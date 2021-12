Miss America -kilpailu täytti torstaina sata vuotta. Kauneuskisasta on kohistu vuosien varrella useaan kertaan.

Miss America -kauneuskilpailua on järjestetty Yhdysvalloissa jo sadan vuoden ajan. Maan kaunein valittiin ensimmäistä kertaa Atlantic Cityssä New Jerseyn osavaltiossa vuonna 1921, ja kruunun sai Margaret Gorman.

Uusin Miss America kruunattiin torstaina 16. joulukuuta. Kilpailun voitti Emma Broyles.

Emma Broyles on uusi Miss America.

Miss America -kilpailusta on käyty pitkään keskustelua, ja se on saanut osakseen kritiikkiä. Kauneuskilpailun historiaan mahtuu skandaaleja, ja se on joutunut myrskyn silmään muun muassa missipomojen törkykommenttien sekä alastonkuvakohun seurauksena.

Voittajan mystinen katoamistemppu

Yhden kilpailun ensimmäisistä kohuista sai aikaan vuoden 1937 Miss America Elizabeth "Bette" Cooper, joka luisti missitehtävistään häikäilemättömästi.

Kauneuskilpailusta kirjan kirjoittaneen Margot Mifflinin mukaan voitettuaan kilpailun Cooper ei ilmestynyt ensimmäiseen viralliseen edustustilaisuuteen. Kirjailijan mukaan Cooper ei koskaan edes halunnut osallistua kilpailuun.

Bette Cooper laiminlöi missitehtävänsä.

Missikaunotar katosi hetkeksi kuin tuhka tuuleen. Kirjaväitteiden mukaan Cooper oli aloittanut romanssin hänen autokuljettajansa kanssa, ja tämä auttoi missiä livahtamaan pois, jotta hän pystyi välttelemään edustustehtäviään.

Cooper joutui myöhemmin pyytämään anteeksi. Se jälkeen hän katosi uudestaan, eikä hänellä sen jälkeen ollut enää osaa missiorganisaatiossa.

Missipomojen törkykommentit

Vuonna 2017 syntyi valtava skandaali, kun Miss America -kilpailun toimitusjohtaja Sam Haskellin törkeät sähköpostiviestit vuotivat julkisuuteen. Haskell oli kirjoittanut sähköpostiviesteissään julmia ja seksistisiä kommentteja kilpailijoista.

Sam Haskell joutui eroamaan tehtävästään.

Muun muassa Miss America 2013 Mallory Hagan joutui Haskellin pilkan kohteeksi, kun tämä kommentoi hänen painoaan ja spekuloi hänen seksielämällään.

Mallory Hagan joutui ikävien kommenttien kohteeksi.

Huffington Postin julkaisemissa sähköposteissa toimitusjohtajan lisäksi muutama muu missiorganisaation johtohenkilö oli käyttänyt törkeitä ilmaisuja kisan voittajista ja heidän älykkyydestään sekä seksielämästään.

Skandaalin seurauksena Sam Haskell, Josh Randle ja muutama hallituksen jäsen joutuivat eroamaan.

Alastonkuvakohu vei kruunun

Näyttelijä Vanessa Williams oli ensimmäinen tummaihoinen Miss America. Hänet kruunattiin vuonna 1984.

Williams joutui kuitenkin luopumaan tittelistään alastonkuvaskandaalin seurauksena, kun Penthouse-lehti julkaisi Williamsista otettuja alastonkuvia. Lehti julkaisi ilman lupaa kuvia, jotka oli otettu vuosia aiemmin Williamsin työskennellessä valokuvaajan assistenttina.

Williamsia painostettiin luopumaan kruunustaan. Missiorganisaatio pyysi häneltä virallisesti anteeksi vasta 32 vuoden kuluttua.

Vanessa Williams vuonna 1984. Hän joutui luopumaan kruunustaan.

Misseyden jälkeen Williams on luonut menestyksekkään uran laulajana sekä näyttelijänä.

Bikinikierros jäi historiaan

Vuoden 2017 missipomojen sähköpostiskandaalin jälkeen Miss America -kilpailu koki melkoisen muutoksen.

Kilpailusta poistettiin bikinikierros, eikä kilpailijoita siitä lähtien arvosteltu heidän ulkonäkönsä mukaan. Uimapukukierroksen tilalla on nykyään haastatteluosio, joissa selvitetään missikandidaattien intohimoa, älykkyyttä ja Miss American roolimallin ymmärtämistä.

Myös iltapukukierros uudistui. Kilpailijat saavat tätä nykyä pukeutua mukaviin vaatteisiin, jotka kuvastavat heidän luonnettaan.

Miss America -organisaation puheenjohtaja ja Miss America -voittaja vuodelta 1989 Gretchen Carlson kertoi uudistuksista tuolloin ABC:n Good Morning America -ohjelmassa.

– Emme enää arvostele kandidaatteja heidän ulkoisen olemuksensa mukaan. Tämä on hurja muutos, hän totesi.

– Emme ole enää kauneuskilpailu, vaan kilpailu, hän tarkensi.

Kirjailija Margot Mifflinin mukaan uimapukukierroksesta luopuminen jakoi mielipiteet.

Missikaunottaren traaginen elämä

Miss America -kisan lisäksi Yhdysvalloissa järjestetään Miss USA -kauneuskilpailua. Missikisa joutui kohun keskelle, kun vuoden 1957 Miss USA Mary Leona Gage jäi kiinni valehtelusta ja joutui luovuttamaan kruununsa.

Gage valehteli muun muassa iästään ja perheestään. Missiorganisaatiolle paljastui, että Gage oli väittänyt olevansa kilpailun aikaan 21-vuotias, vaikka hän oli todellisuudessa vasta 18-vuotias. Lisäksi paljastui, että hän oli kahden lapsen äiti. Gage oli rikkonut kilpailun sääntöjä ja joutui luovuttamaan kruununsa.

Vuosikymmeniä myöhemmin The Baltimore Sun -lehden haastattelussa Gage paljasti, että hän oli mennyt naimisiin jo 14-vuotiaana ja sanoi lähteneensä kilpailuun mukaan päästäkseen yli avioliittonsa aiheuttamasta kärsimyksestä.

Gage kertoi lehdelle, että tittelin riisumisen jälkeen oli yrittänyt itsemurhaa useita kertoja, sairastunut huumeriippuvuuteen ja menettänyt lastensa huoltajuuden.

Gage kuoli vuonna 2010 71-vuotiaana. Hänellä oli todettu sydämen vajaatoiminta.

Lähteet: The Sun, The New York Times, IS-arkisto