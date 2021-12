Räppäri puukotettiin kuoliaaksi losangelesilaisella festivaalilla – ihmisjoukko hyökkäsi artistin kimppuun esiintymislavan takana

Drakeo the Ruler, oikealta nimeltään Darrell Caldwell, on kuollut.

Mr. Get Dough vuodelta 2015 oli Drakeo the Rulerin läpimurtobiisi. Sitä on kuunneltu Youtubessa yli 6,2 miljonaa kertaa.

Fox Newsin mukaan räppäri Drakeo the Ruler on kuollut. Häntä puukotettiin Los Angelesissa järjestetyllä Once Upon a Time -festivaalilla.

TMZ-sivuston mukaan Caldwell kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa.

The Los Angeles Timesin mukaan ihmisjoukko hyökkäsi Caldwellin kimppuun lavan takana. Häntä puukotettiin muun muassa niskan alueelle.

Rulerin lisäksi festivaaleilla esiintyivät muun muassa Snoop Dogg, Ice Cube ja 50 Cent.

Tapauksen jälkeen Snoop Dogg ilmoitti, ettei aio esiintyä festivaaleilla. Lopulta koko tapahtuma peruttiin.

– Once Upon A Time -festivaaleilla on tapahtunut rikos. Tapahtuma on keskeytetty. Los Angelesin poliisi jatkaa tutkimuksia alueella, viranomaistiedotteessa todetaan.

– Lavan takana syntyi jonkinlainen kiista. Kunnioituksesta asianosaisia kohtaan, ja yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa, taiteilijat ja järjestäjät ovat päättäneet, että tapahtumaa ei jatketa, tapahtumajärjestäjä puolestaan totesi.

Drakeo the Ruleria pidettiin yhtenä lupaavimmista nimistä West Coastin hip hop -piireissä. Hänen kokoelmaansa Cold Devil on streamattu yli 10 miljoonaa kertaa.