Ella Kanninen pelkäsi vielä puoli vuotta sitten pahinta, kun hänen kohdustaan löytyi kasvain – nyt hän viettää unelmiensa joulua ulkomailla

Ella Kannisen vuosi on ollut raskas, mutta jouluna hän aikoo nauttia ja rentoutua.

Joulunvietto Italiassa on juontaja Ella Kanniselle unelmien täyttymys, sillä vielä kesällä hän eli täydessä epätietoisuudessa kohdusta löytyneen kasvaimen takia.

Suosikkijuontaja Ella Kanniselle, 47, kohta koittava joulu on erityisen merkityksellinen. Joulu kruunaa vaiheikkaan vuoden, jonka aikana elämä muistutti rajallisuudestaan, mutta antoi samalla jokaiselle päivälle entistä syvemmän sävyn.

– Tunnen suurta kiitollisuutta, että saan nauttia tästä joulusta terveenä. Se ei ole itsestään selvää. Kesällä pelkojen ollessa pahimmillaan mietin, näkisinkö enää yhtään joulua, Ella Kanninen myöntää.

Hänellä havaittua myoomakasvainta epäiltiin pahanlaatuiseksi. Epäilyn takia Kanninen pääsi leikkaukseen kiireellisesti, mutta pelko mahdollisesta syövästä ehti silti säikäyttää.

– Jouduimme pelkäämään pahinta, sillä epätietoisuuden takia kaikki oli mahdollista. Olin elämäni tiukimmassa paikassa. Koin myös enemmän fyysistä kipua kuin ikinä ennen, Ella kertoo.

Ella Kanninen myöntää, että tieto mahdollisesta syövästä ehti säikäyttää.

Leikkauksen jälkeen ilmeni, että epäily pahanlaatuisuudesta oli aiheeton. Kohdunpoistoa Kanninen ei kuitenkaan harmittele.

– Mutta jos myoomat jo vuonna 2019 havainnut lääkäri olisi suhtautunut niihin riittävällä vakavuudella ja patistanut tutkimuksiin, vaativaa avoleikkausta ei olisi ehkä tarvittu, Ella miettii.

– Leikkauksen yhteydessä Naistenklinikalla saamaani tehokasta hoitoa arvostan, se tuskin olisi voinut olla missään parempaa.

Viimeinen puoli vuotta on opettanut paljon.

– Huomasin, että elämänarvoni olivat olleet kohdillaan, mutta tärkeimpien asioiden merkityksen tajusi silti entistä paremmin. Olen ymmärtänyt, että joka päivä pitää elää täysillä ja ottaa päivästä kaikki irti, koska mitä tahansa voi tapahtua.

Tv-ohjelman juontamisen lisäksi töitä riitti valmistauduttaessa Linnan juhlien juontamiseen ja kahden kirjan viimeistelyssä, joten Puoli seitsemän -ohjelman kolmen viikon joulutauko tulee tarpeeseen.

– Olen työorientoitunut ihminen, mutta nyt lasken päiviä loman alkuun. Olemme koko perhe levon tarpeessa. Odotan kiireettömiä aamuja ja iltoja, jolloin voimme olla perheenä yhdessä.

Ellalla on italialaisen aviomiehensä kanssa kaksi lasta.

Italialaisen aviomiehensä kanssa Ellalla on 14- ja 11-vuotiaat pojat. Ellan juontotyö on pitänyt perheen Suomessa parisen vuotta, mutta joulut on vietetty Italian-kodissa.

– Lomat ovat tässä elämänvaiheessa ainoat ajat, jolloin pystymme käymään kotona Italiassa ja näkemään sikäläisiä sukulaisia.

Italiassa jouluaatto 24. päivä on työpäivä.

– Tärkein ateria on joululounas 25. päivä. Meillä on tapana laittaa joulupöytään myös suomalaisia ruokia kuten graavikaloja, erilaisia mätejä ja joulutorttuja.

Ellan anoppi on aattona töissä liikkeessään, mutta tulee poikansa perheen luo joulupäivän aamuna.

