. Nauttikaa, kun ei ole kiirettä minnekään, toinen toivottaa.

– Kaunista, nauttikaa joululomasta!

– Paratiisi.

Kimi ja Minttu Räikkönen sekä lapset Robin ja Rianna Abu Dhabissa 12. joulukuuta.

Somevaikuttaja ja brändilähettiläs Minttu Räikkönen paljasti Me Naiset Radiossa lokakuussa, millaisia suunnitelmia perheellä on Kimi Räikkösen uran päätyttyä. Hän kertoi Jenni Alexandrovan ja Ellen Jokikunnaksen haastattelussa, etteivät hän ja Kimi pidä tarkkojen suunnitelmien luomisesta, vaan katsovat mieluummin rauhassa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Tiedossa oli kuitenkin ainakin yhteistä laatuaikaa koko perheen voimin.

– On ihan auki, että mitä tapahtuu ensi vuonna, mutta pitkälle reissulle lähdemme koko perheen kanssa sitten, kun hommat ovat ohi. Ehkä ne sitten siellä selviävät ne tulevaisuuden jutut, Minttu Räikkönen kertoi tuolloin Me Naiset Radiossa.

Formulatähden uran päättymisestä seuraa muun muassa lisää vapaa-aika perheen kesken. Perheen arki mullistuu täysin, sillä tähän asti he ovat joutuneet odottamaan Räikkösen harvoja vapaapäiviä sopiakseen yhteistä tekemistä.

– Se, mitä odotan tämän myötä, on se aikatauluttomuus. Totta kai on lasten koulut ja harrastukset ja mun omat juttuni, mutta sitä odotan, ettei ole sellaista hirveää aikataulua, minkä mukaan aina eletään, Minttu sanoi lokakuussa Me Naiset Radiossa.

– Sellainen elämä houkuttaa ja on nyt odottamassa, että ei tarvitse elää se kalenteri kourassa koko ajan.

Räikköset asuvat nykyään Sveitsissä, Baarin kaupungissa. Mintun mukaan heidän kotinsa pysyy siellä ainakin toistaiseksi, vaikka Kimin formulaura tulikin päätökseen.

Kimi puolestaan kertoi saksalaislehti Auto Motor und Sportin tuoreessa haastattelussa nauttivansa valtavasti siitä, etteivät aikataulut enää sanele hänen elämäänsä samalla tavalla kuin uran aikana. Varsinkin matkustaminen ja poissaolo perheen parista kävi voimille.

– Voin olla viikon kotona ja olla silti onnellinen ihminen. Pelkästään tunne, ettei minun enää tarvitse tehdä sitä tai tätä, antaa tyydytystä. Perhe on etualalla. Sitten katsotaan mitä tapahtuu. Minulla ei ole mitään tarvetta päättää tänään, mitä teen tulevaisuudessa, hän kertoi lehdelle.

