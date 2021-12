Ikäväänsä valitellut Joel Harkimo julkaisi herkän videon lentokentältä – seuraajat kuittailivat välittömästi yhdestä seikasta

Joel Harkimo palasi kotiin vietettyään kuukauden Atlantin yli -realityohjelman kuvauksissa.

Joel Harkimo palasi hiljattain kotiin kuukauden kestäneeltä työmatkalta. Harkimo osallistui Atlantin yli -realityohjelman kuvauksiin, missä joukko julkisuudesta tuttuja henkilöitä laitettiin purjehtimaan Atlantin valtameren yli. Kyseessä on suosittu tv-formaatti, josta ilmestyy ensi syksynä kolmas tuotantokausi.

Lue lisää: Pitkään reissussa ollut Joel Harkimo valitteli ikäväänsä somessa – Janni Hussilta hulvaton vastaus puolisonsa hempeilylle

Ohjelmaa luotsaava Harkimo valitteli jo aikaisemmin sosiaalisessa mediassa kärsivänsä koti-ikävästä. Viikonloppuna Harkimo pääsi kuitenkin vihdoin takaisin rakkaidensa luo. Harkimo julkaisi kotiinpaluun hetkeltä herkän videon, jossa lentokentällä häntä olivat vastassa muun muassa avopuoliso Janni Hussi sekä parin Harri-koira.

– Oli niin ihana tulla kotiin tänään kuukauden reissun jälkeen, Harkimo kirjoitti videon yhteydessä.

Videon yhteyteen Harkimo oli liittänyt Philip Phillipsin kappaleen Home. Videolla näkyy kuinka Harkimoa kiirehtii ensimmäisenä tervehtimään villakoira Harri. Vasta myöhemmin Harkimo nappaa syleilyynsä myös avopuolisonsa Hussin, jota hän suukottaa hellästi.

Harkimon julkaisema video on kerännyt lukuisia katselukertoja, tykkäyksiä ja kommentteja. Videota ovat kommentoineet muun muassa Lotta Hintsa sekä Harkimon serkku Amanda Harkimo. Lukuisissa kommenteissä toistuivat sydänhymiöt.

Moni seuraaja kuitenkin kiinnitti huomiota juurikin siihen, että ensimmäisenä halauksia sai avopuolison sijaan pariskunnan koira. Tähän monet pystyivät samaistumaan.

– Toki koira ensin ja sit vast tuleva vaimo. First things first. Harri oli aivan innoissaan, hyvä ettei häntä irronnut, vitsaili yksi seuraajista.

– Tärkein ensin, kuittaili eräs.

– Ihanat! Harri heti ekana moikkamassa tärkeätä hoomania, komppasi toinen.

– Ensin koira, sitten puoliso! Näin se menee, totesi kolmas.

– Niin perus et ensin tervehditään koiraa. Kaikki pikkukoiran tai ehkä isommankin omistaneet tietävät, et just tuollaista se on - kiireisimmät ensin, kiteytti eräs Harkimon seuraaja.

Janni Hussi ja Joel Harkimo kihlautuivat syyskuussa.

JOEL HARKIMON luotsaamalla Atlantin ylityksellä olivat mukana sometähti ja laulaja Sara Forsberg, yrittäjä ja ex-malli Anne Kukkohovi, Duudsonien Jarno Laasala, poptähti Pete Parkkonen sekä huippukokki Michael Björklund.

Janni Hussi ja Joel Harkimo ovat olleet yhdessä jo muutamia vuosia. He kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja jo seuraavana keväänä pari osti yhteisen asunnon. Hiljattain pari kertoi, että he aikovat rakennuttaa itselleen talon. Projekti on jo täydessä vauhdissa ja talon odotetaan valmistuvan ensi kesänä.

Pari kihlautui syyskuussa 2021. Häitä tanssitaan ensi kesänä.