– Anopin kanssa emme stressaa jouluruuista. Katsomme yhdessä, mitä milloinkin joulupöytään hankitaan.

Italialainen joulu poikkeaa jonkin verran suomalaisesta. Erityisesti Kanninen kaipaa joulusaunaa.

Italialaiseen joulupöytään ei kuulu graavikalaa, laatikkoruokia eikä kinkkua. Eikä ole tiettyjä ruokia, joita koko kansakunta nauttisi jouluaterialla.

– On silti joitain ruokalajeja, jotka toistuvat monen joulupöydässä. Esimerkiksi täytettyjä pastanyyttejä lihaliemessä nautitaan meilläkin aina jouluisin.

Joulupäivän aterialla voi olla paahtopaistia tai liha on mukana pastakastikkeessa.

– Meilläkin lihaa on ollut usein vain pastanyyteissä tai lasagnessa.

Tänä vuonna on toisin, sillä tarkoitus on herkutella peurapaistilla.

– Saimme ystäväni metsästämää peuraa. Anoppi asuu rannikolla ja saattaa tuoda mukanaan meidän kaikkien pitämiä sinisimpukoita.

Joulupöytä on runsas, mutta ruoanlaittoon ja muihin valmisteluihin ei kuluteta kaikkia voimia.

– Keskitymme yhdessäoloon ennemminkin kuin stressiin ja ponnisteluihin. Anoppini näkee nykyään lapsenlapsiaan sen verran harvoin, että yhteiselle tekemiselle on oltava aikaa.

Italialaisiin jouluperinteisiin kuuluu bingoa muistuttava Tombola-peli.

– Pelaamme sitä joskus montakin kertaa päivässä.

Italiassa Kannisen perheen perinteisiin kuuluu muun muassa joulumessu.

Poikien takia on ollut tärkeää, että suomalaisperinteen mukaisesti aattoiltana paikalle tupsahtaa joulupukki. Se on vaatinut järjestelyjä, koska Italiassa joulupukki näkyy harvoin kenenkään kotona. Lahjat ilmestyvät yleensä yön aikana esille joulupäivän aamuksi.

– Nyt lasten kasvettua joulupukki ei enää ole välttämätön. Parina viime jouluna joulupukki on soittanut meille videopuhelun Suomesta.

Lapsille italialaisjoulu tarkoittaa isompaa lahjakasaa kuin Suomessa.

– Olisi mukavaa, jos lahjamäärä pysyisi kohtuullisena, mutta tiedän, että italialaisilta sukulaisilta tulee taas paketteja. Mielestäni Italiassa annetaan lapsille liikaa lahjoja. Varsinkin poikien ollessa pienempiä he saivat aivan hirveän kasan paketteja.

Tapaninpäivän aamuna Ella perheineen käy joulumessussa. Aviomies saattaa mennä poikien kanssa messuun myös joulupäivän iltana. Tapaninpäivänä Italiaan saapuu myös Ellan Tuula-äiti.

Kuluneen vuoden rankat kokemukset opettivat arvostamaan terveyttä ja hetkessä elämistä.

Joulut molemmissa kotimaissa ovat Ellalle mieluisia, mutta yksi tärkeä tunnelman tuoja puuttuu italialaisista jouluista.

– Joulusauna on ollut minulle aina tärkeä perinne. Joskus olen käynyt saunassa parikin kertaa aattoillan aikana.

Joulutauon jälkeen Kanninen palaa Puoli seitsemän -ohjelmaan. Opas mökkiremontteihin ilmestyy keväällä jatkona hiljattain tarjolle tulleelle remonttikirjalle.

Vireillä on muitakin mukavia hankkeita, mutta ensin rauhoitutaan joulunviettoon.

– Tämän vuoden kokemusten myötä opin, että elämä on juuri tässä. Aika tarttua toimeen on nyt eikä joskus tulevaisuudessa. Kannustan kaikkia tekemään toiveitaan todeksi, Ella toteaa.

