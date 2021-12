Minna Kuukka askarteli jälleen käsittämättömän piparkakkutalon – törmäsi pian erikoiseen ongelmaan

Minna Kuukka leipoi vuoden viimeisen piparkakkutalon. Siitä tuli niin massiivinen, ettei tekeleelle meinaa löytyä edes tilaa.

Radio Novalta tuttu suosikkijuontaja Minna Kuukka tunnetaan intohimoisena piparkakkutaloleipurina. Aina joulun lähestyessä Kuukka innostuu esittelemään taidonnäytteitään myös sosiaalisessa mediassa ja myös tänä vuonna Kuukan henkilökohtaiselle Instagram-tilille on ilmestynyt kuvia toinen toistaan upeammista luomuksista.

Viikko ennen joulua Kuukka leipoi omien sanojensa mukaan tämän vuoden viimeisen piparkakkutalon. Kuukka jakoi kuvan lopputuloksesta Instagramissa. Kyseinen piparkakkutalo on kauttaaltaan punainen, mutta sitä koristavat valkoiset katot, ovenkarmit sekä pihamaata ympäröivä aita.

Kuukka nimitti Instagramissa luomustaan piparkakkutalojen ”grande finaaliksi”. Hän kuitenkin tunnusti innostuneensa leipomisesta niin paljon, ettei näin suurelle piparkakkutalolle meinaa löytyä tilaa perheen keittiön tasoilta.

– Kauden Grande finale. Vähän liiankin grande, päätöskartanosta tuli sellainen mötkö, ettei meinaa tasoille mahtua, Kuukka kirjoitti Instagramissa.

– Hyvä uutinen kuitenkin on se, että Kuukan tönö&mökki pistää tältä vuodelta lapun luukulle ja tyllat ja muotit laatikkoon. Joten jauhoinen vilkutus ja tomusokeripöllähdys täältä sinne. Over and out, hän jatkoi.

Kuten aiemminkin, myös Kuukan viimeisin taidonnäyte poiki Instagramissa valtavan kommenttivyöryn. Myös monet julkisuudesta tutut suomalaiset innostuivat hehkuttamaan kilpaa Kuukan leipuritaitoja.

– Uskomaton, hehkutti Kirsi Alm-Siira.

– Herrajjee mikä manori! Aaah niin hieno! Hyvää joulua ihana sulle, kehui Hanna Sumari.

– OMG, kommentoi puolestaan Vappu Pimiä lukuisten hymiöiden kera.

Kuukan piparkakkutalot ällistyttävät vuosi toisensa jälkeen.

KUUKKA on aiemminkin esitellyt Instagramissa leipurinlahjojaan. Ensimmäiset luomuksensa hän julkaisi joulukuun alussa. Projekti ei kuitenkaan sujunut ilman harmaita hiuksia, sillä hänen taitonsa olivat ruostuneet vuoden aikana.

– Välillä kävin saunassa sähisemässä perkelettä ja heittämässä äkäiset löylyt, Kuukka kirjoitti taannoin Instagramissa.

– Oli taas vuoden aikana systeemit unohtuneet. Mut siinä on kauden ekat. Oisko se tältä illalta tässä? hän jatkoi.