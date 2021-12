Erika Vikmanin arki muuttui, kun hän muutti Helsinkiin – kertoo nyt syyt suuren päätöksen taustalla

Erika Vikmanille kulunut vuosi on ollut täynnä isoja merkkipaaluja.

Laulaja Erika Vikmanilla, 28, on takanaan hyvä vuosi. Vikman on keikkaillut, muuttanut uuteen kaupunkiin ja nappasi nyt neljä Emma-ehdokkuutta: vuoden artisti, vuoden pop, vuoden albumi ja yleisöäänestys.

Vikman on äärimmäisen kiitollinen saamistaan ehdokkuuksista.

– Tuntuu todella hyvältä. Silmissäni vain vilisivät kaikki nämä vuodet, Vikman sanoo IS:lle gaalan pressitilaisuudessa.

Vikman viittaa uransa alkuun, vuoteen 2016, jolloin hänet kruunattiin tangokuningattareksi.

– Lähdin liikkeelle siitä maailmasta, ja nyt olen ehdolla vuoden popiksi. Kyllä tässä siis jotain on oikein tehty. Yleensä on ollut mahdotonta, että tangokuningatar voisi olla ehdolla vuoden popartistiksi, Vikman muistuttaa.

Tuore tangokuningatar vuonna 2016.

Kun tangokuningattaren kruunu painettiin Vikmanin päähän, ei ajatus popmusiikin tekemisestä ollut vielä tullut mieleenkään.

– Toki sisälläni asui jo silloin poppari, mutta en tiennyt, että minulla riittäisi rohkeus ottaa se askel. Olen kaivanut sen hahmon sisältäni pikkuhiljaa, joka koen todellisuudessa olevani.

Kulunut syksy on tuonut paljon isoja muutoksia Vikmanin arkeen. Tampereella syntynyt ja siellä asunut laulaja otti ison askeleen ja muutti Helsinkiin.

Syyt muuttoon olivat yksinkertaiset: Vikmanin elämä on pikkuhiljaa lipunut kohti pääkaupunkiseutua kuin itsestään.

– Tampere on ihana, mutta tämä on helpompaa töiden kannalta. Minulla on todella paljon tapaamisia Helsingissä, ja levytysstudiokin on Espoossa, Vikman sanoo.

– Lisäksi pääkaupunkiseudulla asuu todella paljon minulle rakkaita ihmisiä.

Helsinkiin muuttaminen tuntui Vikmanista luonnolliselta ratkaisulta.

Helsingin vilskeeseen asettautuminen on sujunut hyvin, mutta yksi asia on pistänyt laulajan silmään.

– Ainoa mikä häiritsee on valtavat liikenneruuhkat! Käytän kuitenkin pääasiassa omaa autoa. Ja sade! Tampereella on lunta, Helsingissä sataa vettä, Vikman puuskahtaa.

Helsinki on toistaiseksi kuitenkin hyvä paikka asua. Vikman ei haaveile vielä isompiin ympyröihin ulkomaille muuttamisesta.

– Kakkosasunnon voisin kyllä hankkia joskus ulkomailta, Vikman myöntää.

Suomessa asuminen on toistaiseksi ollut helppoa, sillä vaikka Vikman on iso tähti, hän voi kulkea täysin rauhassa kaupassa ja kaduilla.

– Olen arjessa niin homssuisen näköinen, ettei minua tunnisteta, Vikman nauraa.

– Suomessa saa olla rauhassa. Joskus joku kohtelias ihminen sanoo jotain kivaa lähikaupassa, mutta ihmiset suhtautuu todella hienosti.

– Ja kyllä se vaan niin on, että kun menet tuolla hupparissa ilman meikkiä, niin ei ihmiset edes tunnista, Vikman sanoo.