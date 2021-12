Sinkkuelämää-tähti Chris Nothin raiskaussyytökset kantautuivat jättiyrityksen korviin – teki välittömästi merkittävän ratkaisun

Kuntoilulaiteyhtiö Peloton yritti paikata uutuussarjan aiheuttamaa mainehaittaa mainoksella, jota tähditti Chris Noth. Mainos jouduttiin perumaan pian sen julkistamisen jälkeen.

Kuntoilulaiteyhtiö Peloton on poistanut mainoksensa, joita tähdittää raiskausyytösten kohteena oleva Sinkkuelämää-tähti Chris Noth, uutisoivat muun muassa Los Angeles Times ja Daily Mail.

Lue lisää: Lehti: Kaksi naista syyttää Sinkkuelämää-sarjan "Mr Bigiä" esittävää Chris Nothia raiskauksista – Noth kiistää

Torstaina kaksi naista kertoi Hollywood Reporter -lehdelle Nothin raiskanneen heidät. Väitetyt raiskaukset tapahtuivat naisten kertoman mukaan vuosina 2004 ja 2015 Los Angelesissa ja New Yorkissa.

Nothin roolihahmo Mr. Big kuoli Sinkkuelämää-sarjan jatkon And Just Like That ensimmäisessä jaksossa. Ennen kuolemaansa Mr. Big polki Pelotonin valmistamalla kuntopyörällä.

Jakson myötä Pelotonin kurssi putosi jopa 11 prosenttia. Peloton reagoi tilanteeseen nopeasti ja masinoi massiivisen mainoskampanjan Nothin kanssa. Hollywood-tähti Ryan Reynoldsin ohjaama mainos kyhättiin kasaan vain 36 tunnissa ja sen tuotantoon käytettiin rahaa 80 000 dollaria (noin 70 500 euroa).

Lue lisää: Uuden Sinkkuelämää-sarjan yllätyskäänne rysäytti osakkeen laskuun – yhtiö paikkaili mainehaittaa mainoksella

Kun Nothiin kohdistuneet syytökset tulivat julki torstaina, Pelotonia vaadittiin vetämään mainoksensa pois välittömästi. Sosiaalisessa mediassa ihmiset muun muassa vinoilivat yritykselle, että seuraavaa mainosta kannattaisi suunnitella hiukan pidempään. Jotkut vaativat antamaan mieluummin saman julkisuuden naisille, jotka kertovat joutuneensa Nothin uhreiksi.

Peloton teki asiasta nopeasti omat johtopäätöksensä ja veti mainoksen pois kaikista kanavista.

– Joka ikinen seksuaalirikossyytös täytyy ottaa vakavasti. Emme olleet tietoisia näistä syytöksistä, kun teimme yhteistyötä Chris Nothin kanssa. Uusien tietojen valossa olemme lopettaneet mainoksen esittämisen ja poistaneet sen kaikista sosiaalisen median kanavistamme, yhtiö kommentoi Daily Mailille.

Chris Noth on kiistänyt häntä kohtaan esitetyt syytökset.

– Minua kohtaan esitetyt syytökset vuosia sitten tapaamieni henkilöiden toimesta ovat kategorisesti valetta. Tarinat olisivat voineet olla 30 vuoden tai 30 päivän takaa – ei tarkoittaa aina ei – se on raja, jota en ole ylittänyt, Noth sanoi lehdelle.

– Kohtaamiset tapahtuivat yhteisymmärryksessä. On vaikeaa olla kyseenalaistamatta tarinoiden julkitulon ajoitusta. En tiedä, miksi ne tulivat esiin nyt, mutta tämän tiedän: En käynyt näiden naisten kimppuun, hän jatkoi.

Naiset ottivat Hollywood Reporterin mukaan yhteyttä erikseen toisistaan tietämättä. Heistä vanhempi, 40-vuotias nainen kertoo tavanneensa näyttelijän vuonna 2004 Los Angelesissa. Työn merkeissä kehittynyt tuttavuus johti tapaamiseen naisen kotona, jonne Noth hänet ajoi.

Naisen mukaan Noth suuteli ensin häntä luvallisesti, mikä johti lopulta siihen, että Noth riisui hänet ja pakotti seksiin.

31-vuotias tekojen aikaan yökerhossa työskennellyt nainen kertoo tavanneensa Nothin työpaikallaan. Noth oli tarjonnut hänelle illallisen, minkä jälkeen he olivat menneet näyttelijän asunnolle Greenwich Villageen. Naisen mukaan Noth pakotti hänet yhdyntään ja suuseksiin.

Väitetyistä rikoksista ei ole nostettu syytteitä, eikä poliisitutkintaa ole aloitettu.