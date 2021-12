Jaajo Linnonmaa yllätti Anni Hautalan käsittämättömällä tavalla suorassa lähetyksessä – 10 000 euron luksuslahja sai murtumaan kyyneliin

Jaajo Linnonmaa muisti rakasta ystäväänsä Anni Hautalaa todellisella ökylahjalla tiistaina.

Jaajo Linnonmaa ja Anni Hautala ovat olleet kollegoja jo 15 vuotta. Nykyään he ovat myös läheisiä ystäviä.

Suosikkijuontaja Jaajo Linnonmaa järjesti tiistaiaamuna uskomattoman yllätyksen Radio Suomipopin suorassa lähetyksessä kollegalleen Anni Hautalalle. Linnonmaa oli hankkinut rakkaalle työtoverilleen tuhansien eurojen arvoisen lahjan, sillä he joutuvat pian viettämään useita kuukausia ilman toisiaan.

Linnonmaa ilmoitti maanantaina jäävänsä isyysvapaalle Aamulypsyn lähetyksistä ja toista lastaan odottava Anni Hautala puolestaan jää pian äitiyslomalle.

– Nyt hyvät naiset ja herrat, pidän puheen nyt. Osoitan tämän puheen Annille, Linnonmaa aloitti lähetyksessä puheensa.

Hautala meni välittömästi hämilleen, sillä hän ei osannut odottaa yllättävää tilannetta.

– Ootko tosissasi? Mä en voi katsoa suhun päin, hän parkaisi.

Linnonmaa totesi puheessaan, etteivät hän ja Hautala tule istumaan samassa studiossa yhdessä pitkään aikaan. Hän kertoi, miten tärkeä Hautala hänelle on ja kuinka paljon hän arvostaa heidän yhdessä viettämäänsä aikaa.

– Olen kiitellyt yläkerran herraa siitä, että hän on suonut minulle sellaisen työkaverin ja ystävän kun sä olet, Linnonmaa sanoi herkistyen.

Pian myös Hautala itki valtoimenaan ja kertoi toivovansa, että herkkä puhe kääntyisi vielä huonoksi vitsiksi.

Linnonmaa kertoi, että vaikka hän ja Hautala ovat 15 yhteisen vuotensa aikana välillä olleet erossa toisistaan, ovat he aina jatkaneet juttua siitä, mihin se on aiemmin jäänyt. Hän paljasti hankkineensa Hautalalle kiitoksen yhteisistä vuosista ja muiston tästä ajasta, jolloin he molemmat keskittyvät perheisiinsä.

– Mietin, että nyt mä haluan kerrankin ostaa sulle jotain oikein kivaa ja hankkia sulle jonkun oikein hienon lahjan, joka liittyisi tähän aikaan. Sitten mä hankin sulle kuule tämmösen. Onneksi olkoon Anni, sä olet mulle rakas ystävä, Linnonmaa selosti suorassa lähetyksessä ja antoi kollegalleen paketin, jonka sisältä paljastui luksuskello.

– MITÄ? Ootsä tosissasi? Hautala parkaisi.

– Onks täällä kello? MITÄ? Uskaltaako tätä edes sanoa vai ryöstetäänkö mut heti? Tämä on Hublotin kello! hän jatkoi häkeltyneenä.

Hautala julkaisi pian yllätyksen jälkeen kuvan kellosta Instagram-tilinsä Stories-osiosta. Siitä selviää, että kyseessä on luksusmerkki Hublot-merkin Big Bang -kello, joka maksaa noin 10 000 euroa.

– Tää on meidän kahden vika yhteinen aamu hetkeen ja Jaajo yllätti mut täysin, Hautala kertoi Instagramissa.

Hän kiitteli kollegaansa vuolaasti myös suorassa radiolähetyksessä.

– Jaajo, rakas ihminen, tämä tuli nyt niin puskista. Kiitos, mä rakastan sua, Hautala parkaisi kiitokseksi.