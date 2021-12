Arnold Schwarzeneggerin tytär saa vauvan! Chris Pratt ylistää upeaa vaimoaan somessa

Chris Pratt ja Katherine Schwarzenegger odottavat toista yhteistä lastaan.

Arnold Schwarzeneggerin esikoistytär Katherine Schwarzenegger saa lapsen. Kirjailijana työskentelevällä Katherinella on entuudestaan yksi lapsi Hollywood-tähti Chris Prattin kanssa. Tytär Lyla Maria syntyi elokuussa 2020.

Pariskunnan vauvauutinen selvisi People-lehdelle pian sen jälkeen, kun perheessä oli juhlittu Katherinen 32-vuotispäivää.

– Hyvää syntymäpäivää, rakas! Olet maailman upein vaimo, äiti, äitipuoli ja elämänkumppani, ja olisin hukassa ilman sinua. Olet kaunis, vahva, järkevä, ajattelevainen, fiksu ja todellinen supernainen, jolla riittää virtaa ja kommunikaatiotaitoja, Pratt kuvaili puolisoaan tämän syntymäpäivänä.

Chris Pratt ja Katherine Schwarzenegger ovat olleet naimisissa kesäkuusta 2019. People-lehden mukaan pariskunta haaveili perheenlisäyksestä häistä lähtien.

Yhden yhteisen lapsen lisäksi uusioperheeseen kuuluu myös Prattin 9-vuotias poika Jack, jonka huoltajuuden hän jakaa ex-vaimonsa Anna Farisin kanssa.

Pariskunta on päättänyt pitää lapsensa poissa julkisuudesta, jonka vuoksi heitä nähdään vanhempiensa Instagram-sivuilla vain harvoin.

Katherine Schwarzenegger julkaisi kesän lopulla koskettavan kirjoituksen, jossa hän mietti tytärtään ja äitiyden merkitystä. Kauniin tekstin ohessa hän julkaisi kuvan, jossa hän istuu tyttärensä kanssa selin kameraan.

– Noin vuosi sitten minusta tuli äiti, ja mikä ihmeellinen vuosi tämä onkaan ollut. Katson ihmeissäni, kuinka pikkutyttöni kasvaa ja muuttuen ensin vauvasta taaperoksi, Schwarzenegger kirjoitti Instagramissa elokuussa.

Katherine Schwarzeneggeriä ei tunneta enää pelkästään kuuluisan isänsä vuoksi, vaan hän on nykyään myös menestynyt bestseller-kirjailija. Hänen äitinsä on Arnold Schwarzeneggerin ensimmäinen vaimo, tv-toimittaja Maria Shriver. Katherinella on yhteensä neljä sisarusta, joista yksi on isän syrjähypystä alkunsa saanut velipuoli Joseph Baena.

Chris Pratt puolestaan on tunnettu Hollywood-tähti, joka on näytellyt muun muassa elokuvissa Guardians of the Galaxy ja Jurassic World.