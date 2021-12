Laulaja Behm tylyttää Emma-gaalaa kovin sanoin – paljastaa vaietun ongelman, jota suuri yleisö ei välttämättä tiedä

– Oon vaan todella surullinen ja pettynyt siihen, ettei tänäkään vuonna löydetty biisintekijöille omaa kategoriaa, Behm kirjoittaa Instagramissa.

Laulaja-lauluntekijä Behm arvostelee Instagramissa kovin sanoin Emma-gaalaa.

Emma-gaala on Musiikkituottajat ry:n järjestämä palkintogaala, jossa palkitaan vuosittain suomalaisen musiikkialan merkkihenkilöitä.

Emma-gaalaa juhlistetaan 5. helmikuuta 2022. Ehdokkaat julkistettiin tämän viikon tiistaina.

Behm toivottaa onnea ehdokkaille, mutta kritisoi sitä, että biisintekijöille ei ole gaalassa omaa kategoriaa.

Oon vaan todella surullinen ja pettynyt siihen, ettei tänäkään vuonna löydetty biisintekijöille omaa kategoriaa.

Behm tarkoittaa työkseen pelkästään sävellystä tai sanoitusta tekeviä henkilöitä, ei artisteja, jotka tekevät kappaleensa itse.

Säveltäjät ja sanoittajat on koko alan selkäranka ja suoraan sanottuna moni artisti ja tuottaja olis ilman tätä ammattiryhmää ns. heikommilla jäillä (-> jopa työtön).

Vuosittain palkitaan artistit ja tuottajat.

Tiedän, että esimerkiksi Suomen Musiikkikustantajat ry palkitsee vuosittain tekijöitä, mutta tähän kuuluu vaan he, joilla on kustannussopimus ja koko palkinnon olemassaoloa ei edes tiedosta laajempi yleisö.

Biisintekijät on huonoiten palkattu ammattiryhmä alalla. Tuottajat saa jokaisesta julkaistusta biisistä palkkion, joka on artistista riippuen joitain tuhansia euroja. Biisintekijä ei lähtökohtaisesti saa euroakaan, ellei biisistä tule hittiä Spotifyssa tai radiossa. Kaikki tulot on tekijänoikeuskorvauksia.

Mun mielestäni vähintä, mitä voi tehdä, on nostaa näitä henkilöitä vuosittain muiden alan ammattilaisten rinnalle.

Behm kahmi Emma-gaalassa 2021 hurjat seitsemän palkintoa.

Behm tarjoutuu päivityksessään jopa maksamaan itse biisintekijöiden Emma-palkinnon, jotta asia ei jäisi rahasta kiinni.

Mä en ihan oikeasti ymmärrä, että mikä se syy on olla jättää nämä ammattilaiset huomioimatta. Vai onko se siis se, ettei näin vain ole totuttu tekemään?

Jos joku tietää tähän jonkun konkreettisen syyn, niin todella mielelläni kuulen sen, koska haluaisin ymmärtää.

Oon itse tarjoutunut maksamaan Emman vuosittain, että ei se nyt voi oikein budjetistakaan kiinni.

En nyt ala boikotoimaan Emma Gaalaa, vaan halusin vaan sanoa tämän ääneen, koska tää tuntuu epäreilulta ja tiedän, etten ole ainoa, joka ajattelee näin.

Behm voitti itse uransa ensimmäisessä Emma-gaalassa vuonna 2021 hurjat seitsemän palkintoa. Aiemmin näin monta Emma-palkintoa on kerralla saanut vain Jenni Vartiainen vuonna 2011.

Tämän vuoden Emma-gaala järjestetään Hartwall Arenalla ja se esitetään Nelosella ja Ruudussa. Eniten ehdokkuuksia saivat Ellinoora, Gasellit, Haloo Helsinki! ja ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Viivi kukin viidellä ehdokkuudella.

Ilta-Sanomat ja Emma-gaalaa esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.