Britney Spearsin miesystävä laukoi suorasukaisen kommentin kuntosalilla – paljasti parin joulusuunnitelmat

Sam Asgharin mukaan jouluun kuuluu ”paljon vauvojen tekemistä”.

Britney Spears on kertonut haluavansa perheenlisäystä.

Laulaja Britney Spearsin miesystävä Sam Asghari, 27, bongattiin viime lauantaina kuntosalilta.

Kun TMZ-sivusto kysyi parin joulusuunnitelmista, vastaus oli lyhyt ja ytimekäs: ”vauvojen tekemistä”.

Asghari halusi vielä tarkentaa lausuntoaan:

– Paljon vauvojen tekemistä!

Spears kiusoitteli fanejaan aiemmin tällä viikolla sosiaalisessa mediassa. Hän kyseli seuraajiltaan, onko perheeseen tulossa tyttö vai poika?

Laulaja jakoi somessa videon, jossa hän poseeraa selin kameralle ja on samalla syöttävinään vauvaa tuttipullolla.

Spears on puhunut avoimesti haaveestaan perustaa perhe. Fanit uskovat kuitenkin, että tällä kertaa Spearsin uusi vauva on nelijalkainen ja sillä on turkki.

Tätä tulkintaa tukee myös Spearsin video, sillä tarkkasilmäisimmät ovat olleet näkevinään hännäntupsun heilahduksen Spearsin vasemman käden alta.

Fanit ovatkin arvailleet, onko uusi perheenjäsen kissa, koira vai jopa minipossu.

Spears vapautui holhouksen alaisuudesta marraskuussa.

Hän on ottanut ilon irti vapaudestaan, kun oikeus päätti lopettaa 13 vuotta kestäneen holhousjärjestelyn. Jo syyskuussa oikeus vapautti Spearsin isän Jamie Spearsin tyttärensä holhousvastuusta.

Juhlan kunniaksi Spears kertoi Instagramissa nauttineensa lasillisen samppanjaa. Hän ei ole juonut alkoholia tippaakaan yli 13 vuoteen. Britney vietti iltaa poikaystävänsä Sam Asgharin kanssa ravintolassa Los Angelesissa.

– Olin koko viikonlopun kuin seitsemännessä taivaassa. Juhlin vapauttani ja syntymäpäivääni seuraavat kaksi kuukautta, Spears hehkutti tuolloin.

Julkaisussaan Spears myös kiittelee vuolaasti asianajajaansa Mathew Rosengartia.

– Hän tuli elämääni juuri oikealla hetkellä ja mullisti elämäni. Olen ikuisesti kiitollinen, Spears kirjoittaa.

Toisessa tuoreessa Instagram-julkaisussaan laulaja haaveilee perheenlisäyksestä. Hän vihjaa kuvajulkaisussaan haaveestaan saada tyttövauva. Spearsilla on entuudestaan kaksi poikaa, Jayden James ja Sean Preston. Poikien isä on Kevin Federline.

Herkkä toive ilmestyi someen vain muutama päivä sen jälkeen, kun tuomari päätti holhoussopimuksen päättymisestä.

Britney Spears on aiemmin kertonut 13 vuotta kestäneen holhousjärjestelyn rajoittaneen hänen elämäänsä muun muassa siten, että se esti häntä saamasta lisää lapsia. Laulajan mukaan hänen isänsä pakotti häntä käyttämään ehkäisykierukkaa.

Spearsin holhous alkoi siitä, kun hän erosi aviomiehestään Kevin Federlinesta ja menetti molempien lastensa huoltajuuden vuonna 2007. Britney Spears kirjautui vanhempiensa suosituksesta vieroitukseen pitkän päihteiden värittämän ajanjakson jälkeen. Hän kuitenkin häipyi hoidosta vain vuorokauden jälkeen.

Samana vuonna Spears sai kuuluisan hermoromahduksensa, jolloin hän ajeli päänsä kaljuksi ja hyökkäsi sateenvarjon kanssa paparazzin auton kimppuun.

Jouduttuaan kahdesti psykiatriseen pakkohoitoon romahduksensa jälkeen ja Los Angeles Timesin mukaan kieltäydyttyään luovuttamasta poikiaan pois, Spears joutui vielä useasti sairaalaan ja vieroitushoitoihin.

Vuonna 2008 tähti asetettiin oikeuden päätöksellä isänsä Jamie Spearsin holhouksenalaisuuteen.