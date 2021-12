Pitkään reissussa ollut Joel Harkimo valitteli ikäväänsä somessa – Janni Hussilta hulvaton vastaus puolisonsa hempeilylle

Atlantin ylitykselle lähteneet julkisuuden henkilöt ovat päässeet vihdoin kuivalle maalle ja saaneet myös yhteyden läheisiinsä.

Kolme viikkoa sitten käynnistyi kiinnostava ihmiskoe, jossa joukko julkisuudesta tuttuja henkilöitä laitettiin purjehtimaan Atlantin valtameren yli. Kyseessä on suosittu tv-formaatti, josta ilmestyy ensi syksynä kolmas tuotantokausi.

Uudelle Antlantin yli -kaudelle osallistuvien julkkisten somepäivitysten mukaan ikimuistoinen matka on tullut päätökseensä ja purjehtijat ovat päässeet turvallisesti satamaan. Ohjelmaa luotsaava Joel Harkimo hehkuttaa ryhmänsä suoritusta Instagramissa.

– We did it! Olen ihan super ylpeä meidän koko porukasta! Me hitsauduttiin yhteen tämän reissun aikana ja meistä tuli perhe. Kaikki ihan mahtavia ihmisiä. Olen oppinut paljon ja saanut elämänmittaisia ystäviä. Tätä reissua mä en unohda koskaan! Kiitos siitä koko tiimille, Joel Harkimo kirjoittaa riemukkaan kuvan yhteydessä.

Kyseessä on kolmas kerta, kun Harkimo on ollut mukana purjehtimassa valtameren yli. Hänen laskujensa mukaan ylityksissä on tullut yhteensä reilut 10 000 merimailia, eli noin 19 000 kilometriä.

– Se tuntuu todella paljolta ja oon siitä ylpeä!

Seuraavaksi Harkimo odottaa kuitenkin sitä, että pääsee kotiin puolisonsa Janni Hussin luo. Purjehtijat eivät ole voineet pitää yhteyttä lähimmäisiinsä matkan aikana laisinkaan.

– Ollut todella ikävä, Harkimo kirjoittaa sydänhymiön kera.

Hussi reagoi kumppaninsa hempeilyyn omalla hupaisalla tavallaan.

– Harppuuna on ihmetellyt, mitä tämä tämmöinen peli on, kun sianpieremän aikaan joutuu ulkoilemaan nykyään, Hussi kirjoittaa kuvan kommenteissa.

Harppuunalla Hussi viittaa mitä todennäköisimmin koiraansa Harriin, jota Harkimo ei ole ollut nyt ulkoiluttamassa aamuisin, vaan koiran lenkitys on jäänyt aamuradiossa työskentelevän Hussin harteille.

– Mutta ihanaa kun tuut kotiin, Hussi kiirehti jatkamaan.

Joel Harkimon luotsaamalla Atlantin ylityksellä olivat mukana sometähti ja laulaja Sara Forsberg, yrittäjä ja ex-malli Anne Kukkohovi, Duudsonien Jarno Laasala, poptähti Pete Parkkonen sekä huippukokki Michael Björklund.

Myös Kukkohovi äimisteli koettua matkaa tänään somessa.

– Nyt tämä uskomaton matka on viimein ohi. Kolmen viikon purjehdus ja tuuli puhalsi kovaa koko matkan Portugalista Saint Martiniin. Laskin, että minulla on yli sata mustelmaa vartalossani (ja yksi oikein herkullinen oikeassa kädessäni), Kukkohovi kirjoittaa englanninkielisessä Instagram-päivityksessään.

Duudsoneista tutun Jarno Laasalan mukaan ensi syksynä nähtävä tv-esiintyminen tulee olemaan hänen omalta osaltaan kaikkien aikojen henkilökohtaisin.

– Meri oli naiseni ja mentorini viimeisen kolmen viikon ajan ja se opetti minulle paljon elämästä. Pelkojen ylittämisestä, elämään uskomisesta, haasteiden hyväksymisestä ja siitä, kuinka olla yhtä luonnon kanssa ja luoda uusia ystävyyksiä, Laasala kirjoittaa englanniksi.

Atlantin yli -sarjan kolmas kausi nähdään TV5-kanavalla ensi syksynä. Julkkismatkaajien lisäksi veneellä nähdään aluksen luottokapteeni Kenneth ”Kentsu” Thelen sekä vahtipäälliköt Jyrki Mäki ja Patrick Neuhaus.

