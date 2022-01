Netflixin hittisarjan tähti huomasi kuvausten päätyttyä huolestuttavan seikan, toinen avautui musertavasta diagnoosistaan – näin Rahapajan tähdillä menee nyt

Rahapaja-tv-sarja kertoo rikollisjoukosta, joka ryöstää Espanjan kuninkaallisen rahapajan. Varoitus: juttu voi sisältää juonipaljastuksia.

Professori on ideoinut ryöstön, jonka kohde on Madridissa sijaitseva kuninkaallinen rahapaja. Hän rekrytoi ja kouluttaa keikkaan kahdeksan ihmistä. Jokainen voro saa koodinimensä jonkin kaupungin mukaan. Panttivangit valjastetaan osaksi pikkutarkkaa suunnitelmaa. Mutta voiko uhkapeli onnistua?

Rahapaja oli Netflixin katsotuin ei-englanninkielinen tv-sarja huhtikuussa 2018. Sarjan tuore, viides tuotantokausi, keikkuu jälleen suoratoistopalvelun 10 katsotuimman ohjelman joukossa. Rahapajan menestyksen myötä sarjan näyttelijöistä tuli tähtiä myös Espanjan ulkopuolella.

Kahdeksan rosvoa ja professori.

Rooli Rahapajan Sergio ”El Profesor” Marquinina on tehnyt Álvaro Mortesta, 46, yhden tunnetuimmista espanjalaisnäyttelijöistä.

Vuonna 2000 uransa aloittanut Morte nähtiin aluksi vain tv-sarjoissa tai pienissä leffarooleissa. Tuota ennen hän päätyi toviksi myös Tampereelle, jossa suomalaisia tapoja miehelle opetti muun muassa Lorenz Backman.

Rahapajan menestyksen jälkeen Morte sai ensimmäisen kunnollisen elokuvaroolinsa Netflix-leffassa Myrskyn aikana. Morte voidaan nähdä myös Amazon Prime Videon uudessa fantasiasarjassa Ajan pyörä.

Álvaro Morte

Al Dia -lehti kertoi joulukuussa, että Mortella diagnosoitiin syöpä kolmekymppisenä.

– Olen käynyt läpi erittäin rankkoja aikoja, mutta olen yrittänyt pysyä positiivisena, näyttelijä kertoi Notimexin haastattelussa.

Lääkärit eivät aikoinaan lupailleet liikoja, mutta 16 vuotta myöhemmin kaikki on vihdoinkin hyvin.

– Kaikki tekevät, minkä voivat, mutta syöpätaistelu herätti ainakin minussa halun pysyä iloisena vaikeissakin paikoissa. Minua auttoi, kun ymmärsin olevani edelleen elossa. Ensin pelkäsin kuolevani, tai pelkäsin jalkani menettämistä. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.

– Ajattelin aikoinaan, että mitä jos kuolen kolmen kuukauden päästä? Pystynkö olemaan silloin rauhallinen? Olenko arvostanut tarpeeksi ihmisiä, jotka rakastavat minua? Olenko ollut uskollinen periaatteilleni? Morte pohti lehden haastattelussa.

Úrsula Corberó näyttelee Rahapajassa Tokiota.

Sarjan tekeminen oli näyttelijälle raskas kokemus.

– Se oli uuvuttavaa, Corberó totesi Interview Magazinelle lokakuussa.

– Hahmot olivat koko ajan vihaisia ja sarjassa oli paljon väkivaltaa. Aina kun tulin kotiin, tunsin oloni tosi ilkeäksi. Halusin lyödä jotakuta.

Rahapajan jälkeen Corberósta tuli ilmiö sosiaalisessa mediassa. Hänellä on yli 21 miljoonaa seuraajaa Instagramissa.

Corberósta tuli myös muoti-ikoni. Hän ryhtyi tekemään kampanjoita sellaisille merkeille kuin Bulgari, Jacquemus ja Shiseido.

– Jos olen rehellinen, niin kaikki on tapahtunut todella nopeasti Rahapajan jälkeen. Emme odottaneet mitään tällaista. Prosessoin edelleenkin koko juttua.

Úrsula Corberó

Corberó vietti osan viime vuodesta koronakaranteenissa Buenos Airesissa poikaystävänsä kanssa. Samalla hän filmasi musiikkivideon Dua Lipan, J. Balvinin, Bad Bunnyn ja Tainyn Un Dia -hittiin.

