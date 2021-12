Anna: Nuoret miehet piirittävät Hannele Lauria – tästä syystä hän ei huoli enää ketään kotiinsa asumaan

Hannele Laurilla on tarkat kriteerit kumppaniehdokkailleen.

Näyttelijä Hannele Lauri, 69, kertoo Anna-lehden tuoreessa haastattelussa, että parisuhdemarkkinoilla olisi hänelle kysyntää. Erityisesti nuoret miehet lähestyvät häntä Facebookissa ja Instagramissa, mutta Lauri ei näille lämpene.

– Olisi luonnotonta seurustella jonkun poikieni ikäisen kanssa. Ikätoverini taas ovat usein jo vähän papparaisia. Ehkä jos jostain ilmestyisi 50–60-vuotias Al Pacinon näköinen mies, saattaisin kiinnostua, Lauri sanoo lehdelle.

Lauri kertoo tyydyttävänsä sosiaalisen elämänsä tarpeet töissä, poikiensa perheiden kanssa sekä ystäviensä kanssa. Ex-puolisonsa Teemu Rinteen kanssa hän pitää yhteyttä päivittäin, mutta hän ei ottaisi enää ketään luokseen asumaan.

– Että joku odottelisi minua täällä kotiin! Joku, joka tuijottaisi olohuoneessa urheilua telkkarista ja jolle pitäisi laittaa ruokaa ja pestä pyykit. E-hei, Lauri täräyttää.

Hannele Laurin ja Teemu Rinteen ystävyys on säilynyt yli 20 vuotta, vaikka avioliitto karahtikin karille. Kuva vuodelta 2003.

Hannele Lauri muistetaan sekä näyttävästä urastaan Spede Pasasen luottohenkilönä, myös värikkäistä miessuhteistaan. Ensimmäisen aviomiehensä Hannu Laurin hän tapasi vuonna 1971 Teatterikoulussa. Pari meni naimisiin vuonna 1976 ja erosi 1994.

Lue lisää: Hannele Lauri paiskasi kiven ex-miehensä ikkunaan ja meni Vesa-Matti Loirin sänkyyn tietyllä ehdolla – elämäkerta paljastaa värikkäät miessuhteet

Eron jälkeen nelikymppisen Hannele Laurin elämässä kääntyi täysin uusi sivu:Treffiseuraa löytyi niin toimittaja Rauli Virtasesta, laulaja Timo Kojosta, liikemies Tepi Saarentolasta, rikosjuristi Juhani Ripatista ja muusikko Jari Ansiosta. Kahden jälkimmäisenä mainitun kanssa Hannele viihtyi pidempäänkin.

Oli myös muuan Vesa-Matti Loiri. Hannelella ja Loirilla oli ollut sutinaa jo 1970-luvun Teatterikoulussa. 1980–1990-luvuilla heistä tuli iskemätön viihdepari, jonka johdolla Spede Show – ja myöhemmin Vesku Show vetivät tv-vastaanottimien äärelle yli 1,5 miljoonaa suomalaista joka kuukausi.

Lauri on avannut hänen ja Loirin suhdetta Panu Rajalan kirjoittamassa elämäkerrassa Hannele, näyttelijä (2021, Otava):

Hannele tähdentää, että he pitivät huolen siitä, että menivät sänkyyn vain milloin kummallakaan ei ollut parisuhdetta toisaalla. Sellaisia harvinaisia taukoja sentään sattui. Vesku muistelee ehdottaneensa, että he menisivät naimisiin ja hankkisivat neljä lasta, mutta tuskin tosissaan, Hannele nauraa. ”Ei me oltais tultu toimeen jokapäiväisessä elämässä”, hän sanoo päättäväisesti. Heidän missionsa oli huvittaa toisiaan ja Suomen kansaa, ei rakentaa mitään yhteistä tupaa ja perunamaata.

VUOSITUHANNEN alussa Hannele Lauri meni toisen kerran naimisiin. Avioliitto toimittaja Teemu Rinteen kanssa kesti pari vuotta, mutta ystävyys on kukoistanut yli 20 vuotta.

Lue lisää: Hannele Lauri ei osaa seurustella, mutta elämässä on silti riittänyt romansseja – nyt ex-puoliso Teemu Rinne kertoo, millaista arki näyttelijän kanssa oli

Lähekkäin asustava parivaljakko on tekemisissä päivittäin. Laurin mukaan he ovat joissain asioissa samanlaisia, toisissa asioissa täysiä vastakohtia. Siitä syntyy toimiva yhteys.

– Ymmärrämme toisiamme pelkästä katseesta. En päästä ketään helposti lähelleni, mutta Teemu on ihan omassa luokassaan. Hänen kanssaan on helppo puhua mistä vaan, ja meillä on molemmilla vahva intuitio ihmisten suhteen.