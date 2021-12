Il Divon 53-vuotias laulaja on vaivutettu koomaan – yhtyeen joulukiertue jää kesken

Carlos Marin joutui sairaalaan 8. joulukuuta.

Suosikkiyhtye Il Divon laulaja Carlos Marin, 53, on vaivutettu koomaan Manchesterissä sijaitsevassa sairaalassa, kertoo brittilehti Daily Mail. Tarkempaa syytä tapahtuneelle ei tiedetä.

Lehtitietojen mukaan Marin on tällä hetkellä tiukassa seurannassa teho-osastolla. Miehen tila on vakaa, mutta happivajeen vuoksi hänet on intuboitu.

Espanjalaisartisti esiintyi edellisen kerran 6. joulukuuta Englannin Bathissa. Hänet toimitettiin sairaalahoitoon vain kahta päivää myöhemmin.

Il Divo esiintymässä Miamissa syyskuussa 2016.

Il Divon muut jäsenet Urs Buhler, Sébastien Izambard ja David Miller eivät ole toistaiseksi kommentoineet Marinin vointia tai sitä, miksi hän joutui sairaalaan. Torstai-iltapäivänä yhtye lisäsi Twitteriin julkaisun, jossa toivottiin Marinin pikaista paranemista.

– Rakas ystävämme ja kumppanimme Carlos on sairaalassa. Toivomme ja rukoilemme, että hän paranee nopeasti, englanninkielisessä päivityksessä kirjoitettiin.

Marinin sairastumisen vuoksi Il Divon Iso-Britannian kiertue jää kesken, ja yhtye palaa esiintymään saarivaltioon jälleen joulukuussa 2022.

Espanjasta kotoisin oleva Carlos Marin on ollut mukana Il Divon kokoonpanossa sen perustamisesta lähtien.

Yhtye esiintyi Suomessa edellisen kerran lokakuussa 2018. Tuolloin yhtyeen ranskalaislaulaja Sébastien Izambard kertoi arvostavansa yhtyeen faneja suuresti.

– Koen tekeväni tätä myös fanien reaktioiden takia, Izambard totesi ja jatkoi:

– Niitä riittää laidasta laitaan. Koskettavimpia ovat kirjeet, joissa kerrotaan musiikkimme olevan tukena ihmisille heidän käydessään läpi esimerkiksi vakavaa sairautta tai muuta elämänkriisiä. Ja hulluimpia fanireaktioita ovat puolestaan lavalle heitetyt alusvaatteet, esimerkiksi rintaliivit.

Lue lisää: Supersuosioon ponnahtanut Il Divo -yhtye sai alkunsa 15 vuotta sitten – kaiken takana oli Simon Cowellin yhtäkkinen päähänpisto