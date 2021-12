Räppärin terävänäköinen teko pelasti ison joukon ihmisiä itsemurhalta – tutkimuksesta selvisi hätkähdyttävä tieto

Artisti lauloi gaalassa kappaleen, jonka nimi oli suora puhelinnumero itsemurhia ehkäisevään puhelinpalveluun.

Amerikkalainen hip hop -artisti Logic, oikealta nimeltään Robert Bryson Hall II, esitti MTV:n Music Video Awards -gaalassa vuonna 2017 hittinsä 1-800-273-8255.

Olen rukoillut, että joku pelastaisi minut, kukaan ei ole sankari... Eikä elämäni edes merkitse, tiedän sen... Sanotaan, että jokainen elämä on arvokas, mutta kukaan ei välitä minun elämästäni, kuuluivat kappaleen murheelliset sanoitukset vapaasti suomennettuna.

Kappaleen nimi on suora puhelinnumero Yhdysvalloissa toimivaan itsemurhia ehkäisevään kriisipuhelinpalveluun.

Kappaleen sanoituksissa on tarina, jossa nuori mies kamppailee mielenterveysongelmiensa kanssa, mutta päätyy sitten soittamaan kyseiseen numeroon.

CNN kertoo, että tuoreen itävaltalaistutkimuksen mukaan soitot kyseiseen numeroon lisääntyivät peräti 50 prosentilla Logicin gaalaesityksen jälkeen. Tutkimuksen mukaan numeroon tuli esityksen jälkeen yli 10 000 puhelua enemmän kuin yleensä. Lisäksi itsemurhia tehtiin 5,5 prosenttia vähemmän kuin aiemmin.

Itsemurhaluvuissa tapahtunut lasku todettiin kolmena eri ajanjaksona: 34 päivää Logicin kappaleen julkaisun jälkeen, artistin MTV-gaalaesiintymisen jälkeen ja lisäksi vielä vuoden 2018 Grammy-gaalan jälkeen, jossa artisti esitti saman kappaleen.

CNN:n mukaan itsemurhia tehtiin Yhdysvalloissa 245 kappaletta vähemmän kuin tilastollisesti yleensä.

– Julkisuuden henkilöillä ja myös muilla kansalaisilla on tärkeä rooli itsemurhien ehkäisyssä, jos he kertovat siitä, miten he ovat selviytyneet kriisitilanteista ja itsetuhoisista ajatuksista, tutkimuksesta vastannut apulaisprofessori Thomas Niederkrotenthaler kommentoi CNN:lle.

– Minua inspiroi kappaleen tekemiseen ajatus siitä, että musiikkini todella vaikuttaa ihmisten elämiin, artisti itse kommentoi.

– Teimme sen täydestä sydämestämme auttaaksemme ihmisiä. Ja tieto siitä, että se todella teki niin, räjäyttää tajuntani.

Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai olet huolissasi läheisestäsi, voit soittaa hätänumeroon 112 tai Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelimeen 09 2525 0111. Se on auki ympäri vuorokauden.