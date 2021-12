Eräänä päivänä Ruotsin kuningas sai kirjeen, joka johti vuosisadan skandaaliin – yhtäkkiä isän salattu seksielämä lävähti julki

Ruotsin hovi maksoi vuosikausia rahaa miehelle, joka uhkasi paljastaa salasuhteensa kuningas Kustaa V:een. Mutta oliko hän kiristäjä vai onnettomien olosuhteiden uhri?

Joulun aatonaattona vuonna 1952 ravintoloitsija Kurt Haijby tuomittiin tukholmalaisessa oikeudessa kiristyksestä kahdeksaksi vuodeksi vankilaan. Kiristyksen kohde, nykykuningas Kaarle Kustaa XVI:n isoisoisä, Kustaa V, oli ehtinyt kuolla jo paria vuotta aiemmin korkeassa 92 vuoden iässä, eikä ollut siivoamassa omia sotkujaan ja todistamassa vuosisadan skandaalia, joka oikeudenkäynnin myötä paljastui.

Kävi ilmi, että hovi oli maksanut vuosia rahaa niin Haijbylle kuin tämän vaimolle, jotta nämä pysyisivät hiljaa kuninkaan ja ravintoloitsijan homoseksuaalisesta salasuhteesta.

Kustaa V (1858-1950) tunnettiin erityisen pitkästä ja hoikasta ulkomuodostaan sekä innokkaana urheilijana ja lahjakkaana tennispelaajana. Haijby-skandaalin lisäksi hänen perintöään ovat tahranneet väitteet natsisympatioista.

Väitetyn suhteen yksityiskohtia on spekuloitu vuosikaudet, mutta jouluna Ylellä alkanut SVT:n uusi minisarja Kuninkaallinen salaisuus (En Kunglig Affär) esittää ne totena ja kaunistelematta.

Kaikki alkoi tarinan mukaan siitä, kun rikollisella menneisyydellä varustettu Haijby päätti vuonna 1933 mennä itse kuninkaan pakeille puhumaan itselleen anniskelulupaa, jonka rikosrekisteri esti. Leskeytynyt yli 70-vuotias kuningas iski välittömästi silmänsä kolmekymppiseen Haijbyhyn, flirttaili tämän kanssa heti ensimmäisellä tapaamisella ja kutsui nuoren miehen saman tien linnaan myöhäiselle ”illalliselle”.

Ruotsissa kehuja saaneessa sarjassa iäkäs ja päällekäyvä kuningas Kustaa V (Staffan Göthe) viettelee Kurt Haijbyn (Sverrir Gudnason).

Alkoi Hans M. -salanimellä (lyhenne sanoista hänen majesteettinsa) lähetettyjen viestin värittämä salasuhde, joka oli hovimarsalkan ja poliisin tarkkailun alla ja ajan lainsäädännön mukaan myös rikos.

Skandaali meinasi puhjeta ensimmäisen kerran, kun muutamaa vuotta myöhemmin Haijbyn vaimo Anna sai tarpeekseen ja jätti Tukholman käräjäoikeuteen avioerohakemuksen, jossa hän oli kirjannut eron syyksi sen, että hänen aviomiehellään oli suhde kuninkaaseen. Hovi panikoi ja maksoi nykyrahassa kymmeniä tuhansia euroja vaimolle, jotta tämä vetäisi rakastajan nimen papereista pois.

Kurt Haijbyn vaimo Anna (Sanna Krepper) saa jossain vaiheessa tarpeekseen miehensä yöllisistä poissaoloista.

Vuonna 1938 kaksi teinipoikaa ilmiantoi Haijbyn seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Viranomaiset tarttuivat tilaisuuteen ja päättivät kaikessa hiljaisuudessa pistää stopin hovin maksuille. Samalla Haijby omien sanojensa mukaan painostettiin muuttamaan mielisairaalaan. Taustalla oli hänen mukaan pelko siitä, että jos hän jonain päivänä päättäisi kirjoittaa paljastuskirjan, viranomaiset voisivat leimata hänet mielisairaaksi ja kyseenalaistaa uskottavuuden.

