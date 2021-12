Turkkilainen Aleyna rakastui netissä lahtelaiseen Juho-Kustaaseen – ensimmäinen reissu Suomeen päättyi yksiselitteiseen reaktioon

Ensitreffit ulkomailla -sarja päättyi onnellisesti Juho-Kustaan ja Aleynan osalta. Nettisuhde muuttui vankemmaksi rakkaudeksi, ja nyt pari suunnittelee yhteistä tulevaisuuttaan.

Juho-Kustaa Mäkinen ja Aleyna Eser tapasivat toisensa netissä ja alkoivat seurustelemaan näkemättä toisiaan kertaakaan kasvotusten. Nyt suhde on kestänyt jo kolme vuotta.

Tänä syksynä televisiossa on nähty Discoveryn Ensitreffit ulkomailla -sarja, jossa neljä netissä toisiinsa tutustunutta pariskuntaa tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa kasvotusten.

Ainoastaan yhden pariskunnan tarina on jatkunut kuvausten jälkeen rakkaudentäyteisenä. Turkkilainen Aleyna Eser, 22, ja lahtelainen Juho-Kustaa Mäkinen, 26, ovat edelleen onnellisesti yhdessä.

Heidän osuutensa ohjelmasta kuvattiin maaliskuussa 2020 juuri ennen kuin koronatilanne räjähti käsiin Suomessa. Ennen ohjelman kuvauksia he olivat seurustelleet jo reilun vuoden ajan ja nyt yhdessäoloa on takana yhteensä jo kolmisen vuotta.

– Tapasimme juuri oikealla hetkellä. Kun palasin Suomeen, rajat suljettiin lähes saman tien ja jouduin karanteeniin. Olemme ajatelleet, että se oli varmaan kohtalo, Juho-Kustaa kertoo.

Aleyna sai Juho-Kustaalta ruusuja Ensitreffit ulkomailla -ohjelman viimeisessä jaksossa.

Aleyna vietti viime kesänä pari kuukautta Lahdessa lukion opettajana työskentelevän Juho-Kustaan luona. Hän tapasi Juho-Kustaan perheen ja vietti heidän kanssaan muun muassa juhannusta. Yli 15 miljoonan asukkaan Istanbulissa asuva Aleyna kertoo nauttivansa väljästä ja hiljaisesta Suomesta.

– En ole tyypillinen turkkilainen. En ole niin ulospäin suuntautunut tai erityisen sosiaalinen. Tunsin kuuluvani joukkoon. Juho sanoo, että ehkä olin suomalainen edellisessä elämässäni. Kuka tietää, Aleyna sanoo.

Aleyna ei ole juurikaan matkustellut. Hän kävi ensimmäistä kertaa ulkomailla hieman ennen Suomen-vierailuaan ollessaan opiskelijavaihdossa Virossa. Hän koki jo silloin pohjoiseurooppalaisen mentaliteetin omakseen.

Juho-Kustaa ja Aleyna suunnittelevat nyt yhteistä tulevaisuuttaan.

Vietettyään aikaa pienissä ja rauhallisissa suomalaiskaupungeissa Aleyna koki olonsa hermostuneeksi suuressa ja monimutkaisessa Istanbulissa.

– Itkin, kun jouduin palaamaan takaisin Istanbuliin, Aleyna sanoo.

Juho-Kustaalle Istanbul oli puolestaan kulttuurishokki. Hän koki suurkaupungin tungoksen ahdistavana ja stressaavana.

– Oli outoa olla yksi miljoonista ihmisistä. Tajusin, että voisin vain kadota sinne, jos haluaisin, Juho-Kustaa kuvailee.

– Minun harrastukseni on kadota Istanbulissa! Hän sekosi pelkästä ajatuksesta, Aleyna huudahtaa väliin naurahtaen.

Juho-Kustaa ei ihastunut Istanbuliin.

Kun he osallistuivat ohjelmaan, Aleyna ei ollut vielä kertonut perheelle lainkaan Juho-Kustaasta. Nykyään perhe jo tietää, mutta Juho-Kustaa ei ole vielä tavannut heitä. Aleynan mukaan perhe on suhtautunut kaukosuhteeseen skeptisesti ja epäillyt sen toimivuutta.

Sukuaan Aleyna kuvailee konservatiiviseksi. Hänen mukaansa he ovat hyvin vieraanvaraisia, mutta he suhtautuvat perheenjäseniin suojelevasti ja osaksi perhettä voi olla vaikeaa päästä. Heitä kiinnostavat muun muassa sulhasehdokkaan perheen taustat ja sosiaalinen asema.

– He ovat kuin FBI tai CIA. Äidilläni on vaikeuksia luottaa, koska hän ei pysty tarkastamaan Juhon taustoja, Aleyna selittää.

– Olen melko peloissani, Juho kuvailee tulevaa kohtaamistaan Aleynan perheen kanssa.

– Luulen, että sinulla pitää olla motivaatiokirje mukanasi, kun tapaat heidät, Aleyna vitsailee.

Aleyna vietti viime kesänä pari kuukautta Suomessa. Juho-Kustaa esitteli tyttöystävälleen Suomea ja vei tämän muun muassa Muumimuseoon Tampereelle.

Pariskunnan tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä avoinna. Juho-Kustaan on määrä matkustaa ensi keväänä talvilomallaan Istanbuliin, mutta se on toistaiseksi heidän ainoa pitävä suunnitelmansa. Aleyna tosin kertoo, että suunnittelee hakevansa Suomeen opiskelemaan, mutta sen suhteen tilanne on vielä avoin.

Muille kaukosuhteessa eläville he suosittelevat, että toinen olisi hyvä päästä tapahtumaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun keskinäinen luottamus on muodostunut. Kiirehtiä ei silti kannata.

– Jos esimerkiksi tapaaminen ei tahdo millään onnistua, herää kysymys, onko toisella jotain salattavaa, Juho-Kustaa sanoo.

– Kuten sinulla heräsi! Aleyna näpäyttää.

– Kun olimme jutelleet kuukauden, Juho halusi, että otamme videopuhelun, jotta hän voi varmistua, että olen oikea ihminen enkä vain joku mahaansa rapsutteleva mies, Aleyna naurahtaa ja toteaa ymmärtävästi, että netissä on paljon huijareita.

Ensitreffit ulkomailla TV5:llä ja discovery+-palvelussa tiistaisin.