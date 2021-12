Lehti: Kaksi naista syyttää Sinkkuelämää-sarjan "Mr Bigiä" esittävää Chris Nothia raiskauksista – Noth kiistää

Syytökset tulivat julki vain noin viikon Sinkkuelämää-sarjan jatkon ensi-illan jälkeen.

Kaksi naista syyttää Sinkkuelämää-sarjassa Mr Big -hahmoa näytellyttä Chris Nothia raiskauksesta. The Hollywood Reporterin haastattelemien naisten mukaan väitetyt raiskaukset tapahtuivat vuosina 2004 ja 2015 Los Angelesissa ja New Yorkissa.

Syytökset tulivat julki vain noin viikon Sinkkuelämää-sarjan jatkon And Just Like That -sarjan ensi-illan jälkeen. Noth on kiistänyt lehdelle naisten esittämät väitteet.

– Minua kohtaan esitetyt syytökset vuosia sitten tapaamieni henkilöiden toimesta ovat kategorisesti valetta. Tarinat olisivat voineet olla 30 vuoden tai 30 päivän takaa – ei tarkoittaa aina ei – se on raja, jota en ole ylittänyt, Noth sanoi lehdelle.

– Kohtaamiset tapahtuivat yhteisymmärryksessä. On vaikeaa olla kyseenalaistamatta tarinoiden julkitulon ajoitusta. En tiedä, miksi ne tulivat esiin nyt, mutta tämän tiedän: En käynyt näiden naisten kimppuun, hän jatkoi.

Naiset ottivat lehden mukaan yhteyttä erikseen toisistaan tietämättä. Heistä vanhempi, 40-vuotias nainen kertoo tavanneensa näyttelijän vuonna 2004 Los Angelesissa. Työn merkeissä kehittynyt tuttavuus johti tapaamiseen naisen kotona, jonne Noth hänet ajoi.

Naisen mukaan Noth suuteli ensin häntä luvallisesti, mikä johti lopulta siihen, että Noth riisui hänet ja pakotti seksiin.

31-vuotias tekojen aikaan yökerhossa työskennellyt nainen kertoo tavanneensa Nothin työpaikallaan. Noth oli tarjonnut hänelle illallisen, minkä jälkeen he olivat menneet näyttelijän asunnolle Greenwich Villageen. Naisen mukaan Noth pakotti hänet yhdyntään ja suuseksiin.

Väitetyistä rikoksista ei ole nostettu syytteitä.