Tässä ovat MTV:n uuden jättisatsauksen tähdet: Sara Sieppi, Antonio Flores ja Satu Silvo armottomissa olosuhteissa

Joukko julkisuudesta tuttuja suomalaisia joutuu itse hankkimaan ruokansa sekä erilaiset hyödykkeet leiriinsä kilpailemalla päivittäin uuvuttavissa, mutta myös hauskoissa haastetehtävissä.

Maailmalla suosittu seikkailureality Olen julkkis... päästäkää minut pois! rantautuu Suomeen 21. tammikuuta. Ohjelma on kuvattu syksyn aikana Argentiinassa Etelä-Amerikassa.

Keskiviikkona MTV3:n lehdistötilaisuudessa julkistettiin ohjelmaa tähdittävät 15 julkisuuden henkilöä.

Viidakossa kisailemassa nähdään missi ja somevaikuttaja Sara Sieppi, ulkoministeri Pekka Haaviston puoliso, parturi-kampaaja Antonio Flores, radiojuontaja Esko Eerikäinen, Big Brother -voittaja Perttu Sirviö, laulaja Anna Hanski, Love Island -ohjelmasta tunnetuksi tullut Jeffrey Lawman, räppäri Sini Sabotage, tangokuningas Kyösti Mäkimattila, Tiktok-tähti Nuppu Oinas, tubettaja Jaakko Parkkali, jääkiekkovaikuttaja Sakari Pietilä, laulaja Jussu Pöyhönen, näyttelijä Kerttu Rissanen, näyttelijä Satu Silvo ja missi Heidi Sohlberg.

Ohjelma perustuu kansainväliseen I'm a Celebrity... Get Me Out of Here -formaattiin, jossa julkisuudesta tunnetut henkilöt matkaavat kauas keskelle viidakkoa, missä he joutuvat asumaan puolitoista kuukautta hyvin alkeellisissa olosuhteissa.

Äärimmäisissä olosuhteisissa joukko julkisuudesta tuttuja suomalaisia joutuu itse hankkimaan ruokansa sekä erilaiset hyödykkeet leiriinsä kilpailemalla päivittäin uuvuttavissa, mutta myös hauskoissa haastetehtävissä. Tehtävät vaihtelevat fyysisesti ja psyykkisesti erittäin vaativista haasteista älyllisiin sekä iljettäviin tehtäviin, ja julkkisten tavoitteena on kerätä yhteistä hyväntekeväisyyspottia valitsemalleen kohteelle.

Ohjelmaa juontavat ystävykset Janne Kataja ja Aku Hirviniemi.

Mikäli viidakon olosuhteet käyvät liian koviksi, on kilpailijalla on vapaus huutaa milloin vain “Olen Julkkis… Päästäkää Minut Pois!”, ja vetäytyä näin välittömästi pois kisasta. Viimeisessä jaksossa nähdään, kenestä kruunataan viidakon kuningas tai kuningatar.

Ohjelman juontajina nähdään Janne Kataja ja Aku Hirviniemi. Juontajakaksikko kommentoi leirin tapahtumia omasta viidakkopuumajastaan ja kannustaa leiriläisiä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen haastetehtävissä.

Lue lisää: Maailmalla huippusuosittu tosi-tv-ohjelma saapuu Suomeen – julkkikset viedään äärimmäisiin olosuhteisiin

Olen julkkis... päästäkää minut pois! perjantaisin kello 20.00 MTV3-kanavalla 21. tammikuuta alkaen.