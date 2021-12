Lehti: Kolmaskin nainen syyttää Sinkkuelämää -tähti Chris Nothia seksuaalirikoksesta

Yhteensä kolme naista syyttää Chris Nothia seksuaalirikoksista. Näyttelijä on kiistänyt kaikki häneen kohdistuneet syytökset.

Torstaina uutisoitiin, että kaksi naista syyttää yhdysvaltaisnäyttelijä Chris Nothia seksuaalirikoksista. Naiset kertoivat Hollywood Reporter -lehdelle Nothin raiskanneen heidät, ja heidän mukaansa väitetyt teot tapahtuivat vuosina 2004 ja 2015 Los Angelesissa ja New Yorkissa.

Näyttelijä kiisti väitteet.

Nyt myös kolmas nainen on syyttänyt Chris Nothia seksuaalirikoksesta, yhdysvaltalaismediat uutisoivat. The Daily Beastin haastattelema nainen kertoo Nothin kohdistaneen häneen seksuaalista väkivaltaa, kun hän työskenteli New Yorkissa sijaitsevassa ravintolassa vuonna 2010.

Ava-peitenimellä artikkelissa esiintyvä nainen väittää, että erään työvuoronsa päätteeksi Noth oli seurannut häntä tyhjään toimistohuoneeseen, työntänyt hänen kehonsa pöytää vasten sekä suudellut ja yrittänyt tunkea sormensa hänen sisäänsä. Nainen oli väitetyn teon aikaan 18-vuotias ja Noth 55-vuotias.

Näyttelijä on kiistänyt väitteet. Hänen edustajansa mukaan naisen tarina on ”pelkkää fiktiota” ja Noth ei ole tietoinen kyseisestä henkilöstä.

Väitetyistä rikoksista ei ole toistaiseksi nostettu syytteitä, eikä poliisitutkintaa ole aloitettu.

Perjantaina uutisoitiin, että syytösten seurauksena kuntoilulaiteyhtiö Peloton joutui poistamaan mainoksensa, joita Chris Noth tähditti.

Myöhemmin samana päivänä uutisoitiin, että yhdysvaltalainen A3-agentuuritoimisto on lopettanut yhteistyön näyttelijän kanssa.

– Chris Noth ei ole enää meidän asiakkaamme, yritys vahvisti Insider-lehdelle.

