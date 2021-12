Jare Tiihosesta tuli uusi ihminen, kun hän lopetti uransa – Theresa-sisko ja kaksoisveli Jere kertovat nyt muutoksesta, joka löi heidät ällikällä

Keskiviikkona 40 vuotta täyttävä Jare Henrik Tiihonen rakensi menestystarinan, jollaiseen kukaan suomenkielinen artisti ei ollut aiemmin yltänyt. Tiihosen perhe kertoo, millainen Tiihonen on nyt, kolme vuotta Cheekin hautaamisen jälkeen.

Cheekinä hurjan menestystarinan luonut Jare Tiihonen täyttää keskiviikkona 22. joulukuuta 40 vuotta. Tähden veli Jere Tiihonen ja Theresa-sisko kertovat IS:n haastattelussa, millainen Jare Tiihonen on nyt, kun Cheekin hautaamisesta on kulunut kolme vuotta ja mitä jäi jäljelle, kun tähtipöly laskeutui ja valot sammuivat.

Läheisten mukaan kaksi asiaa ovat olleet Tiihoselle aina pyhiä: perhe ja ystävät. Tiihonen loi artistiegon Cheekinä, mutta lähimmäisilleen hän on aina ollut pelkkä Jare.

Kaksoisveljillä on kolme sisarusta: Heidi, Markus ja Theresa. Sisaruksilla on eri äidit, mutta toisilleen he ovat aina olleet veljiä ja siskoja. Myös Theresa-sisko kertoo nyt, että perhe on aina ollut Jarelle äärimmäisen tärkeä.

– Me sisarukset olemme aina voineet keskustella avoimesti kaikista asioista. Olen päässyt Jaren ansiosta kokemaan ihania elämyksiä. Meillä on hyvät välit, ja Jare on raivannut aikaa myös minun perheelleni ja lapsilleni, Theresa kertoo.

Jere ja Jare Tiihonen Theresa-siskonsa sekä äitinsä kanssa.

Veljeään lapsesta lähtien leijonan lailla puolustanut Jere puhuu samasta asiasta.

– Olen aina veljeni tukena, tapahtuipa mitä tahansa. Musiikin parissa minulla ei ollut maallikkona mielestäni hirveästi annettavaa, mutta silti Jarelle oli usein tärkeä kuulla myös minun analyysini kappaleista ennen julkaisua, mikä tuntui mukavalta. Jere kiittelee.

– Jare on sanonut, että ilman minua hän ei olisi siinä pisteessä elämässään missä nyt on.

Jere-veljensä mukaan Tiihonen on aina huolehtinut lähimmäisistään. Jeren mieleen muistuu tilanne kymmenen vuoden takaa, jolloin hän teki kahta työtä samaan aikaan tavoitteellisen urheilun lomassa ja oli hyvin väsynyt. Hän mainitsi puhelimessa veljelleen, että loma tekisi hyvää, mutta siihen ei ollut nyt mahdollisuutta.

– Seuraavana päivänä Jare soitti ja ilmoitti, että hän oli varannut minulle ja vaimolleni matkan Barcelonaan, jotta pääsisin hengähtämään. Ja tällaista on tapahtunut useamminkin, kun Jare on vaistonnut väsymyksen minusta, Jere kertoo.

Jare ja Jere Tiihonen Veljeni vartija -elokuvan ensi-illassa vuonna 2017.

Tiihosen uran aikainen menestys vaati uhrauksia, täydellistä omistautumista ja taistelua omia helvetillisiä päänsisäisiä demoneitaan vastaan. Hänen piti olla aina vain parempi, jotta olisi riittävä itselleen.

Tiihonen oli alusta asti perfektionisti musiikin ja kaiken siihen liittyvän suhteen. Kaksoisveli Jere Tiihonen näki oitis, että hänen oli omistauduttava valinnalleen sataprosenttisesti.

– Ankaruus itseään kohtaan on ollut meitä molempia yhdistävä tekijä. Isämme sanoikin: tee aina työsi niin hyvin kuin osaat tai älä tee ollenkaan, Jere Tiihonen muistelee.

Paineiden kasvaessa kasvoi myös sisäinen kipuilu. Tiihosen ainoa keino saavuttaa mielenrauha oli päättää ura. Kun kaikki oli Olympiastadion-keikkojen ja suursuosion myötä jo saavutettu ja ennätykset rikottu, tuli aika haudata Cheek.

Tiihonen oli tehnyt lopettamispäätöksensä jo vuosia ennen h-hetkeä, tarkkaan harkitusti. Kolmen vuoden hurjaan suunnitelmana kuuluivat Alpha Omega -albumi, elämäkerta ja elokuva.

Trilogian jälkeen Cheek nousi lavalle viimeistä kertaa Valot sammuu -jäähyväiskonserteissa Lahdessa elokuussa 2018.

Jere Tiihonen vihjaa, että kaksikko juhlii pyöreitä yhdessä. – Uskoisin että jonkinlaiset kinkerit vietämme. Ja tietysti yhdessä.

Tätä nykyä Jare Tiihonen vaikuttaa muun muassa levy-yhtiössään sekä kiinteistöbisnesalalla. Hänen kotinsa sijaitsee omakotitalossa Espoossa, kaukana ihmisvilinän sykkeestä.

IS:n haastattelemien Tiihosen läheisten ja ystävien mukaan hän saattaa yhä päässään pyöritellä riimejä, mutta pöytälaatikkoon ne eivät päädy. Lähipiiri vakuuttaa, ettei Cheek enää palaa.

– Jarella riittää tekemistä, ja hän on tyytyväinen elämäntilanteeseensa. Hänestä ei enää tule Cheekiä. Hän viihtyy Jarena oikein hyvin, Theresa korostaa.

– En usko mitenkään, että Jare palaisi enää esiintymään. Se on yhdet puheet. Jos jotain on sanottu, niin se pidetään, Jere sanoo.

Jare Tiihonen lopetti artistinuransa Cheekinä elokuussa 2018. Hän päätti uransa Lahden mäkimontussa järjestettyihin megakonsertteihin. Ne myytiin loppuun minuuteissa.

Kun Cheek haudattiin, Jare Tiihosen identiteetti alkoi rakentua uudelta pohjalta. Perhe on huomannut Tiihosessa valtavan muutoksen lopettamisen jälkeen.

Theresa-sisko kertoo aistineensa veljessään kiireettömyyden ja hyvän olon. Jere-veljen mukaan Tiihonen on muuttunut maanläheisemmäksi ja lämpimämmäksi.

– Uran lopettamisen koen niin, että se oli pelkästään hyvä ratkaisu. Veljeni on onnellinen, elämä on tasaista ja hyvää. Hänellä on kyllä kaikenlaisia projekteja aina käynnissä, joilla pystyy haastamaan itseään ja että eläminen ei käy turhan tylsäksi, Jere sanoo.

– Uskon, että artistius oli raskas viitta kannettavaksi sekä tarve itsensä ylittämiseen kokoajan. On ollut kiva nähdä Jaren ”normalisoituminen” ja se, että nykyään hän osaa nauttia myös niistä elämän pienistä asioista, hän summaa.