Näyttelijätähti Zendaya oli pukeutunut uutuuselokuvan ensi-iltaan mykistävään ”hämähäkinseittiasuun”.

Uuden Spider-Man: No Way Home -elokuvan ensi-iltaa vietettiin maanantaina juhlallisesti Los Angelesissa. Marvel-elokuvassa paria näyttelevät Zendaya ja Tom Holland saapuivat ensi-iltaan yhdessä, sillä kaksikko on umpirakastunut pari myös oikeassa elämässä.

Daily Mailin mukaan Zendaya varasti huomion Regency Village -teatterin punaisella matolla näyttävällä naamiollaan sekä mykistävällä verkkoiltapuvullaan. Näyttelijän nuden värinen iltapuku oli kirjailut mustalla ja kimaltavalla hämähäkinseittikuviolla, joka sai hänet näyttämään siltä kuin hän olisi pukeutunut pelkkään seittiin.

Iltapuvun kruunasivat huimaava halkio, avoin selkä ja erittäin syvään uurtettu kaula-aukko. Asun kanssa Zendaya oli valinnut jalkaansa Christian Louboutin piikkikorot.

Tom Holland poseerasi tyttöystävänsä vierellä mustassa Pradan puvussa ja niin ikään korollisissa Louboutinin kengissä. Holland on tyttöystäväänsä selkeästi lyhyempi varsinkin tämän käyttäessä huimaavan korkeita korkoja.

Tom Holland ja Zendaya ovat pari sekä valkokankaalla että oikeassa elämässä.

Zendaya oli verhonnut kasvonsa naamioon Spider-Manin hengessä.

Tähden puvun kruunasi huima halkio

Pari puhui pituuserostaan hiljattain ja totesi olettamuksen siitä, että miehen pitäisi olla naista pidempi olevan hyvin ongelmallinen.

Seventeen-lehden mukaan Holland totesi, että on typerää olettaa, että parin pituusero vaikuttaisi heidän suhteeseensa millään tavalla.

– Tämä on aivan normaalia. Minun äitini on pidempi kuin isäni. Äitini on pidempi kuin kaikki, Zendaya puolestaan totesi lehden mukaan.

Hollandin ja Zendayan suhde paljastui viime kesänä, kun heidät ikuistettiin kuviin kesken kiihkeän suudelman. Parin suhteesta huhuttiin vuosien ajan, sillä heidän välillään uskottiin olleen kipinää jo vuonna 2017 ilmestyneen Spider-Man Homecoming -elokuvan kuvauksissa.

25-vuotias Zendaya tunnetaan sekä näyttelijänä että laulajana. Hänet on nähty Spider-Man-sarjan aiempien elokuvien lisäksi muun muassa The Greatest Showman- ja Dyyni-elokuvissa. Hän on myös julkaissut useita kappaleita ja yhden studioalbumin.

Brittiläinen Tom Holland puolestaan etupäässä elokuvarooleistaan. 25-vuotias tähti on nähty muun muassa Avengers-elokuvissa.