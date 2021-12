Katerina ja Olli Jokisen elämä muuttui totaalisesti, kun he muuttivat Floridasta Suomeen – nuorin tytär teki karun havainnon arjesta keskellä marraskuuta

Katerina Jokinen eli yli 20 vuotta Olli-puolisonsa uran ehdoilla Amerikassa. Nyt perhe on palannut Suomeen ja aloittanut uuden ja hyvin erilaisen elämän Helsingissä. Edessä on myös ensimmäinen suomalainen joulu vuosikausiin.

Katerina Jokinen on muuttanut puolisonsa Olli Jokisen työn perässä peräti 14 kertaa. Nyt perhe asuu Suomessa ainakin pari vuotta.

Siitä on yli 20 vuotta, kun Katerina Jokinen vietti viimeksi joulua Suomessa. Tuolloin hän oli vasta 18-vuotias ravintola-alan opiskelija eikä tiennyt, millaisia seikkailuja elämä toisi eteen. Ei ollut lapsia, ei neljää lemmikkiä eikä kuuluisaa jääkiekkoilijapuolisoa.

Viimeiset vuosikymmenet NHL-kiekkoilija Olli Jokisen puolisona tunnettu Katerina on viettänyt joulua Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Hän on nauttinut Floridan lämmöstä, ihmetellyt Winnipegin jäätäviä talvia ja ihastellut New Yorkin satumaista joulutunnelmaa. Silti tämä vuosi tuntuu erityiseltä, sillä Jokisten perhe pääsee viimein viettämään joulua yhdessä Suomessa.

– Perheemme rakastaa joulua ja se on meille todella tärkeä juhla. Tämä joulu on meille tosi ainutlaatuinen, Katerina, 43, sanoo.

Perhe viettää joulua uudessa kodissaan Helsingin Punavuoressa. Mikkelin Jukureissa valmentava Olli Jokinen tulee kotiin ja paikalla ovat perheen tyttäret Keira, 10, Emma, 17, ja Yhdysvalloissa asuva Alexandra, 21 sekä perheen kolme kissaa ja koira.

– Tärkeintä on viettää kunnolla aikaa perheen kanssa. Pelaamme pelejä ja rentoudumme, Katerina kertoo.

Joulu on Katerinalle tärkeä. Hän on tehnyt jouluruoat aina itse alusta asti, sillä Amerikassa kaupasta ei saanut suomalaisia laatikoita, kinkkua, karjalanpaistia tai torttuja. Myös puoliksi kreikkalaisen Katerinan juuret näkyvät joulupöydässä, sillä tarjolla on itse tehtyä tsatsikia ja kreikkalaisia keksejä.

Yhdysvalloissa Katerina koristeli perheen kotitalon näyttävästi jouluvaloilla.

– Rakastan laittaa joulua ja minulla on iso varasto joulutavaroille. Ensimmäisen omakotitalomme naapurit Floridassa olivat juutalaisia ja me olimme ainoat, joilla oli jouluvalot ja koristeltu talo. Kotimme sitten loisti sieltä pimeyden keskeltä.

Tyttöjen ollessa pienempiä perheen kotona kävi jouluaattona joulupukki. Jossakin vaiheessa kävi kuitenkin selväksi, ettei suomenkielisen, uskottavan pukin löytäminen ollut Amerikassa kovin helppoa ja perhe siirtyi avaamaan lahjat joulupäivän aamuna, kuten maassa on tapana.

– Tänä vuonna varmasti avaamme lahjat perinteisesti jouluaattona, koska lähdemme Floridaan heti seuraavana päivänä tyttöjen kanssa. Ollilla jatkuu työt, joten me päätimme lähteä lämmittelemään ja sulattelemaan varpaita.

Joulu on Katerina Jokiselle tärkeä juhla, joka vaatii huolellista valmistautumista ja panostusta. Hän kokkaa joka vuosi ruoat itse ja koristelee kodin näyttävästi.

Florida on Jokisille tärkeä paikka, sillä se oli heille koti viimeiset viisi vuotta. Sitä ennen he muuttivat lukuisia kertoja Ollin uran ehdoilla. Peräti 14. muutto tapahtui viime kesänä, kun perhe palasi Suomeen yli 20 vuoden jälkeen ja hankki kodit Helsingistä ja Mikkelistä.

– Tämä oli ehkä isotöisin ja vaikein muutto tähän mennessä. Olen aina vitsaillut, että perustan kohta muuttofirman, koska tiedän kaiken muuttamisesta, Katerina kertoo nauraen.