Näyttelijä haluaa vaalia uutta vapauttaan jatkossakin.

– Tavoitteenani on matkustella ja näytellä. Haluan tehdä töitä ympäri maailmaa.

Corberó teki debyyttinsä englanninkielisessä elokuvassa viime kesäkuussa. Hän näyttelee Snake Eyes: G.I. Joe Origins -leffassa ilkeää paronitarta.

Corberó sai roolin ilman koe-esiintymistä, sillä elokuvan tuottaja on Rahapajan fani.

Pedro Alonso

Rahapajan Berliini, Pedro Ochoro González Alonso Lopez, on näyttelijä, kirjailija ja taiteilija. Vuonna 1992 Madridin kuninkaallisesta draamakoulusta valmistunut mies muistetaan Rahapajan lisäksi Diego Murquian roolista tv-sarjassa Gran Hotel.

Marraskuussa uutisoitiin, että Alonso tähdittää uutta Rahapajasta tehtävää spin-off-sarjaa, jonka juoni rakentuu Berliini-hahmon ympärille.

Alonso seurustelee Serbiasta kotoisin olevan, Pariisissa asuvan, hypnoterapeutin Tatiana Djordjevicin kanssa.

Alonso kertoi Vanity Fairille, että rakkaus Djordjevicin kanssa syttyi heti ensitapaamisella

– Aloimme jutella. Sen jälkeen annoin hänelle puhelinnumeroni. Loppu on historiaa.

Alonson mukaan Djordjevic on hänen muusansa taiteellisissa projekteissa, kuten maalaamisessa ja kirjoittamisessa. Alonso julkaisi ensimmäisen kirjansa, Libro de Filipo, aiemmin tänä vuonna.

Poliisi Raquel Murillo rakastuu ryöstön pääarkkitehtiin El Profesoriin. Lopulta Murillo erotetaan virastaan ja hän liittyy rosvojoukon jatkoksi. Hänestä tulee Lissabon.

Näyttelijä Itziar Ituño ei aluksi innostunut tarkastajan roolista. Hän oli näytellyt poliisia jo kymmenen vuoden ajan Geonkale-saippuasarjassa.

Lopulta mieli muuttui.

– Pidän Raquelin vahvuudesta. Se on merkittävä asia. Raquel on aito nainen ja hän on koko ajan kosketuksissa sisimpäänsä, Ituño kuvaili Rahapajan rooliaan Identitity Magazinelle.

Kun Ituño ei näyttele, hän laulaa INGOT-rokkibändissä. INGOT ei ole näyttelijän ainoa yhtye. Hän musisoi myös Dangslikessä ja EZ3-bändissä.

Itziar Ituño

Ituño on hyvin tarkka yksityisyydestään. Näyttelijä ei ole koskaan kertonut julkisuudessa parisuhteistaan. Ituñolla ei ole lapsia.

Vuonna 2020 Ituño nähtiin Masked Singerissä, jossa hänen hahmonsa Ballerina lauloi Lady Gagaa.

Ituñon ensimmäinen englanninkielinen rooli on lyhytelokuvassa Salvation Has No Name.

Itäserbialaisessa Kladovon kaupungissa syntynyt Darko Peric näyttelee Rahapajassa Helsinkiä.

Peric halusi jo lapsena näyttelijäksi. Vanhempien toiveet veivät kuitenkin toiseen suuntaan. Peric valmistui eläinlääkäriksi. Jo opiskeluaikana mies löysi hardcoren ja punkin. Hän lauloi bändeissä ja järjesti keikkoja. Pian hän asui Berliinissä, sitten Barcelonassa.

Ensimmäinen isompi rooli osui kohdalle, kun hän pääsi mukaan Crematorio-nimiseen espanjalaissarjaan. Työt jatkuivat Madridissa. Peric näytteli monessa eri produktiossa. Vuonna 2015 hänet nähtiin Benicio del Toron ja Tim Robbinsin tähdittämässä A Perfect Day -elokuvassa.

Darko Peric

Vuonna 2017 tuli jättipotti. Rahapaja-sarjaan etsittiin näyttelijöitä ja Peric sai roolin.

