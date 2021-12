George Michael jätti entiset rakkaansa täysin ilman miljoonaperintöä rajuin seurauksin – katkeraa kostoa pelätään

Poptähti George Michael löytyi kotoaan kuolleena viisi vuotta sitten jouluna. Miehen miljoonaperinnöstä on riidelty tähän asti. Välillä poliisi on poistanut sekavan ex-poikaystävän talon katolta.

Vuosi sitten joulun alla poliisi sai hälytyksen Lontoossa sijaitsevaan miljoonataloon. Nelikymppinen mies oli onnistunut kiipeämään aidan yli, rikkomaan ikkunan ja tunkeutumaan sisälle.

– Tämä on minun kotini! George halusi, että minä saan sen! miehen raportoidaan kiljuneen, kun poliisi raahasi hänet pois.

Popin supertähti George Michael löytyi kuolleena kyseisestä talosta joulupäivänä vuonna 2016. Sen jälkeen tähdeltä jäänyt sadan miljoonan euron omaisuus – ja ennen kaikkea koti – on ollut ties minkälaisten repivien kiistojen kohteena.

53-vuotiaana kuollut George Michael seurusteli viimeiset vuotensa kampaaja Fadi Fawazin kanssa, mutta jälkimmäisen järkytykseksi hänelle ei jätetty testamentissa penniäkään. Fawaz ratkaisi asian omalla tavallaan: hän muutti Michaelin taloon ja yksikertaisesti kieltäytyi poistumasta. Lopulta vuonna 2019 Michaelin siskot saivat miehelle häädön sen jälkeen, kun hän oli riehunut talossa, tuhonnut paikkoja ja kiivennyt katolle paidatta.

Fadi Fawazin ja George Michaelin onni kukoisti vielä 2012.

Poliisi saapui poistamaan sekavaa Fawazia George Michaelin talolta kesällä 2019.

Aikoinaan muun muassa huippumalli Naomi Campbellin ja muiden julkkisten kampaajana toimineen Fawazin alamäki on ollut jyrkkä häädön jälkeen. Joidenkin tietojen mukaan hän olisi elänyt kodittomana kadulla ja yöpynyt halvoissa hostelleissa. Samana syksynä hän kohautti twiittailemalla, että George Micheel olisi ollut hiv-positiivinen ja väitti, ettei muusikko kirjoittanut omia kappaleitaan.

– Tämä on hyvin vaikeaa ja yksinäistä aikaa hänelle, kun Georgen kuolinpäivä lähestyy, ystävä selitti The Sunille vuosi sitten, kun Fawaz oli saatu kiinni murtautumisesta taloon.

– Hän on ollut itse pahin vihollisensa jo vuosien ajan, mutta on vaikea olla tuntematta sympatiaa.

Jonkin aikaa huhuttiin, että Michaelin perhe antaisi Fawazin jäädä taloon, koska he pelkäsivät arvaamattoman miehen vuotavan julkisuuteen arkaluontoista materiaalia edesmenneestä tähdestä. Sittemmin poistetussa videossa Fawazin väitetään kertoneen, että hän olisi ottanut kuvia kuolleesta tähdestä löydettyään tämän sängystä hengettömänä.

– He tietävät, että Fadi voisi kertoa vaikka mitä ajastaan Georgen kanssa ja siitä mitä on tapahtunut kuoleman jälkeen.

– Fadilla on videoita, kuvia ja päiväkirjamerkintöjä ja hän tietää, että ihmiset kuulisivat mielellään nuo tarinat. Hän on aina vannonut, että kunnioituksesta Michaelin perhettä kohtaan hän ei koskaan kertoisi niistä. Mutta jos välit katkeavat kokonaan, hän kyllä harkitsisi sitä, lähde totesi The Sun-lehdelle vuonna 2019.

Tuoreimmassa tapauksessa Fawaz tuomittiin käräjillä sakkoihin lokakuussa, kun hän oli alkuvuonna tuhrinut erään keskiaikaisen kirjoin seinän spraymaalilla. Poliisi löysi miehen istuskelemasta penkiltä sen jälkeen, kun hän oli kirjoittanut seinään ”Kill Fawaz”. Viesti oli miehen mukaan osoitettu veljelle, jota hän inhoaa.

Kenny Goss ja George Michael olivat yhdessä 13 vuotta. Suhteeseen mahtui monenlaisia kohuja ennen kaikkea Michaelin päihteidenkäytön sekä irtosuhteiden vuoksi.

Toinen omaisuutta koskeva kiista tuli päätökseen kuluneena keväänä, kun ennen Fawazia George Michaelin kanssa 13 vuotta elänyt – ja myöskin testamentissa puille paljaille jäänyt – Kenny Goss pääsi perheen kanssa sopuun rahoista.

George Michael oli biseksuaali ja oli Wham!-yhtyeen huippuaikoina naisten piirittämä. Ensimmäinen vakava miessuhde oli tiettävästi 90-luvun alussa brasilialaisen Anselmo Feleppan kanssa, joka menehtyi pian aidsiin. George Michaelin tiedetään usein omistanen Jesus to a Child -hitin konserteissaan Feleppalle.

George Michael ja Andrew Ridgeley muodostivat 80-luvulla supersuositun Wham!-duon. Jouluisin radiosta voi kuulla erityisesti hitin Last Christmas.

Gosin kanssa seurustelu alkoi tiettävästi jo 1996, mutta suhde ja tähden seksuaalinen suuntautuminen tuli julki vasta paria vuotta myöhemmin, kun George Michael jäi kiinni itsensä paljastamisesta julkisessa wc:ssä peitetehtävissä olleelle poliisimiehelle.

Gossin ja Michaelin huhuttiin suunnittelevan suhteen virallistamista vuonna 2005, mutta asia lykkääntyi ja ero koitti neljä vuotta myöhemmin. Maailma tosin sai tietää siitäkin vasta paljon myöhemmin, kun George Michael julisti asian lavalla vuonna 2012.

– Kenny ja minä emme ole olleet yhdessä yli kahteen vuoteen. Rakastan häntä hyvin paljon. Se mies on tuonut paljon ilo ja tuskaa.

– Rakkauselämäni on ollut myrskyisämpää kuin olen koskaan kertonut ja olen hyvin surullinen suhteestani Kennyyn. Olen pahoillani kaikesta tuskasta, tähti vuodatti lavalla.

Goss haastoi George Michaelin perheen oikeuteen vuonna 2020 ja mediatietojen mukaan vaati runsaan 17 000 euron kuukausirahaa itselleen. Gossin mukaan hän uhrasi oman uransa tukeakseen George Michaelia ja Michael elätti häntä vastineeksi. Sopimuksen sisältöä ei ole paljastettu julkisuuteen.

George Michael taisteli päihdeongelmien kanssa vuosien mittaan ja hänet pidätettiin huumeista useita kertoja. Lopulliseksi kuolinsyyksi todettiin sydänongelmat sekä rasvamaksa.

George Michaelin riidan aiheeksi päätynyt koti täyttyi fanien kunnianosoituksista tähden kuoltua.

Vuonna 2019 Wham!-yhtyetoveri Andrew Ridgeley vihjaili elämäkerrassaan George and Me, että hänellä oli kuoleman suhteen kysymyksiä.

– Hän vaikutti olevan terve ja kuolemaa edeltävän illan kulusta on ristiriitaista tietoa. Epäselvyys aiheutti lisää ahdistusta ja ilman selkeää ratkaisua sureminen oli raastavaa, Ridgeley kirjoitti.

Lähteet: Daily Mail, Sun, Independent, Grunge.com