Jatkuva muuttaminen on NHL:ssä tavallista, sillä sopimuksia saatetaan solmia vain lyhyeksi ajaksi tai pelaajat voidaan myydä kesken kauden uuteen joukkueeseen. Näin kävi myös Olli Jokiselle. Hän pelasi pitkän uransa aikana peräti kymmenessä eri joukkueessa eri puolilla Yhdysvaltoja ja Kanadaa.

Katerina Jokiselle Ollin ammatti tarkoitti ikuista epävarmuutta siitä, missä perhe asuisi seuraavalla kaudella. Jokainen muutto pakotti rakentamaan elämän alusta tuntemattomassa paikassa, ilman tukiverkostoja.

– Sanot hyvästi kaikelle ja joudut jättämään ihmisiä, joihin olet saattanut tykästyä ja joiden kanssa olet ystävystynyt. Se on todella vaikeaa.

– Varsinkin lapsille siitä tuli jossain vaiheessa aika haastavaa. He joutuivat aina menemään uuteen kouluun ja etsimään uudet ystävät ja harrastukset.

Katerina ja Olli Jokinen tapasivat vuonna 1998 yökerhossa Helsingissä. Katerina ei pitänyt jääkiekosta, eikä voinut edes kuvitella elävänsä jääkiekkoilijan puolisona. Rakkaus kuitenkin voitti ja hän muutti vain muutama kuukausi myöhemmin Jokisen kanssa Amerikkaan. Kolme vuotta myöhemmin pari meni naimisiin Kulosaaren kasinolla.

Ainainen muuttaminen tarkoitti myös sitä, ettei oman uran luominen ollut Katerinalle helppoa. Kun hän 19-vuotiaana muutti Jokisen kanssa Amerikkaan, ei hän saanut moneen vuoteen edes työlupaa.

– Ei siitä tullut mitään. Meidät treidattiin ensimmäisen kolmen vuoden aikana Losista Nykiin ja Nykistä Floridaan. Yritä siinä nyt sitten tehdä jotain.

Kun pari sai kolme tytärtä, oli Katerinalle luonnollista jäädä kotiäidiksi, jotta Olli voisi panostaa uraansa. Välillä Olli saattoi olla pelireissuilla jopa kolme viikkoa kerrallaan ja sillä välin Katerina hoiti lapset ja kodin.

– Siihenkin tottuu ja siitä tulee normaalia, mutta kyllä minä loppua kohden odotin sitä, että Ollin ura päättyy ja olisi jotain muutakin. Oli hienoa, että Olli pelasi ja menestyi, mutta aikansa kutakin.

– Olisi helppoa ajatella, että olen jäänyt paitsi jostain, mutta minulle on ollut selvää se, että kotiäitiys on ollut ykkösasia. Olen miettinyt aina, että kyllä minulla on aikaa myöhemmin tehdä muitakin juttuja.

Jokiset asuivat pitkään Floridassa Parklandin kaupungissa.

Floridan aurinko vaihtui Helsingin Punavuoreen heinäkuussa, kun perhe muutti Suomeen. Katerina on nauttinut keskustassa asumisessa ja siitä, että ympärillä on ihmisiä, kauppoja ja kahviloita.

Kun Olli Jokinen lopetti uransa vuonna 2017, rauhoittui perheen arki. He jäivät asumaan Floridaan, kunnes viime talvena perheelle aukesi mahdollisuus muuttaa Suomeen.

Ajatus Suomeen palaamisesta tuntui Katerinasta heti hyvältä, ja kun Olli sai töitä Mikkelistä, alkoi pari selvittää, voisiko suuri elämänmuutos onnistua.

– Kaikki palaset loksahtivat hiljalleen paikoilleen ja tuli tunne, että jos emme mene nyt, niin milloin menemme?

Parin nuoremmat tyttäret Emma ja Keira aloittivat syksyllä kansainvälisessä koulussa Helsingissä. Esikoistytär Alexandra jäi Yhdysvaltoihin viimeistelemään sisustusarkkitehdin opintojaan.

– Tyttöjen kanssa kävimme monet keskustelut. Painotimme heille, miten hieno kokemus Suomeen muutto on ja kuinka arvokas asia se voi olla tulevaisuutta varten.

– Se, että olemme muuttaneet paljon, on ollut heille myös hyvä asia. Se opettaa itsenäisyyttä ja arvokkaita oppeja elämästä, kun näkee uusia kulttuureita ja erilaisia tapoja elää erilaisissa paikoissa.

Kun Katerinalta kysyy, mikä on suurin ero elämässä Helsingin ja Floridan välillä, nauraa hän äänekkäästi.

– Mikä olisi samaa? Ihan kaikki on muuttunut ja elämä on nyt tosi erilaista, mutta tiesimme sen jo etukäteen. Se on tosi makeeta.

