Arvi Lindin, 80, elämässä päättyi merkittävä vaihe – ”Kun on vanha, joistain asioista joutuu luopumaan”

Ex-uutisankkuri Arvi Lind pelasi urheiluseura Zoomissa peräti 53 vuotta. Jäähyväisottelu miteltiin perjantaiaamuna.

Rakastetun kansansuosikin Arvi Lindin, 80, elämän merkittävä vaihe päättyi perjantaina Helsingin jäähallissa, kun urheiluseura Zoomin riveihin 53 vuotta kuulunut ex-uutisankkuri pelasi viimeisen ottelunsa zoomilaisena.

– Syntymävuosi on sellainen luku, johon ihminen ei voi vaikuttaa. Elämän realiteetti on, että olen liian vanha tähän lajiin, Arvi Lind perustelee.

Hän on vähentänyt pelaamista jo pari vuotta, koska vasemman polven nivelrikko vaati leikkauksen.

– Olen tehnyt pehmeää laskua lopettamiseen. Elämän tosiasioihin kuuluu, että kun on vanha, joistain asioista joutuu luopumaan. On realismia, että fysiikan rajat tulevat vastaan. Iän mukanaan tuomia kolotuksia on liiankin kanssa.

– Zoom on ollut kuin toinen koti, Lind kiittelee.

Lind arvaa kaipaavansa eniten hienoa yhteisöä, jonka jäsenenä on saanut olla.

– Zoom on ollut kuin toinen koti. Näitä kavereita tulee ikävä, koko tätä yhteisöllisyyttä. Tiedän sen, koska olen kaivannut aiemmin monia edesmenneitäkin.

Heihin kuuluu Lindin aikanaan Zoomiin pestannut viihdekonkari Matti Kuusla. Kaveripiiriin kuuluivat myös edesmenneet Jukka Virtanen ja Spede Pasanen.

Pelaaminen on jättänyt jälkensä.

– Eri kohdissa päätä on ollut kaikkiaan 15 tikkiä. Ei aikaan tulleita tikkejä on ollut silmäkulmassa, leuassa ja korvassa. Kiekko on kova esine, kun se poksahtaa naamaan.

Pari kertaa on murtunut kylkiluu.

– Röntgenkuvassa on näkynyt, että ovat olleet poikki, mutta nehän paranevat itsestään muutamassa viikossa.

Kaveriporukassa pelataan veteraanisäännöillä, joiden mukaan taklata ei saa. Se säästää pahimmilta vammoilta.

Arvi Lind täyttää ensi viikolla 81 vuotta. Hän ei halua siitä tehtävän mitään numeroa.

– Vietin kasikymppisetkin perheen ja lähimpien kanssa. Perhepiirissä liikutaan ja touhutaan. Perhettä on nyt kolmannessa polvessa, Arvi paljastaa.

Hänellä on kuusi lastenlasta ja nyt myös tyttärentyttärentytär.

– Vuoden vanha prinsessa, Arvi hymyilee.

Jääkiekko jää, mutta kaukalopallon pelaamista Lind jatkaa edelleen veteraaniporukassa kahdesti viikossa.

– Harrastan myös sauvakävelyä, kesällä pyöräilen ja toisinaan vesijuoksen. Liikuntaa on elämässä päivittäin. Liike on lääke, Lind muistuttaa.

Jukka Rasila tavoitteli kerran vauhdilla samaa kiekkoa Arvi Lindin kanssa.– Päämme kolahtivat yhteen. Arvin kallo kesti, mutta minä makasin hetken jäässä taju kankaalla, näyttelijä nauroi.

Perjantain ottelu oli samalla myös MTV3:n entisen ohjelmapäällikön, itsekin tv-ruudussa usein esiintyneen Päiviö Pyysalon jäähyväisottelu.

– Olihan tämä erittäin haikeaa. Täällä on käyty pelaamassa 51 vuotta, yli puoli vuosisataa, Päiviö Pyysalo sanoi.

Viimeisen pelinsä pelanneelle Päiviö Pyysalolle Zoom-vuosien huippukohtiin kuuluvat pelimatkat Los Angelesiin, Kapkaupunkiin, New Yorkiin ja lukuisiin muihin kaupunkeihin.– Matkoilla on sattunut kaikenlaista hienoa ja on koettu todellista kaverihenkeä, Päiviö Pyysalo muisteli.

– Pelaaminen on ollut koko elämää rytmittävä tapa. Antoi elämään ryhtiä, kun kaksi kertaa viikossa piti herätä kuudelta, että ehti jäälle.

Pyysalo pelaa samassa veteraaniporukassa Lindin kanssa kaukalopalloa, joten kokonaan pelaamisesta ei tarvitse luopua.

Arto Nyberg on pelannut yhteisiä otteluita Arvi Lindin kanssa reilut kymmenen vuotta.– Arvi on loistava pukukoppipelaaja, häneltä eivät tarinat lopu. Arvin jutuille on naurettu vedet silmissä, Arto Nyberg mainitsi.