Tosin pian tämäkin koettiin liian riskialttiiksi, ja Haijby lähetettiin natsi-Saksaan vain hieman ennen toisen maailmansodan alkua kuukausirahan kera, ja hänet pakotettiin allekirjoittamaan lausunto, jossa suhde kiistettiin. Berliinissä Haijby joutui uudestaan pulaan ja syytetyksi taas suhteesta alaikäisiin poikiin. Lyhyen vankilajakson jälkeen hän pääsi palaamaan Ruotsiin vuonna 1940, mutta päätyi pian jälleen mielisairaalaan.

Haijby julkaisi lopulta vuonna 1947 nuoren miehen ja vanhemman miehen suhteesta kertovan teoksen. Kirja Patrik Kajson går igen ei kuitenkaan koskaan päässyt kauppoihin asti, vaan kirjat päätyivät poliisille: puolet maksoi väitetysti oikeuslaitos, toisen puolen miehensä kanssa yhteen palannut Anna-vaimo. Nykyään teos löytyy Ruotsin kansalliskirjaston kokoelmista.

Väitetty suhde pysyi virallisesti salassa aina kuninkaan kuolemaan asti. Tuolloin Haijby lähetti uudelle kuninkaalle Kustaa VI Aadolfille kirjeen, jossa hän uhkasi paljastaa kaiken.

– Uusi kuningas oli kuitenkin aivan toista maata kuin isänsä ja haastoi Haijbyn oikeuteen kiristysyrityksestä. Samalla Haijbyn tarina tuli koko Ruotsin tietoisuuteen, tietokirjailija Satu Jaatinen totesi keväällä ilmestyneessä kirjassa Paremmissakin piireissä – Kuninkaallisia skandaaleja kautta aikojen.

SVT:n sarja asettuu karua kohtelua osakseen saaneet Haijbyn puolelle. Häntä syytettiin kuitenkin myös muista vakavista rikoksista.

Kurt Haijby (vas.) ja asianajaja Henning Sjöström matkalla oikeuteen hovin kiristysjutussa vuonna 1953.

Haijbyn kahdeksan vuoden vankeustuomio lieveni kuudeksi vuodeksi, mutta hänet vapautettiin terveyssyistä jo kolmen vuoden kuluttua. Kurtia reilusti vanhempi vaimo menehtyi vuonna 1964. Kurt Haijby teki itsemurhan seuraavana vuonna.

Mikä sitten on totuus kuningas Kustaa V:n puuhista, ja oliko Haijby vain onnettomien olosuhteiden ja julman kohtelun uhri vai häikäilemätön kiristäjä? Monet ovat pitäneet vahvana todisteena suhteen aitoudesta hovin lähes epätoivoisia yritelmiä estää skandaali. Myöhempinä vuosina myös useat hovin muut nuoret miestyöntekijät ovat tiettävästi todistaneet. että heidät maksettiin hiljaisiksi läheisestä kanssakäymisestään kuninkaan kanssa.

Aftonbladet-lehden kriitikko huomauttaa, että häiritsevin seikka muuten erinomaisessa minisarjassa onkin tapa, jolla Haijbyn väitetyt tekoset alaikäisten poikien kanssa sivuutetaan pienenä sivuseikkana.

Sarjan käsikirjoittaja Bengt Baskered on myöntänyt, että totuudenmukaisen tarinan kirjoittaminen on ollut haastavaa.

– Haasteena on, että nämä ihmiset ovat oikeasti eläneet. Olen halunnut olla kunnioittava, lämmin ja ymmärtävä. Kurtin ja Kustaan kohdalla tarina on sellainen, jollainen kuvittelen sen olleen. Monet tapahtumista ovat suljettujen ovien takaa, joten kukaan ei voi tietää tarkalleen, mitä siellä on sanottu.

Kuninkaallinen salaisuus Yle Areenassa 23.12. alkaen, Yle Femillä 26.12 alkaen ja Yle TV1:llä 27.12. alkaen.