Kaisa, 36, tapasi eteläafrikkalaisen ihastuksensa kuuden vuoden jälkeen – karu totuus iski pian vasten kasvoja

Plusmalli Kaisa kertoo erottautuvansa niin sanotusta ”tyypillisestä suomalaisesta naisesta”. Kuuden vuoden tiivis nettisuhde eteläafrikkalaisen Victorin kanssa päättyi kuitenkin lopulta romantiikan puutteeseen.

Kaisa ei löytänyt Victorista elämänsä rakkautta, mutta haku on päällä. 36-vuotias plusmalli aikoo satsata ensi vuonna deittailuun toden teolla.

Tänä syksynä Ensitreffit ulkomailla -sarjassa plusmalli Kaisa, 36, tapasi ensimmäistä kertaa kasvotusten eteläafrikkalaisen Victorin, jonka kanssa hän oli pitänyt yhteyttä netin välityksellä jo kuuden vuoden ajan.

Kun kaksikko tapasi toisensa televisiokameroiden edessä ensimmäistä kertaa, katsojien silmiin kohtaaminen näytti luontevalta ja heidän yhdessäolonsa helpolta. Sitä se oli myös Kaisan mielestä.

– Meistä ehkä näkyi eniten kaikista neljästä pariskunnasta, että me ei jännitetä toisiamme millään tasolla, ja me ei yhtään pelätä sitä, mitä sieltä suusta tulee. Me ollaan molemmat sellaisia hetkessä eläjiä, Kaisa sanoo.

Kaisalla ja Victorilla riitti puhuttavaa, vaikka he toki tunsivatkin toisensa pitkältä ajalta. Kaisan mukaan luonteet olivat tulleet molemmin puolin ilmi videopuheluiden välityksellä, mutta esimerkiksi Victorin huomaavaisuus ja käytöstavat tulivat hänelle positiivisena yllätyksenä.

Victor ja Kaisa jatkavat kuvausten jälkeen matkaansa hyvinä ystävinä. Vaikka juttu luisti, ei romanttista kipinää ollut ja he eivät toisaalta halunneet riskeerata ystävyyssuhdettaan.

– Fyysinen kemia ei vienyt mihinkään suuntaan, eikä romantiikkaa löytynyt. Yritystä oli, mutta kyllä se romanttinen läheisyys tuntui sen verran oudolta, että molemmat totesi hyvin nopeasti, että tämä ei tunnu omalta, Kaisa kertoo.

Kaisa arvelee, että hänen ”maskuliininen energiansa” saattaa pelottaa joitain miehiä.

Ohjelmaa kuvattiin pitkällä aikavälillä, ja pandemia viivytti aikataulua entisestään. Kaisan ja Victorin osuus kuvattiin tammikuussa 2020 eli jo lähes kaksi vuotta sitten.

Kaisa kertoo, että on edelleen sinkku, mutta hän on luopunut aiemmasta sarjadeittailutyylistään ja ”korvannut määrän laadulla”. Sarjassa hän myös kertoi etsivänsä seuraa ensisijaisesti ulkomaalaisista miehistä, koska suomalaisilla miehillä on hänen mukaansa vaikeuksia hänen luonteensa kanssa. Kaisa kokee eroavansa niin sanotusta ”tyypillisestä suomalaisesta naisesta”, mutta painottaa, ettei hänen tarkoituksenaan ole yleistää.

– Olen hyvin ulospäin suuntautunut, hyvin sarkastinen ja omasta mielestäni erittäinkin vitsikäs tapaus. Kun astun tilaan, otan sen tilan haltuun, olen tosi sosiaalinen ja yleensä ihmiset kerääntyy mun ympärille aika helposti, Kaisa kuvailee itseään.

– Olen sellainen aika helposti lähestyttävä, mutta sitten tietyllä tavalla mussa on ehkä sellaista tietynlaista voimakasta maskuliinista energiaa, joka monia miehiä saattaa pikkuisen ehkä pelottaa, hän pohtii.

Kaisa kertoo huomanneensa, että tulee toimeen sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät reagoi hänen persoonaansa kovin voimakkaasti.

– Ei ota sitä huonolla tavalla, että nainen voi olla vahva, ulospäin suuntautunut, flirttaileva ja naisellisesti pukeutunut. Avoimuus etenkin on sellainen juttu, joka valitettavan usein nähdään tietyllä tavalla negatiivisena piirteenä, että jakaa itsestään asioita ja on valmis puhumaan vaikeistakin asioista.

Kaisa ja Victor olivat tunteneet toisensa kuusi vuotta kunnes tapasivat ensimmäistä kertaa kasvokkain.

Kaisa ja Victor pitävät edelleen yhteyttä viikoittain. He ovat myös suunnitelleet, että Kaisa voisi tulla uudestaankin käymään Etelä-Afrikassa, sillä he eivät tiukan kuvausaikataulun vuoksi ehtineet viettämään aikaa vapaasti keskenään.

Kuvauspäivät alkoivat aamulla kahdeksan-yhdeksän aikaan ja päättyivät illalla kymmenen-yhdentoista aikaan. Taukoja ei Kaisan mukaan juurikaan ollut, ja kokoajan tapahtui jotain.

– Kaikkien fiilisten prosessointi ja se, että vietät ne kaikki päivät periaatteessa vanhan ystävän kanssa, mutta kuitenkin uuden ystävän kanssa.. Se oli ehkä kaikkein haastavinta. Ei päässyt oikeastaan kauheasti sitten päivän päätteeksi niitä fiiliksiä purkamaan. Mentiin nukkumaan, ja seuraavana päivänä alkoi kuvaukset ja uusi päivä.

Nettideittailua harrastaville Kaisalla on yksi selkeä neuvo. Hän kehottaa tapaamaan potentiaalisen kumppaniehdokkaan kasvotusten niin pian kuin mahdollista. Vaikka Kaisan ja Victorin tapauksessa yllätykset olivat yksinomaan positiivisia, niin ei läheskään aina ole.

– On hyvä aloittaa netistä, mutta kyllä mahdollisimman nopeasti kannattaa se henkilö tavata, ettei omaa aikaa mene hukkaan eikä sydän säry, jos tyyppi ei olekaan niin hyvä kuin antaa ymmärtää.

