Mari Perankoski patisti Jouni Hynysen kotitöihin ja julkaisi hupaisan kuvan – hevimuusikon asuvalinta huvittaa somekansaa

Jouni Hynynen ja Mari Perankoski vitsailevat usein toistensa kustannuksella sosiaalisessa mediassa.

Näyttelijä Mari Perankoski ja muusikko Jouni Hynynen ovat pitäneet yhtä jo vuosien ajan. Humoristinen pariskunta on vuosien varrella puhunut avoimesti yhteisestä arjestaan ja he repivät asiasta vitsejä myös sosiaalisessa mediassa, missä he kuittailevat toisilleen vitsikkäästi.

Hiljattain Perankoski jakoi suositulla Instagram-tilillään kuvan, jossa komeilee boksereissa poseeraava Hynynen. Perankosken kuvatekstistä käy ilmi, että Hynynen oli joutunut kotitöihin, tarkemmin sanottuna tyhjentämään uima-allasta. Kädessään Hynynen pitelee ämpäriä, jossa komeilee televisiokanava MTV3:n tunnuksena tunnettu pöllö.

– Uima-altaantyhjennysmies ja asianmukainen työasu. Pöllöstä huolimatta #eikaupallinenyhteistyö. Vai kiinnostaisiko Maikkaria tälläinen formaatti; kalsariuggeli tulee ja tyhjentää ämpäripelillä altaasi, samalla joudut kuuntelemaan loputtomia anekdootteja Eppu Normaalin ja AC/DC:n tuotannosta, Perankoski vitsaili kuvatekstissään.

Perankosken julkaisema kuva on poikinut lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja näyttelijän seuraajilta. Kuten Perankosken päivitys, myös monet kommenteista oli kirjoitettu pilke silmäkulmassa.

– Onko tämä nyt sitä kuuluisaa elämänkokemusta, joista syntyy ne megahitit, jotka jää soimaan päähän, uteli eräs.

– Suomalainen versio allaspojasta. El Huan Hynynen, vitsaili toinen.

– On sinä ollut hommaa kun ämpärillä tyhjentää uima-altaan! Huh huh, ihmetteli kolmas.

Myös Hynynen itse jakoi samaisen otoksen omalla Instagram-tilillään. Kuvan yhteyteen Hynynen oli kirjoittanut humoristisen kuvatekstin

– Terveisiä Voisalmen Pölhölaaksosta! Viime aikoina olen keskittynyt vapaa-ajalla lähinnä oravien ja lintujen ruokintaan. Sivuhommina tyhjensin uima-altaan tulevien sähköhommien takia. Eilen tein vahingossa biisin, mutta se tuli sivutuotteena ruuanlaiton lomassa. Muut hommat sujui, biisistä en ole varma, Hynynen kirjoitti.

– Missähän asuissa Irwin ja Juice tyhjensivät altaansa, muusikko veisteli.

Perankoski ja Hynynen menivät naimisiin vuonna 2016.

Kotiteollisuus-yhtyeen keulahahmona tunnetuksi tullut Jouni Hynynen ja näyttelijä Mari Perankoski lienee tunnetuimpia kotimaisia julkkispareja. Molemmat ovat menestyneet omalla alallaan ja olleet näkyvästi esillä julkisuudessa koko 2000-luvun ajan.

Pari meni kihloihin ja naimisiin vuonna 2016 neljän vuoden seurustelun jälkeen.

