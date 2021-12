Kirjailija Anneli Kanto oli saattamassa Kirsi Kunnasta haudan lepoon – yksi erityisen koskettava hetki jäi hautajaisista mieleen

Runoilija Kirsi Kunnaksen hautajaiset pidettiin lauantaina 18. joulukuuta.

Kirjailijan ja taiteen akateemikon Kirsi Kunnaksen hautajaiset vietettiin lauantaina 18. joulukuuta Tampereen tuomiokirkossa. Kirsi Kunnas oli Eppu Normaali -yhtyeen perustajien Martti ja Mikko ”Pantse” Syrjän äiti.

Siunaustilaisuudessa kuultiin paljon musiikkia. Flyygeliä soitti pianisti Iiro Rantala, joka on vuonna 2021 esiintynyt vierailevana artistina Eppu Normaalin konserttisalikiertueella. Ohjelmistossa olivat muun muassa Harold Arlenin Somewhere over the Rainbow sekä Rantalan omat kappaleet Prayer ja November.

Kukkatervehdykseksi oli pyydetty yksi leikkokukka, ja vain kutsuvieraat laskivat kukan arkulle.

Siunaustilaisuuteen osallistunut tamperelaiskirjailija Anneli Kanto luonnehtii hautajaisia juhlaviksi ja koskettaviksi. Kanto ei ollut hautajaisten kutsuvieras, mutta halusi tulla paikalle kunnioittamaan kollegansa muistoa.

Kanto tunsi Kunnaksen kirjailijayhdistys Pirkkalaiskirjailijoiden kautta, mutta ei ollut hänen henkilökohtainen ystävä. Kannon mukaan Kunnas ja hänen miehensä Jaakko Syrjä olivat aktiivisia kävijöitä Pirkkalaiskirjailijoiden tapahtumissa.

– Kun oli jotain tilaisuuksia, sinne he tulivat. Kirsi Kunnas oli kauhean energinen ja aktiivinen ihminen – varmaan ihan loppuun asti, Kanto kuvailee.

Kannon mieleen on jäänyt erityisesti koskettava hetki, kun Kunnaksen arkku kannettiin kirkosta ulos autoon. Mikko Syrjä pyyhki kyyneliä äitinsä arkun äärellä, kun se oli nostettu auton kyytiin.

Arkkua kantoivat Martti ja Mikko Syrjän lisäksi heidän poikansa, Martin ja Mikon setä Hannu Syrjä sekä Martin ja Mikon serkku, Eppu Normaalin rumpali Aku Syrjä.

Kunnaksen siunasi Ylöjärven kirkkoherra Ulla Ruusukallio, joka on Eppu Normaalin basistin Sami Ruusukallion vaimo. Papin puhetta Anneli Kanto kuvailee kauniiksi.

– Oli selvästi ihminen, jolla oli tietoa Kirsi Kunnaksesta. Se oli hyvä puhe. Ei mitään ylisanoja, mutta sillä tavalla kauniisti ja läheltä katsoen hän oli tehnyt tämän puheen, Kanto kuvailee.