Juha Perälän päivitys sai hoitajat pöyristymään – ihmetteli yölisien maksamista, ja someraivo oli valmis

Juha Perälän tuore päivitys on poikinut kiivasta keskustelua. Radiojuontaja joutui paikkailemaan sanomisiaan.

Radiojuontaja Juha Perälä julkaisi lauantaina Instagramissa päivityksen, joka sai monet näkemään punaista. Juontaja pohdiskeli työpaikkojen yö- ja sunnuntailisien maksamista.

– Eiks oo hauska, miten osassa työpaikkoja yöaikaan on huomattavasti vähemmän töitä kuin päiväsaikaan, mutta palkka on isompi, Perälä ihmetteli.

– Sama pätee myös sunnuntaihin. Asiakkaat vähenee ja palkka nousee, hän jatkoi.

Ei mennyt aikaakaan, kun kommenttiosioon alkoi tulvia pöyristyneitä kommentteja. Perälä ei maininnut päivityksessään mitään tiettyä ammattikuntaa, mutta se poiki kommentteja erityisesti yötyötä tekeviltä hoitoalan ammattilaisilta.

– Ihan vähän huonoa läppää tässä koronan aikana, kun just nämä ihmiset, kenestä heität vitsiä, on joutuneet sillä paskalla palkalla tehdä perseet ruvella töitä yötä päivää. Silloin kun sinä halit tyynyä, tää jengi huolehtii niistä, kenellä ei oo ketään muuta huolehtimassa, oli kyse sitten lastensuojelusta, vanhustyöstä, poliiseista, palomiehistä ja niin edelleen, eräs huomautti.

– Voit mennä mun puolesta ensi yöksi töihin, keskustellaan sen jälkeen palkasta. T: lähihoitaja, kommentoi toinen.

– Jo pelkkä yötyön kuormitus työntekijän terveydelle on riittävä peruste parempaan palkkaan/lisiin. Rauhallista joulua. Itse vietän sen töissä valvoen ja turvaten 15 vanhuksen yöunia.

– Toivottavasti tää on vitsi.

– Kannattaisi varmaan joskus miettiä, mitä tänne suoltaa.

Perälä vastasi pian suivaantuneille kommentoijille. Hän perusteli päivitystään sillä, että hän halusi herättää keskustelua.

– Ihanaa ku jengi ragee. Tekstissä luki OSA töistä on sellaisia, joten kantsii ottaa iha rauha. Totta kai on töitä missä hommia riittää yötä myöde ja niistä pitääki saada korvaus. Mutta keskustelua tarkoitus olikin saada, joten hyvä et kommentteja tulee, Perälä kirjoitti päivityksensä kommenttiosiossa.

– Mites tällane, painoin verta ja hikee pe/la yöt pienellä liksalla. Sit sunnuntaina tyypit ketä ei suostu niit vuoroja tekee ni näpyttelee sormia tyhjässä lafkassa sunnuntaina ja vetää tuplaliksaa. Onks tollane esim ok? hän jatkoi.

Radiojuontaja julkaisi myös toisen päivityksen, jossa selvensi, ettei hänen päivityksensä kohdistunut mihinkään tiettyyn ammattiryhmään.

– Missään vaiheessa en nimennyt ammattikuntaa saatika puuttunut heidän palkkiojärjestelmäänsä. Ainoastaan heitin ilmoille tutkiskelevan huomion yleisellä tasolla, Perälä kirjoitti.

Perälä poisti pian toisen julkaisemansa päivityksen.

Perälällä on oma radio-ohjelma.

Juha Perälä juontaa Radio Suomipopilla omaa Perälän asiakaspalvelu -radio-ohjelmaansa, jota kuullaan viikonloppuiltaisin. Perälä jätti Suomen suosituimmaksi radio-ohjelmaksi lukuisia kertoja valitun Aamulypsyn vuonna 2018. Hän juonsi ohjelmaa kymmenen vuotta yhdessä Jaajo Linnonmaan ja Anni Hautalan kanssa.

Perälä on tuttu myös televisiosta, ja hän on juontanut muun muassa Melkein mensa -viihdeohjelmaa.

Artikkelia päivitetty 18.12. klo 16.57: Perälä poisti toisen julkaisemansa päivityksen.