Billie Eilish, 19, uskoo, että olisi kuollut koronaan ilman rokotteita – kertoo kamalasta kokemuksestaan

Poptähti paljasti, että hän sai koronatartunnan kesän lopulla ja oli sairas lähes kahden kuukauden ajan. Nyt hän voi jo paremmin.

Popin megatähti Billie Eilish, 19, paljasti maanantaina sairastaneensa koronaviruksen aiheuttaman taudin. Eilish kertoi Howard Sternin radio-ohjelmassa, että hän sairastui elokuussa, eikä ole toipunut kaikista oireista vieläkään.

The Guardianin mukaan Eilish uskoo, että hän olisi kuollut tautiin ilman rokotuksia. Hän on varma siitä, että rokotteet suojasivat myös hänen läheisiään, sillä he eivät saaneet tartuntaa. Eilish viettää runsaasti aikaa muun muassa yhteistyökumppaninsa ja veljensä Finneas O’Connellin kanssa.

– Rokote on niin vi*** mahtava ja se pelasti Finneasin sairastumiselta. Se pelasti vanhempani sairastumiselta ja se pelasti ystäväni sairastumiselta, Eilish kertoi The Guardianin mukaan.

Eilishin mukaan hän sairasti koronaviruksen aiheuttamaa tautia peräti kahden kuukauden ajan. Hän kärsii edelleen joistakin oireista, kuten sitkeästä yskästä, mutta voi jo paljon paremmin.

Eilishin mukaan on selvää, että hän selvisi sairaudesta ottamiensa koronarokotteiden ansiosta.

– Haluan tehdä selväksi sen, että rokotteiden asioista olen kunnossa. Uskon, että jos en olisi rokotettu, olisin kuollut, koska se (tauti) oli paha.

– Kun sanon, että se oli paha, tarkoitan ennemminkin, että se oli karmiva.

THL:n mukaan rokottamattomilla on peräti 19-kertainen riski joutua osastohoitoon koronaviruksen vuoksi ja 33-kertainen riski joutua teho-osastolle.

Billie Eilishin kotimaassa Yhdysvalloissa täyden rokotesarjan saaneita on noin 60 prosenttia väestöstä. Vähintään yhden annoksen on saanut noin 72 prosenttia väestöstä.