– Helsinki on hahmo, joka on täynnä empatiaa. Se on hienoa. Mutta kun hahmoa seuraa, se tekee monia asioita yksinkertaisesti siksi, että käsketään. Hän ei ihmeemmin ajattele, eikä ota asioita omiin käsiinsä. Siitä piirteestä hahmossa en pidä, Peric kuvaili Helsinkiä Identity-lehdelle.

Rahapajan jälkeen Peric on nähty muun muassa minisarjassa Vallero! ja tv-sarjoissa kuten La verdad, Sé quién eres ja Mar de plástico.

Paco Tous

Moskovan roolin Rahapajassa teki Paco Tous.

Jätettyään Rahapajan espanjalaisnäyttelijä on nähty sarjoissa 30 Coins ja Madres Amor y visa.

Vuonna 2018 Moskovan rooli toi näyttelijälle Feroz-ehdokkuuden parhaasta sivuosasta. Feroz-palkinnot – Espanjan vastine Golden Globe -palkinnoille – myöntää Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

Alba Flores

Näyttelijä Alba González Villa, taiteilijanimeltään Alba Flores esitti Rahapajassa Nairobia.

Flores tulee taiteilijaperheestä. Hänen isänsä on muusikko Antonio Flores ja äiti teatterituottaja Ana Villa. Ei siis ihme, että Flores lähti opiskelemaan näyttelemistä Estudio Corazzaan Madridiin.

Sittemmin Flores on ollut mukana musikaaleissa, teattereissa, elokuvissa ja tv-sarjoissa.

Rahapajan lisäksi hänet tunnetaan Vis a vis -sarjasta, joka on espanjalainen versio Orange is the new Black -draamakomediasta.

Miguel Herrán on Rahapajan Rio.

Vuonna 1996 syntynyt näyttelijä voidaan nähdä myös toisessa Netflix-sarjassa, Élitessä, jossa hän on mukana yhdeksässä jaksossa.

Miguel Herrán

Herránin ura näyttelijänä alkoi melkoisella onnenpotkulla. Hän tapasi näyttelijä-ohjaaja Daniel Guzmánin Malagan kaduilla. Kohtaaminen johti rooliin Nothing in Return -elokuvassa. Vuonna 2016 Herrán voitti Espanjan elokuva-alan jakaman Goya-palkinnon työstään Guzmánin ohjauksessa.

Vuonna 2020 Herrán näytteli rikostrillerissä Sky High ja vuonna 2022 hänet tullaan näkemään Modelo 77 -leffassa.

Myös näyttelijä Jaime Lorente nähdään Herránin lailla Élite-tv-sarjassa. Rahapajassa Lorenten koodinimi on Denver.

Lorente on tehnyt paljon töitä teatterissa. Rooli Equus-näytelmässä toi miehelle parhaan näyttelijän palkinnon María Jesús Sirvent Awards -gaalassa.

Rahapajan menestyksen jälkeen Lorento sai pääroolin Amazon Prime Videon tuottamasta historiallisesta El Cid -sarjasta.

Jaime Lorente

Näyttelemisen lisäksi Lorente on julkaissut kirjan A propósito de tu boca, a collection of poems, jonka kirjoittamisen hän aloitti jo lukiossa.

Lorente seurustelee Rahapaja-kollegansa María Pedrazan kanssa. Pedraza näyttelee sarjassa Alison Parkeria, suurlähettilään tytärtä, joka joutuu pankkivangiksi Rahapajan ensimmäisellä tuotantokaudella.

Entinen kehonrakentaja Roberto García näyttelee Rahapajassa Osloa, Helsingin veljeä ja Balkanin sotien veteraania.

Rooli on pieni, mutta sarjan fanien mukaan siinä olisi ollut potentiaalia myös paljon suurempaan.

Roberto Garcia Ruiz

Rahapajan jälkeen García on nähty sarjoissa Balas y Katanas ja Doble Gota.

García palveli Espanjan armeijassa yli kaksi vuosikymmentä. Sen jälkeen hän aloitti näyttelijänuransa – jo toistamiseen.

– Halusin irti vanhasta minästäni, jos sellaisessa ajatuksessa on mitään järkeä, näyttelijä kertoi The National -lehdelle.

– Minulla on vilkas mielikuvitus ja jonkun toisen näytteleminen on mahtavaa. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin näytteleminen on minulle yhtä lomailua.