Blind Channelin Youtube-videolta paljastui yllättäen rivo yksityiskohta – tilanteen tajuaminen sai yhtyeen jäsenissä aikaan tyhjentävän reaktion

Neljä Emma-ehdokkuutta napannut Blind Channel nauttii suurta suosiota faniensa keskuudessa. Tänä syksynä yhtye joutui poistamaan kipinkapin yhden Youtube-videoistaan.

Viime euroviisuissa menestyksekkäästi Suomea edustanut Blind Channel jatkaa nousukiitoaan. Tiistaina paljastettiin, että yhtye sai neljä Emma-ehdokkuutta. Helmikuun 5. päivä järjestettävässä Emma-gaalassa palkitaan musiikkialan henkilöitä.

Emma-gaalan pressitilaisuuteen saapunut yhtye arvostaa saamaansa tunnustusta.

– Jollain lailla tämä oli odotettavissa, mutta totta kai se tuntuu hyvältä, että saamme tunnustusta tässäkin maassa. Uramme on ollut aika tuulimyllyjä vastaan raivaamista, laulaja Joel Hokka toteaa IS:lle.

– Pitkään oli sellainen ilmapiiri, ettei meidän violent pop toimisi, mutta nyt viimeistään on kaikkien pakko todeta, että kyllähän se toimii, laulaja Niko Vilhelm sanoo.

– Vaikka ehdokkuudet on hieno asia, niin lähtökohtaisesti meille on kuitenkin tärkeintä, että fanit diggaavat, yhtye muistuttaa.

YHTYE onkin kasvattanut viisuhuuman myötä itselleen erittäin uskollisen fanijoukon. Fanit keskustelevat yhtyeestä esimerkiksi Jodel-mobiiliviestintäsovelluksessa ja seuraavat tarkalla silmällä yhtyeen aktiivista Youtube-kanavaa.

Tänä vuonna suositulle kanavalle oli päätynyt pienoinen lipsahdus, sillä eräässä Blind Channelin jakamassa Youtube-videossa näkyi taustalla jotain, mikä ei sinne kuulunut.

Videolla nimittäin vilahtaa sohvalla istuva kitaristi Joonas Porko, jolla ei ollut sattumoisin jaloissaan juuri sillä hetkellä rihman kiertämää. Videon etualalla näkyi leikkimielisesti nahistelevat rumpali Tommi Lalli ja basisti Olli Matela, joten Joonas Porkon taka-alalla komeillut ilkialaston alakroppa ei pistänyt heti silmään.

– Joonashan itse editoi sen videon alun perin, yhtye nauraa.

Yhtye nähtiin Emma-gaalan punaisella matolla myös helmikuussa 2019. Helmikuussa 2022 yhtye esiintyy gaalassa ja lisäksi he ovat ehdolla neljässä kategoriassa.

– Ei se tarkoituksella ollut. Kyseessä oli vahinko, Joonas huomauttaa.

– Toisaalta on meillä paljon paskempiakin deitti-ilmoituksia ollut, yhtye vitsailee.

Video ehti olla Youtubessa seitsemän kuukautta. Sitten yhtyeen kosketinsoittajan Aleksi Kaunisveden eli tunnetummin Alex Mattsonin korviin kantautui huhua tahattomasta vilahduksesta.

– Kuulin siitä jostain ja lähetin heti Porkolle viestiä, että by the way, katsopa tämä, Alex kertoo.

– Porko oli juuri silloin jossain, eikä hän pystynyt vastaamaan, ja me kaikki ihmettelimme, että onkohan hän säikähtänyt tai jotain. Monta tuntia myöhemmin tuli viesti Porkolta, että voi v*tun v*ttu!

– Kyllä mä mietin lopulta, että ihan sama, ei sitä kannata ottaa liian vakavasti, Joonas nauraa.

Yhtye päätti poistaa video näkyvistä.

– Pakkohan se video oli poistaa. Tai siis piilottaa! Youtuben käyttöehdot ehkä tulivat vähän tielle.

Joonas Porko ottamassa selfietä Olli Matelan kanssa euroviisujen jälkeen järjestetyssä pressitilaisuudessa.

Videolta löytynyt nakuilu herätti runsaasti keskustelua faneissa. Huhujen mukaan eräs fani olisi jopa tatuoinut itseensä minuutti- ja sekuntiajan, jolloin kyseinen kohtaus videolla vilahti.

– Lähtökohtaisesti olen sillä tavalla eriskummallinen, että ei se mussa ainakaan mitään negatiivista herätä, vaikka paikkansa pitäisi, Joonas nauraa.

Maantielle tippunut basso löysi kotiin

Blind Channelin keikkareissut ovat yleensä melko vauhdikkaita. Yksi viime kesän reissuista on jäänyt erityisesti mieleen, sillä keikka sai erikoisen käänteen, kun basisti Olli Matela hukkasi bassonsa kesken ajomatkan.

Yhtye oli ajamassa kotiin Kajaanista ja pysähtyi matkalla tankkausasemalla. Matela unohti tankkausreissulla bassonsa Volkswagen Golfin katolle.

– Olli kyllä muisti ottaa oluen siitä katolta, mutta ei bassoaan, yhtye nauraa

Kuskin paikalla oli sillä reissulla yhtyeen rumpali Tommi Lalli.

– Tommi tykitteli sitten Olavi Uusivirran keikkabussin ohi basso katolla.

Yllä olevassa kuvassa rumpali Tommi Lalli ja basisti Olli Matela.

Basson katoamiseen havahduttiin useiden kymmenien kilometrien päästä, eikä bassosta näkynyt silloin enää jälkeäkään.

– Se tippui tosiaan katolta ja jäi maantielle yksin ruikuttamaan, Olli kertoo.

Tarinalla on kuitenkin onnellinen loppu, sillä basso löysi kuin löysikin tiensä takaisin yhtyeen käsiin.

– Basso reissasi viikon Suomen ympäri, kunnes sain viestin, että minulla on sun basso. Kävin sitten hakemassa sen takaisin, Olli sanoo.

– Se oli joku helsinkiläinen herrasmies, joka sen oli löytänyt. Hän oli seikkaillut Kainuussa juuri silloin. Hän kuuli vasta sitten viikon päästä, että kenen basso se oli, Olli kertoo.

Yhtye paljastaa, että he ovat nähneet tapahtuneesta jopa videomateriaalia.

– Meillä on valvontakamerakuvaa siitä hetkestä, kun Olli iskee bassonsa sinne katolle. Saimme nähdä sen ABC:lta, kun pyysimme yksityisluvalla, yhtye paljastaa.

– Se on vain meillä toistaiseksi yksityiskäytössä, ehkä joskus saamme sen julkiseen levitykseen, he lisäävät nauraen.