Yksi suurimmista muutoksista on asuminen kerrostalossa keskellä kaupunkia. Yhdysvalloissa Jokiset asuivat pienessä Parklandin kaupungissa suuressa omakotitalossa, joka sijaitsi aidatulla asuinalueella. Jo alueen porteille oli viiden kilometrin matka ja kaikki liikkuminen tapahtui autolla. Paikkakunnalla ei ollut Katerinan mukaan kunnon keskustaa, vaan asiat hoidettiin ostoskeskuksissa, joihin mentiin autolla.

– Tykkään siitä, että voin nyt mennä kerrostalosta ulos ja näen heti ihmisiä. Ei tarvitse patikoida viittä kilometriä, että kohtaa ensimmäisen ihmisen.

Emma (vas.) ja Keira (oik.) opiskelevat suomea koulussa. Perheen kotona on puhuttu pitkään englantia, mutta nyt Katerina ja Olli yrittävät saada tyttärensä oppimaan paremmin suomea. – He ymmärtävät kyllä aika hyvin, kun puhun heille suomea, mutta vastaavat usein englanniksi, Katerina sanoo.

Myös lapsille Helsingissä asuminen on ollut suuri muutos. Floridassa heidät piti kyyditä kaikkialle, eivätkä he voineet liikkua missään yksin.

– Floridassa tulisi varmaan lastensuojeluviranomaiset, jos he olisivat yksin siellä kadulla.

– Tytöt ovat tykänneet tosi paljon siitä, että he voivat Suomessa mennä yksin minne vain. Nuorimmaisemme oli aivan ”wow, that’s so cool”, kun hän näki kadulla kaksi 7-vuotiasta yksin.

Ihmetystä on herättänyt myös se, miten hyvin asiat ovat Suomessa. Kun Katerina haki ykköstyypin diabetesta sairastavalle Emmalle Floridassa apteekista insuliinia, oli lasku 450 euroa. Sama määrä lääkettä maksaa Suomessa 60 euroa, vaikkei Emma ole vielä edes täyden Kela-korvauksen piirissä.

– Meillä oli Jenkeissä sairausvakuutus, mutta kaikilla ei ollut. Tyttäremme näki siellä apteekin ulkopuolella miehen, jolla oli kyltti, että tarvitsen rahaa insuliiniin. Ei ollut kyse mistään kodittomasta, vaan tavallisesta ihmisestä, jolla oli normaali työ, mutta jonka työnantaja ei korvannut sairausvakuutusta, eikä hänellä siksi ollut varaa insuliiniin.

– Se on hurjaa, miten hyvää huolta meistä pidetään Suomessa.

Mikä Suomeen muuttamisessa sitten on ollut vaikeaa? Katerinan mukaan ainoastaan marraskuun ankeat aamut ovat välillä tuntuneet haastavilta. Hän kertoo ymmärtävänsä nyt paremmin sitä, miksi suomalaiset ryntäävät auringonpaisteella ulos vaikka väkisin.

– Keiralla on huoneensa seinällä kyltti, jossa lukee ”Live, Love, Laugh” ja me nauroimme yksi marraskuun pimeä aamu, kun hän sanoi, että miten hänen nyt muka pitäisi live, love ja laugh tällaisissa olosuhteissa?

– Onneksi tytöt ovat viihtyneet muuten tosi hyvin, koska jos eivät olisi, olisi se tehnyt elämästä todella vaikeaa.

Katerinalle Suomeen paluu on tarkoittanut myös panostamista omaan uraan. Hän toimii kreikkalaisen Korres-luonnonkosmetiikkamerkin maahantuojana ja markkinointivastaavana.

– Olen nauttinut siitä, että täällä päivät kuluvat nopeasti, eikä todellakaan tarvitse pyöritellä peukaloita. Koko ajan tuntuu olevan jotain tekemistä.

Jokisten perhe on päättänyt pysyä Suomessa ainakin kaksi vuotta, jotta Emma saa suoritettua lukionsa loppuun. Sen jälkeen suunnitelmat ovat auki.

– Meille on tärkeää, ettei hänen tarvitse taas vaihtaa koulua, Katerina perustelee.

Suomeen muuttaessaan perhe luopui kodistaan Floridassa. Mikäli he joskus päättävät palata sinne, on edessä uuden, lähempänä merta sijaitsevan kodin metsästys.

– Olemme aina ajatelleet, että kun lapset kasvavat, muutamme lähemmäs merta. Tulevasta ei vielä tiedä, mutta ehkä hankimme vielä jonain päivänä asunnon merenrannalta.